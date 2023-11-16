SMK與Canary Speech（美國）簽訂資本和業務聯盟協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SMK Corporation (TOKYO: 6798) (https://www.smk.co.jp/)（總裁、執行長兼營運長：Yasumitsu Ikeda，以下簡稱「SMK」）宣布，已與Canary Speech, Inc. (https://canaryspeech.com/)（執行長兼共同創辦人：Henry O’Connell，以下簡稱「Canary Speech」）達成資本和業務聯盟協議，旨在獲得在日本和亞洲對語音演算法進行商業化和分銷的獨家權利，利用Canary Speech技術分析大腦相關疾病和病症，從而進一步擴大其醫療保健業務。

資本與業務聯盟背景

自2022年3月起，SMK和Canary Speech與日本國家心腦血管中心(National Cerebral and Cardiovascular Center)合作開發演算法，利用日語語音資料分析MCI（輕度認知障礙）、抑鬱傾向和疲勞程度。(*1) SMK計畫於2024年春季在日本推出該服務之前，與保險公司、醫院和通訊服務公司等展開概念驗證。

癡呆症和抑鬱症不僅在人口老齡化嚴重的日本，在其他亞洲國家也是重大的社會問題。支援這些疾病早期便捷偵測的技術預期在未來具有巨大的潛力。透過此次資本和業務聯盟，SMK強化了與Canary Speech的合作關係，並獲得了在日本和其他亞洲國家的獨家商業化和分銷權。透過與Canary Speech的合作，SMK計畫將在日本開發的分析演算法針對其他亞洲國家進行當地語系化，以擴大業務並由Canary Speech針對其他疾病和病症開發新的演算法。

未來活動

使用智慧型手機應用程式或API連結實施各種概念驗證

推出日語版MCI、抑鬱傾向和疲勞程度分析演算法服務

為在亞洲國家開發本地語言模型尋找合作夥伴

在亞洲國家尋找市場行銷合作夥伴

開發用於分析其他疾病和病症的演算法

(*1) 2022年3月發布的新聞稿

https://www.smk.co.jp/news/press_release/2022/0308/

關於Canary Speech

總部：美國猶他州。成立於2015年。

Canary Speech簡化了人們透過語音快速、非侵入性、準確地監測健康狀況的方式。Canary Speech獲得專利的革命性語音生物標記技術可捕捉並處理40秒鐘的對話語音，以追蹤抑鬱和焦慮等疾病的發病和嚴重程度。

Canary Speech可即時提供聲音評分，以客觀、可實踐的護理解決方案取代主觀測量。透過縱向追蹤和測量，還可以實現更多價值。

Canary Speech提供了一種可擴充、非侵入性的解決方案，可透過使用機器學習和人工智慧技術對聲音生物象徵物進行分析，遠端評估和監測病患的健康狀況或衡量個人健康狀況。

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