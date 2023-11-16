SMK與Canary Speech（美國）簽訂資本和業務聯盟協議

獲得針對癡呆症等疾病的語音分析技術在日本和亞洲市場的獨家商業化和分銷權

東京--()--(美國商業資訊)-- SMK Corporation (TOKYO: 6798) (https://www.smk.co.jp/)（總裁、執行長兼營運長：Yasumitsu Ikeda，以下簡稱「SMK」）宣布，已與Canary Speech, Inc. (https://canaryspeech.com/)（執行長兼共同創辦人：Henry O’Connell，以下簡稱「Canary Speech」）達成資本和業務聯盟協議，旨在獲得在日本和亞洲對語音演算法進行商業化和分銷的獨家權利，利用Canary Speech技術分析大腦相關疾病和病症，從而進一步擴大其醫療保健業務。

資本與業務聯盟背景

自2022年3月起，SMK和Canary Speech與日本國家心腦血管中心(National Cerebral and Cardiovascular Center)合作開發演算法，利用日語語音資料分析MCI（輕度認知障礙）、抑鬱傾向和疲勞程度。(*1) SMK計畫於2024年春季在日本推出該服務之前，與保險公司、醫院和通訊服務公司等展開概念驗證。

癡呆症和抑鬱症不僅在人口老齡化嚴重的日本，在其他亞洲國家也是重大的社會問題。支援這些疾病早期便捷偵測的技術預期在未來具有巨大的潛力。透過此次資本和業務聯盟，SMK強化了與Canary Speech的合作關係，並獲得了在日本和其他亞洲國家的獨家商業化和分銷權。透過與Canary Speech的合作，SMK計畫將在日本開發的分析演算法針對其他亞洲國家進行當地語系化，以擴大業務並由Canary Speech針對其他疾病和病症開發新的演算法。

未來活動

  • 使用智慧型手機應用程式或API連結實施各種概念驗證
  • 推出日語版MCI、抑鬱傾向和疲勞程度分析演算法服務
  • 為在亞洲國家開發本地語言模型尋找合作夥伴
  • 在亞洲國家尋找市場行銷合作夥伴
  • 開發用於分析其他疾病和病症的演算法

(*1) 2022年3月發布的新聞稿
https://www.smk.co.jp/news/press_release/2022/0308/

關於Canary Speech

總部：美國猶他州。成立於2015年。

Canary Speech簡化了人們透過語音快速、非侵入性、準確地監測健康狀況的方式。Canary Speech獲得專利的革命性語音生物標記技術可捕捉並處理40秒鐘的對話語音，以追蹤抑鬱和焦慮等疾病的發病和嚴重程度。
Canary Speech可即時提供聲音評分，以客觀、可實踐的護理解決方案取代主觀測量。透過縱向追蹤和測量，還可以實現更多價值。
Canary Speech提供了一種可擴充、非侵入性的解決方案，可透過使用機器學習和人工智慧技術對聲音生物象徵物進行分析，遠端評估和監測病患的健康狀況或衡量個人健康狀況。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

SMK Corporation
市場部
郵箱：supp-sp@smk.co.jp
電話：+81-3-3785-4651

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