Hitachi Systems India Pvt. Ltd. et Cyemptive Technologies Inc. concluent un accord portant sur la fourniture conjointe des solutions de cybersécurité primées de Cyemptive aux clients informatiques d’Hitachi Systems

NEW DELHI et SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hitachi Systems India Pvt. Ltd. (« Hitachi Systems India »), une filiale à 100% d’Hitachi Systems (TSE : 6501), a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Cyemptive Technologies, Inc., un fournisseur primé de solutions de cybersécurité préemptives pour les entreprises et les gouvernements. Le partenariat porte sur la fourniture conjointe des innovations de cybersécurité de nouvelle génération de Cyemptive Technology, notamment sur ses solutions de plateforme sécurisées à la demande et de bout en bout pour les clients d’Hitachi Systems India en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Inde.

Aux termes de l’accord, Hitachi Systems India fournira les solutions de cybersécurité de Cyemptive à ses clients informatiques, à commencer par les marchés de l’Inde, d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. En tant que société du groupe Hitachi Systems, l’un des premiers fournisseurs de services informatiques et de cybersécurité au monde, Hitachi Systems India fournit des services informatiques complets à guichet unique : solutions de cybersécurité et conception, construction, exploitation et maintenance de systèmes. Selon Hitachi Systems India, cet accord stratégique a pour objectif de fournir une solution complète pour remédier aux risques croissants de cybersécurité financière et de réputation que courent ses clients.

« Avec les solutions primées de Cyemptive, la cyberdéfense passe à un niveau bien supérieur et nous sommes ravis de la conclusion de cet accord stratégique. Combiné aux capacités d’Hitachi Systems India, il apportera une vraie réponse qui protègera réellement nos clients », a déclaré Anuj Gupta, PDG d’Hitachi Systems India.

Cyemptive a créé la nouvelle génération de cybersécurité indispensable aux entreprises pour assurer leur cybersécurité. Les solutions de cybersécurité de Cyemptive empêchent tout dommage, même causé par des techniques d’attaque jusqu’alors inconnues, et elles sont actuellement les seules sur le marché à protéger les environnements informatiques avant ou immédiatement après une compromission.

« Hitachi Systems India partage avec Hitachi Limited un héritage de plus d’un siècle d’innovations technologiques à travers le monde. Chez Cyemptive, nous sommes fiers de combiner nos solutions exclusives avec les services informatiques exceptionnels et l’expérience d’Hitachi, a déclaré Rob Pike, fondateur et PDG de Cyemptive Technologies. Ensemble, nous répondrons efficacement au risque croissant de cybersécurité financière et de réputation qui menace les clients d’Hitachi Systems India. »

À propos de Cyemptive Technologies

Fondée en 2014 et basée à Seattle (État de Washington, États-Unis), Cyemptive a pour mission d’assurer la cybersécurité des grandes organisations. Aujourd’hui, des entreprises et des instances gouvernementales du monde entier utilisent les logiciels, les services et l’assistance primés de Cyemptive. Lauréate du Concours 2019 du Border Security Technology Consortium (BSTC) du département américain de l’Intérieur pour la solution la plus innovante en matière de sécurité des frontières proposée sur le marché, la Société a également reçu dix Prix Homeland Security « ASTORS » décernés par l’American Security Today, rien que pour le concours 2022, plus que toute autre entreprise n’en a jamais reçus dans l’histoire des Prix. L’équipe de direction de la Société compte parmi ses membres des dirigeants de plusieurs des organisations technologiques et de sécurité les plus puissantes au monde, notamment l’ancien directeur des TI de Microsoft et l’ancien architecte informatique en chef de la National Security Agency. Pour plus d’informations sur Cyemptive Technologies, visiter le site internet www.cyemptive.com.

À propos d’Hitachi Systems India Pvt. Ltd.

Fondée à New Delhi en 1991, Hitachi Systems India Pvt. Ltd. est une société de services informatiques devenue une filiale du Groupe Hitachi Systems en 2014. Forte de son expérience approfondie du marché indien, de son expertise technologique avancée et de la puissance d’Hitachi, le leader technologique mondial, la Société est en mesure d’apporter l’expertise nécessaire à la gestion d’une large gamme d’écosystèmes numériques, du câble au cloud. Hitachi Systems India Pvt. Ltd. est convaincue que chaque entreprise possède son propre ADN. Tout en continuant à promouvoir la vision entrepreneuriale unifiée de l’innovation sociale, la Société aide chaque client à conserver sa spécificité en offrant des modèles d’engagement et d’exploitation personnalisés et flexibles qui se traduisent par des services et des solutions informatiques adaptés à chaque entreprise. Hitachi Systems India Pvt. Ltd. emploie plus de 2 000 employés expérimentés, opère depuis 10 bureaux et plus de 200 bases de services répartis sur le territoire de l’Inde. Pour plus d’informations, visiter le site internet https://hitachi-systems.co.in.

