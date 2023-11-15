Trilliant與Tenaga Nasional Berhad合作推動智慧電錶的加速部署

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的先進計量基礎設施(AMI)、智慧電網、智慧城市和工業物聯網(IIoT)解決方案國際供應商Trilliant今天宣布，馬來西亞最大的電力公司和亞洲首屈一指的公用事業公司Tenaga Nasional Berhad (TNB)已經擴大了與Trilliant的合作關係。Trilliant將繼續支持TNB進一步加快全國智慧電錶部署，以達成其能源轉型願景。

TNB和Trilliant於2017年首次締結策略合作夥伴關係，以支持該公用事業公司在全國部署智慧電錶的計畫，並共同制定市場推廣策略，以推動創新，為亞太地區和其他特定地區的公用事業公司提供智慧通訊解決方案。透過此次合作，TNB在不久的將來繼續部署智慧電錶時能獲得所需的支持，包括使用Trilliant的下一代AMI網路技術以及為期五年的維護和支持協議。

透過雙方的合作，Trilliant靈活的解決方案幫助TNB提高了計費效率，強化了預測和規劃能力，並改善了停電管理，使該公用事業公司能夠進一步提高客戶的獲益，同時讓消費者對其能源使用有更高的掌控權。

Trilliant董事長兼執行長Andrew C. White表示：「我們非常重視與TNB的長期合作關係，並很榮幸能繼續為他們提供支援，幫助他們朝著自身目標和創新能源轉型願景邁進。我們兩家公司的共同願景是推動積極變革，創造更清潔、更永續的未來。我們很驕傲能參與他們的旅程，推動該地區實現零淨排放。」

Tenaga Nasional Berhad總裁兼執行長Dato’ Seri Ir. Baharin Din表示：「加快能源轉型的緊迫性毋庸置疑，但我們不能單打獨鬥。我們尋求與像Trilliant這樣志同道合的組織建立策略合作夥伴關係，將互補的專長凝聚在一起以推動創新。我們將共同打造一個深度整合、以客戶為中心、智慧、超級互聯、靈活並能因應未來永續發展挑戰的能源生態系統。」

在對永續發展的堅定承諾和不懈創新的推動下，TNB正在率先實施能源轉型，以配合馬來西亞因應氣候變化、保障業務持續成長的堅定議程，並快速達成TNB自身的永續發展目標，即到2050年達成淨零碳排放。

Baharin補充道：「我們正積極擁抱技術和創新的變革力量，堅定不移地達成數位化基礎的現代化，以順暢配合我們的能源轉型策略。這一策略旨在解決整個價值鏈中的能源三難困境，履行我們對永續發展的承諾，促進業務成長。與此同時，我們正在能源轉型領域開拓未知疆界，堅定不移地加快發電去碳化，發展靈活的跨境電網，並賦能跨領域的電氣化和專業消費者。」

Trilliant與TNB合作的整體計畫包括在每個智慧電錶中內建馬來西亞本土製造的Trilliant通訊模組。此外，Trilliant還部署了可靠的網路，以支持智慧電錶產生的大量流量。

Trilliant亞太區董事總經理Eugene Loke表示：「TNB深諳資料的重要性，我們的技術為他們提供了及時做出資料驅動型決策的能力，這反過來又推動了電網可用性、可靠性和規劃的最佳化，同時支援分時費率、預付費計量和需求回應等先進應用。Trilliant的解決方案能夠高效、安全地為面臨能源轉型的組織提供支援，無論他們正處於能源轉型的哪個階段。我們很驕傲能與TNB這樣的創新領導者合作，強化他們的策略，幫助他們達成目標。」

Power of Choice

Trilliant的端對端解決方案組合為公用事業公司和智慧城市提供了「Power of Choice」解決方案。該方案靈活、多層次的平台與裝置無關，可驅動最優的終端和結果，使公用事業公司能夠達成資產最佳化並為客戶提供增值服務。Power of Choice的靈活性使Trilliant的客戶能夠從全球製造商處選擇終端，或透過國內製造增加本土就業機會。

Trilliant相信，AMI應用不僅限於計費；它們對於提高營運效率和滿足消費者不斷變化的期望至關重要，消費者希望對能源使用有更多的控制權，希望使用更清潔和永續的能源，並希望有一個能夠適應環境變化的可靠電網。再生能源和電動汽車的加速普及需要更多支援能源轉型的解決方案。該公司正與客戶合作，以支援包括配電自動化、可變再生能源發電監控、分散式能源資源整合、智慧路燈和電動汽車容量規劃在內的應用。

Trilliant將於2023年11月14-16日參加Enlit Asia。敬請蒞臨401號攤位，體驗創新解決方案示範，並與Trilliant主題專家進行交流。Trilliant還將在會上發表演講。更多資訊請造訪https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/。

如欲在Enlit Asia上預約與Trilliant的一對一示範和會議，或瞭解更多資訊，請聯絡info@trilliant.com。

如欲瞭解有關Trilliant智慧電網解決方案的更多資訊，請造訪：https://trilliant.com/smart-grid/。

如欲瞭解有關Trilliant AMI解決方案的更多資訊，請造訪：https://trilliant.com/advanced-metering-infrastructure-ami/。

關於Trilliant

Trilliant®為全球能源產業提供唯一與裝置無關的通訊平台，使公用事業和城市能夠在一個強大的網路上安全可靠地部署任何應用程式。我們專門建構的產品組合旨在提供豐富的選項，客戶不會面臨「鎖定」於一家技術供應商的風險。我們很驕傲能夠提供支援AMI、資料與分析、智慧電網和智慧城市的關鍵任務解決方案。全球客戶都受惠于Trilliant獨特的靈活性、永續性和可擴充性組合，該組合將公用事業和城市與工業物聯網連接起來，並為能源轉型提供更具策略意義的路徑。敬請造訪我們的網站：www.trilliant.com

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