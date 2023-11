Trilliant e Tenaga Nasional Berhad colaboram para promover a implantação acelerada de medidores inteligentes

JAKARTA, Indonésia--(BUSINESS WIRE)--Trilliant, fornecedora líder internacional de soluções para infraestrutura de medição avançada (AMI), rede inteligente, cidades inteligentes e IIoT, anunciou hoje que a Tenaga Nasional Berhad (TNB), a maior concessionária de eletricidade da Malásia e uma das principais empresas de serviços públicos da Ásia, ampliou sua parceria conjunta. A Trilliant continuará a apoiar a TNB à medida que acelera ainda mais a implantação de medidores inteligentes em nível nacional para cumprir sua visão de transição energética.

A TNB e a Trilliant formaram uma parceria estratégica em 2017 para apoiar o plano nacional da empresa de serviços públicos para a implantação de medidores inteligentes, junto com uma estratégia conjunta de comercialização para impulsionar a inovação e fornecer soluções de comunicações inteligentes para serviços públicos na região Ásia-Pacífico e outras regiões selecionadas. Essa parceria fornece à TNB o suporte necessário em um futuro próximo para continuar sua implantação de medidores inteligentes, incluindo acesso à tecnologia de rede AMI de próxima geração da Trilliant e um contrato de manutenção e suporte de cinco anos.

Por meio de sua colaboração, as soluções flexíveis da Trilliant ajudaram a TNB a melhorar a eficiência do faturamento, aprimorar a previsão e o planejamento e melhorar a gestão de interrupções, posicionando a empresa de serviços públicos para aumentar ainda mais os benefícios voltados para o cliente e, ao mesmo tempo, fornecer aos consumidores mais controle sobre seu uso de energia.

"Valorizamos nossa parceria de longa data com a TNB e estamos honrados em continuar nosso trabalho de apoio à medida que eles avançam em direção a suas metas e visão inovadora de transição energética", disse o presidente do conselho e diretor executivo da Trilliant, Andrew C. White. "Nossas organizações compartilham a visão de promover mudanças positivas para um futuro mais limpo e sustentável. Temos orgulho de fazer parte de sua jornada à medida que avançam na região em direção ao Net Zero".

"A urgência de acelerar a transição energética é inegável, e não podemos embarcar nessa jornada sozinhos. Buscamos parcerias estratégicas com organizações que pensam da mesma forma, como a Trilliant, onde a experiência complementar se une para impulsionar a inovação. Juntos, criaremos um ecossistema de energia que seja profundamente integrado, centrado no cliente, inteligente, hiper conectado, ágil e responsivo aos desafios de sustentabilidade que estão por vir", disse Dato' Seri Ir. Baharin Din, presidente e diretor executivo da Trilliant.

Impulsionada por um compromisso inabalável com a sustentabilidade e a inovação implacável, a TNB está liderando a implantação da transição energética, alinhando-se com a agenda resoluta da Malásia para combater as mudanças climáticas, salvaguardar o crescimento empresarial contínuo e acelerar as aspirações de sustentabilidade da própria TNB de alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2050.

"Abraçando o poder transformador da tecnologia e da inovação, estamos modernizando firmemente nossas bases digitais para nos alinharmos perfeitamente com nossa estratégia de transição energética. Essa estratégia foi criada para enfrentar o trilema da energia em toda a cadeia de valor, cumprindo nosso compromisso com a sustentabilidade e promovendo o crescimento empresarial. Ao mesmo tempo, estamos nos aventurando em territórios inexplorados dentro do espaço de transição energética, inabaláveis em nossa busca para acelerar a descarbonização da geração, desenvolver uma rede flexível e transfronteiriça e capacitar a eletrificação intersetorial e os prosumidores", acrescentou Baharin.

O programa holístico da Trilliant com a TNB inclui o Módulo de Comunicação da Trilliant, fabricado na Malásia, incorporado em cada medidor inteligente. Além disso, a Trilliant implantou uma rede confiável para suportar o alto volume de tráfego gerado pelos medidores inteligentes.

"A TNB entende a importância dos dados, e nossa tecnologia proporcionou à empresa a capacidade de tomar decisões oportunas e baseadas em dados, que, por sua vez, otimiza a disponibilidade, a confiabilidade e o planejamento da rede - tudo isso ao mesmo tempo em que possibilitam aplicativos avançados, como taxas de tempo de uso, medição pré-paga e resposta à demanda", disse Eugene Loke, diretor administrativo da APAC da Trilliant. "As soluções da Trilliant apoiam de forma eficiente e segura as organizações que enfrentam a transição energética, não importa onde estejam em sua jornada. Temos orgulho de trabalhar com líderes inovadores como a TNB, fortalecendo suas estratégias e ajudando-os a atingir seus objetivos."

O Poder da Escolha

O portfólio de soluções de ponta a ponta da Trilliant oferece às empresas de serviços públicos e às cidades inteligentes o Poder da Escolha. Sua plataforma flexível e multicamadas é independente de dispositivos e gera desfechos e resultados ideais, permitindo que as concessionárias otimizem os ativos e ofereçam serviços de valor agregado aos clientes. A flexibilidade proporcionada pelo Poder de escolha permite que os clientes da Trilliant selecionem terminais de fabricantes globais ou apoiem a criação de empregos locais com a fabricação no país.

A Trilliant acredita que os aplicativos AMI vão além do simples faturamento; eles são vitais para a eficiência operacional e para atender às expectativas em evolução dos consumidores que desejam mais controle sobre seu uso de energia, fontes de energia mais limpas e sustentáveis e uma rede confiável que possa se adaptar às circunstâncias em constante mudança. A adoção acelerada de energia renovável e veículos elétricos requer soluções adicionais que apoiem a transição energética, e a empresa está trabalhando com os clientes para habilitar aplicativos que incluem Automação da Distribuição; monitoramento da Geração de Energia Renovável Variável, integração de recursos de energia distribuída; iluminação pública inteligente; e planejamento de capacidade de veículos elétricos.

Sobre a Trilliant

A Trilliant®capacita o setor de energia global com a sua plataforma de comunicações comprovada e agnóstica, que permite às concessionárias e cidades implantarem qualquer aplicativo de forma segura e confiável em uma rede poderosa. Nosso portfólio foi construído especificamente para oferecer opções de escolha, sem risco de os clientes ficarem “presos” a um fornecedor de tecnologia. Temos orgulho de oferecer soluções essenciais, compatíveis com AMI, dados e análises, redes inteligentes e cidades inteligentes. Clientes do mundo inteiro se beneficiam da combinação exclusiva de flexibilidade, sustentabilidade e escalabilidade da Trilliant que conectam as empresas de serviços públicos e cidades ao IIOT e um caminho mais estratégico para a transição energética. Visite-nos em www.trilliant.com

