Trilliant与Tenaga Nasional Berhad合作推动智能电表的加速部署

印尼雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进计量基础设施(AMI)、智能电网、智慧城市和工业物联网(IIoT)解决方案的国际领先提供商Trilliant今天宣布，马来西亚最大的电力公司和亚洲领先的公用事业公司Tenaga Nasional Berhad (TNB)已经扩展了与Trilliant的合作关系。Trilliant将继续支持TNB进一步加快全国范围内的智能电表部署，以实现其能源转型愿景。

TNB和Trilliant于2017年首次缔结战略合作伙伴关系，以支持该公用事业公司在全国范围内部署智能电表的计划，并共同制定市场推广战略，以推动创新，为亚太地区和其他特定地区的公用事业公司提供智能通信解决方案。通过此次合作，TNB在不久的将来继续部署智能电表时能获得所需的支持，包括使用Trilliant的新一代AMI网络技术以及为期五年的维护和支持协议。

通过双方的合作，Trilliant灵活的解决方案帮助TNB提高了计费效率，增强了预测和规划能力，并改善了停电管理，使该公用事业公司能够进一步提高客户的获益，同时让消费者对其能源使用有更高的掌控权。

Trilliant董事长兼首席执行官Andrew C. White表示：“我们非常重视与TNB的长期合作关系，并很荣幸能继续为他们提供支持，帮助他们朝着自身目标和创新能源转型愿景迈进。我们两家公司的共同愿景是推动积极变革，创造更清洁、更可持续的未来。我们很自豪能参与他们的旅程，推动该地区实现零净排放。”

Tenaga Nasional Berhad总裁兼首席执行官Dato’ Seri Ir. Baharin Din表示：“加快能源转型的紧迫性毋庸置疑，但我们不能单打独斗。我们寻求与像Trilliant这样志同道合的组织建立战略合作伙伴关系，将互补的专长凝聚在一起以推动创新。我们将共同打造一个深度整合、以客户为中心、智能、超级互联、灵活并能应对未来可持续发展挑战的能源生态系统。”

在对可持续发展的坚定承诺和不懈创新的推动下，TNB正在率先实施能源转型，以配合马来西亚应对气候变化、保障业务持续增长的坚定议程，并快速实现TNB自身的可持续发展目标，即到2050年实现净零碳排放。

Baharin补充道：“我们正积极拥抱技术和创新的变革力量，坚定不移地实现数字化基础的现代化，以无缝对接我们的能源转型战略。这一战略旨在解决整个价值链中的能源三难问题，履行我们对可持续发展的承诺，促进业务增长。与此同时，我们正在能源转型领域开拓未知疆界，坚定不移地加快发电去碳化，发展灵活的跨境电网，并赋能跨领域的电气化和产消者。”

Trilliant与TNB合作的整体计划包括在每个智能电表中嵌入马来西亚本土制造的Trilliant通信模块。此外，Trilliant还部署了可靠的网络，以支持智能电表产生的大量流量。

Trilliant亚太区董事总经理Eugene Loke表示：“TNB深知数据的重要性，我们的技术为他们提供了及时做出数据驱动型决策的能力，这反过来又优化了电网的可用性、可靠性和规划，同时实现了分时费率、预付费计量和需求响应等先进应用。Trilliant的解决方案能够高效、安全地为面临能源转型的组织提供支持，无论他们正处于能源转型的哪个阶段。我们很自豪能与TNB这样的创新领导者合作，加强他们的战略，帮助他们实现目标。”

Power of Choice

Trilliant的端到端解决方案组合为公用事业公司和智慧城市提供了“Power of Choice”解决方案。该方案灵活、多层次的平台与设备无关，可驱动最优的终端和结果，使公用事业公司能够优化资产并为客户提供增值服务。Power of Choice的灵活性使Trilliant的客户能够从全球制造商处选择终端，或通过国内制造增加本土就业机会。

Trilliant相信，AMI应用不仅限于计费；它们对于提高运营效率和满足消费者不断变化的期望至关重要，消费者希望对能源使用有更多的控制权，希望使用更清洁和可持续的能源，并希望有一个能够适应环境变化的可靠电网。可再生能源和电动汽车的加速普及需要更多支持能源转型的解决方案。该公司正与客户合作，以实现包括配电自动化、可变可再生能源发电监控、分布式能源资源整合、智能街道照明和电动汽车容量规划在内的应用。

Trilliant将于2023年11月14-16日参加Enlit Asia。敬请莅临401号展位，体验创新解决方案演示，并与Trilliant主题专家进行交流。Trilliant还将在会上发表演讲。更多信息请访问https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/。

如需在Enlit Asia上预约与Trilliant的一对一演示和会议，或了解更多信息，请联系info@trilliant.com。

如需了解有关Trilliant智能电网解决方案的更多信息，请访问：https://trilliant.com/smart-grid/。

如需了解有关Trilliant AMI解决方案的更多信息，请访问：https://trilliant.com/advanced-metering-infrastructure-ami/。

关于Trilliant

Trilliant®为全球能源行业提供唯一与设备无关的通信平台，使公用事业和城市能够在一个强大的网络上安全可靠地部署任何应用程序。我们专门构建的产品组合旨在提供丰富的选项，客户不会面临“锁定”于一家技术提供商的风险。我们很自豪能够提供支持AMI、数据与分析、智能电网和智慧城市的关键任务解决方案。全球客户受益于Trilliant独特的灵活性、可持续性和可扩展性组合，该组合将公用事业和城市与工业物联网连接起来，并为能源转型提供更具战略意义的路径。敬请访问我们的网站：www.trilliant.com

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