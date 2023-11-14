IntelliSmart选择Trilliant作为软件合作伙伴，在印度各地实施前端系统

印尼雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进计量基础设施(AMI)、智能电网、智慧城市和工业物联网(IIoT)解决方案的国际领先提供商Trilliant今天宣布，印度领先的先进计量基础设施服务提供商(AMISP)和数字解决方案提供商IntelliSmart Infrastructure Private Limited已选择Trilliant作为其前端系统(HES)蜂窝网络实施的软件合作伙伴之一。

IntelliSmart是国家投资与基础设施基金(NIIF)和Energy Efficiency Services Limited (EESL)的合资企业，旨在通过数字化干预在电力行业创造非凡。作为印度政府电力部推出的“配电行业改革计划”(RDSS)的一部分，IntelliSmart赢得了各邦配电公司(DISCOM)投标的多个智能计量项目。RDSS引入了政策措施，通过向DISCOM提供与结果挂钩的财政援助来加强供电基础设施，从而帮助它们提高运营效率和财务可持续性。

Trilliant的UnitySuite®满足IntelliSmart的所有要求，所提供的数据可推动可靠、经济高效的智能电网，并具有无与伦比的可扩展性。在IntelliSmart为印度客户实施大规模HES项目的过程中，Trilliant将作为软件合作伙伴为HES的实施提供支持。

根据合作协议，Trilliant将通过以下方式为IntelliSmart提供具体支持：

提供并集成其HES应用软件以及年度技术服务；

为HES配备预付费系统；

提供实施服务，包括设计、构建、测试和部署HES应用程序，以及负责配置、定制、业务流程/系统集成和调试；

开发分析报告和仪表板；以及，

为部署的系统提供全天候运营、维护和支持服务/年度维护服务，以及整个项目的定制和升级服务。

IntelliSmart董事总经理兼首席执行官Anil Rawal表示：“印度的智能计量计划是政府为实现配电行业现代化而采取的重要措施之一，同时也提高了私营部门的参与度。在我们的项目中，我们依靠重要的合作伙伴关系来设计和部署强大的AMI解决方案，使DISCOM能够提高财务效率并实现电力基础设施的数字化。我们与Trilliant的合作将大大有助于实现这一目标，并帮助我们实现自身愿景，即成为公用事业领域最受欢迎的数字合作伙伴，并通过创新的技术解决方案打造一个数字化和有韧性的电力行业。”

Trilliant亚太区董事总经理Eugene Loke表示：“IntelliSmart是公用事业数字化解决方案的真正领导者，我们很荣幸能成为他们在印度推广智能电表的合作伙伴之一。Trilliant的UnitySuite软件是AMI集成化系统不可或缺的一部分。它与设备无关，具有高度可扩展性，使企业能够最大限度地发挥网络数据的价值，因此非常适合IntelliSmart的要求。我们期待继续为该公司提供支持，帮助其在印度建立一个可持续的高效能源生态系统。”

Trilliant的UnitySuite可管理包括电表、蜂窝网络接口控制器(NIC)等在内的现场设备；自动获取电表数据，避免人工干预；并将数据传送到实时决策所需的位置。它通过仪表盘和可视化功能监控网络性能，为集中式公用事业应用提供助力，并实现资产的优化使用。

有关Trilliant UnitySuite HES的更多信息，请访问https://trilliant.com/unitysuite-head-end-system/。

Trilliant将于2023年11月14-16日参加Enlit Asia。敬请莅临401号展位，体验创新解决方案演示，并与Trilliant主题专家进行交流。Trilliant还将在会上发表演讲。更多信息请访问https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/。

如需在Enlit Asia上预约与Trilliant的一对一演示和会议，或了解更多信息，请联系info@trilliant.com。

关于IntelliSmart：

IntelliSmart Infrastructure Private Limited是印度领先的智能计量和数字解决方案提供商。它是Energy Efficiency Services Limited (EESL)和国家投资与基础设施基金(NIIF)的合资企业，其成立的核心目的是成为公用事业领域最受欢迎的数字合作伙伴。我们的组织文化建立在“诚信、尊重、创新和可持续发展”的核心价值观之上，这些价值观影响着我们的日常工作和集体实践。

IntelliSmart 作为数字解决方案提供商，旨在通过数字干预在配电领域创造非凡，同时承担起在 RDSS 下大规模推广智能电表的责任。通过智能电表基础设施、消费者数据管理和基于人工智能/机器学习的分析，该公司力求为国家公用事业公司创造可观的价值，使其能够开发额外的收入来源。从长远来看，智能计量将有助于创建一个稳健、弹性、灵活的智能电网，能够无缝整合可再生能源，满足印度日益增长的电力需求。如需了解更多信息，请访问https://www.intellismartinfra.in/。

关于Trilliant

Trilliant®为全球能源行业提供唯一与设备无关的通信平台，使公用事业和城市能够在一个强大的网络上安全可靠地部署任何应用程序。我们专门构建的产品组合旨在提供丰富的选项，客户不会面临“锁定”于一家技术提供商的风险。我们很自豪能够提供支持AMI、数据与分析、智能电网和智慧城市的关键任务解决方案。全球客户受益于Trilliant独特的灵活性、可持续性和可扩展性组合，该组合将公用事业和城市与工业物联网连接起来，并为能源转型提供更具战略意义的路径。敬请访问我们的网站：www.trilliant.com。

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