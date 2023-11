Dados do ArcGIS Basemaps da Esri e do ArcGIS Living Atlas serão integrados no ambiente de software da Autodesk

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A transformação digital está mudando rapidamente os processos fundamentais que capacitam os setores de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Os líderes da indústria estão contando com a interoperabilidade dos sistemas de informações geográficas (SIG) e modelagem da informação da construção (BIM, building information modeling) para reduzir os custos e impulsionar a eficiência nos projetos de construção. Em apoio a essas organizações, a Esri, líder global em inteligência de localização, e a Autodesk, líder do setor em design e engenharia, cultivam uma aliança estratégica para unificar SIG e BIM, entregando valor comercial real aos arquitetos, engenheiros, planejadores e empreiteiros.

Aprofundando sua colaboração, a Esri e a Autodesk entraram em um acordo para integrar as camadas do ArcGIS Basemaps e do ArcGIS Living Atlas of the World nos produtos da Autodesk. O conjunto de produtos da Autodesk agora fornecerá dados de referência geoespacial ricos e oficiais a partir da coleção principal de informações geográficas obtidas globalmente.

"A parceria com a Esri se destina a combinar o poder da BIM e do SIG, o que permitirá que os clientes que temos em conjunto construam qualquer coisa, em qualquer lugar", afirmou Andrew Anagnost, CEO da Autodesk. "Nossos objetivos são fornecer aos planejadores do setor e de cidades a habilidade de desenvolver designs no contexto do mundo real. Isso permitirá que as comunidades construam cidades e infraestrutura mais conectadas e resilientes com um foco em sustentabilidade".

"Usar SIG e BIM como um sistema integrado único dá aos tomadores de decisão um entendimento holístico de como um projeto de infraestrutura impactará a comunidade e o ambiente, dando suporte a resultados sustentáveis", afirmou Jack Dangermond, presidente da Esri. "Integrar as camadas do Basemaps e do ArcGIS Living Atlas aos produtos da Autodesk desbloqueia um contexto agregado dos mundos natural e construído, combinando apelo visual com mapas e camadas atualizados da comunidade global".

A Esri é a fornecedora geoespacial de preferência da conferência "Design and Make" (Projete e Faça) da Autodesk University (AU 2023). Mais de 10 mil participantes poderão engajar com especialistas da Esri e aprender como a parceria Esri-Autodesk pode levar a melhores resultados operacionais e comerciais. A Esri apresentará 13 sessões sobre tópicos como gêmeos digitais, 3D e mapeamento da realidade, e fornecerá mapeamento no evento AU 2023 com a ArcGIS Indoors.

Saiba mais sobre a parceria entre a Esri e a Autodesk.

Autodesk

Autodesk e o logo da Autodesk são marcas comerciais registradas e marcas comerciais da Autodesk, Inc., e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou outros países.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistema de informações geográficas (SIG), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a desbloquear todo o potencial dos dados para melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, e seu software é implantado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia geoespacial e análises, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que aproveitam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Acesse esri.com.

Direitos autorais © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços mencionados aqui podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.