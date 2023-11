Technip Energies crée Reju, entreprise spécialisée dans la régénération de textiles en polyester

Former Under Armour CEO and apparel industry veteran Patrik Frisk (on the left) is heading the new company Reju, along with Alain Poincheval (on the right), COO, a senior executive with Technip Energies. (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Technip Energies (PARIS : TE) (ISIN : NL0014559478) annonce la création de Reju, une nouvelle société spécialisée dans le recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans les textiles (rPET). Reju s'appuiera sur la technologie innovante développée dans le cadre d’une co-entreprise entre IBM, Under Armour et Technip Energies qui apporte son expertise globale en matière d'ingénierie et d'intégration de technologies.

Reju adressera le marché mondial en croissance rapide du rPET, dont la demande sur le marché du textile devrait atteindre 20 millions de tonnes par an d'ici à 2033. Celle-ci sera dynamisée par les engagements et objectifs de l'industrie en matière de recyclage, par la réglementation et par la sensibilisation accrue des consommateurs à la nécessité de réduire les déchets plastiques.

Technip Energies, IBM et Under Armour collaborent depuis 2021 dans le cadre d'une coentreprise pour porter à l'échelle industrielle VolCat, une technologie d'IBM qui régénère les emballages PET et le polyester usagés. VolCat permet la décomposition sélective des polymères, initialement appliquée par IBM à la lithographie des semi-conducteurs et l'emballage des produits microélectroniques. Reju va utiliser cette technologie pour les vêtements en polyester difficiles à recycler et les emballages en PET aujourd'hui perdus dans le flux des déchets. Grâce à cette technologie, qui agit comme un trieur moléculaire, le PET pourrait être régénéré à l'infini.

La cérémonie de pose de la première pierre du démonstrateur industriel de Reju a eu lieu en septembre dans le centre de recherche de Technip Energies à Francfort, pour une mise en service prévue en 2024.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté : « A ce jour, moins de 1 % des déchets textiles en PET sont recyclés à l’échelle mondiale. Cela signifie que la plupart des textiles sont envoyés dans des décharges alors qu'ils pourraient être réutilisés à plusieurs reprises pour fabriquer de nouveaux vêtements. En matière de recyclage des textiles, ce n’est pas l’absence de demande qui constitue un frein, mais plutôt l’absence de solutions qui rendent le recyclage rentable à l’échelle industrielle. Pour la première fois dans ce domaine, une technologie unique à forte capacité industrielle est directement associée à une entreprise comme la nôtre, experte dans le passage à l’échelle industrielle des technologies. Reju a l’ambition de rendre le recyclage du textile économiquement rentable, et nous sommes fiers d'étendre encore notre rôle de pionnier de la circularité. »

Arvind Krishna, PDG d'IBM, a déclaré : « La santé de notre planète est une urgence, et la quantité de vêtements et de textiles qui finissent aujourd'hui dans les décharges est énorme. La bonne nouvelle, c'est que la technologie peut contribuer à relever ce défi. IBM est fier de fournir sa technologie VolCat pour aider Reju à faire progresser le recyclage durable des textiles. Nous sommes impatients de collaborer avec Technip Energies et Reju pour soutenir des initiatives comme celles-ci qui placent le développement durable au cœur de l'industrie textile mondiale. »

Patrik Frisk, Directeur général de Reju, a déclaré : « Nous avons l'opportunité de créer un écosystème circulaire pour le recyclage des textiles et d'inviter à la collaboration l'ensemble de la chaîne de valeur, englobant les collecteurs et les trieurs, les entreprises chimiques et l'industrie de l'habillement. En créant Reju, nous posons les bases d'un écosystème susceptible de transformer l'industrie du textile PET et de nous rapprocher d'un monde sans pollution. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations : www.ten.com.

Consultez www.reju.com pour plus de détails et des mises à jour à venir.

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, croyances ou attentes et projections actuelles de Technip Energies (la " Société") concernant les résultats futurs des opérations de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots "croire", "s'attendre à", "anticiper", "planifier", "avoir l'intention", "prévoir", "devrait", "pourrait", "peut", "estimer", "perspectives", et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L'absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, croyances et hypothèses actuelles de l'entreprise concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur l'entreprise. Bien que la société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont faites, il n'y a aucune garantie que les développements futurs affectant la société seront ceux que la société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'expérience historique de la société et des attentes ou projections actuelles de la société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d'informations sur les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la société énoncés dans le rapport financier annuel 2022 déposé le 10 mars 2023 auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) et de l'Autorité française des marchés financiers, qui comprend des discussions sur les risques et les incertitudes, ainsi que des informations sur les risques et les incertitudes.

Les déclarations prospectives comprennent une discussion des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la société et les marchés sur lesquels la société opère. Voir également la section 1.3 (Principal Risks and Uncertainties) du rapport semestriel 2023 de la Société déposé auprès de l'AFM et de l'AMF le 27 juillet 2023.

Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.