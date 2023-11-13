Esri的ArcGIS Basemaps和ArcGIS Living Atlas Data将集成到Autodesk软件环境中

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字化转型正在迅速改变建筑、工程和施工(AEC)行业的基础流程。行业领导者正依靠地理信息系统(GIS)和建筑信息模型(BIM)的互操作性来降低成本并提高整个建筑项目的效率。为了支持这些组织，位置智能领域的全球领导者Esri和设计与工程领域的行业领导者Autodesk建立了战略联盟，以统一GIS和BIM，为建筑师、工程师、规划师和承包商提供真正的商业价值。

为深化合作，Esri和Autodesk现已达成协议，将ArcGIS Basemaps和ArcGIS Living Atlas of the World图层集成到Autodesk产品中。现在，Autodesk产品套件将依据最重要的全球地理信息集合提供丰富、权威的地理空间参考数据。

Autodesk首席执行官Andrew Anagnost表示：“与Esri的合作旨在将BIM和GIS的力量结合起来，使我们的共同客户能够随时随地自由设计方案。我们的目标是为行业和城市规划者提供在真实世界背景下进行设计的能力。这将使社区能够建设连接更紧密、复原力更强的城市和基础设施，并注重可持续性。”

Esri总裁Jack Dangermond表示：“将GIS和BIM作为单一集成系统使用，可让决策者全面了解基础设施项目将如何影响社区和环境，从而支持可持续发展成果。Basemaps和ArcGIS Living Atlas图层与Autodesk产品相整合，可以增加自然和建筑世界的背景，将视觉吸引力和来自全球社区的最新地图和图层结合在一起。”

Esri是Autodesk大学(AU 2023)“设计与制造”(Design and Make)会议的首选地理空间供应商。1万多名与会者将能够与Esri专家接触，了解Esri与Autodesk的合作如何带来更好的运营和业务成果。除了利用ArcGIS Indoors提供AU 2023活动地图之外，Esri还将举办13场会议，主题包括数字孪生、三维和实景制图。

敬请详细了解Esri与Autodesk的合作伙伴关系。

Autodesk

Autodesk和Autodesk标识是Autodesk, Inc.和/或子公司和/或附属公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站：esri.com。

©2023 Esri版权所有。保留所有权利。Esri、Esri地球徽标、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧洲共同体或某些其他司法管辖区的商标、服务标记或注册商标。本文提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。