IntelliSmart選擇Trilliant為軟體合作夥伴，在印度各地實施前端系統

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的先進計量基礎設施(AMI)、智慧電網、智慧城市和工業物聯網(IIoT)解決方案國際供應商Trilliant今天宣布，印度首屈一指的先進計量基礎設施服務提供者(AMISP)和數位解決方案供應商IntelliSmart Infrastructure Private Limited已選擇Trilliant為其前端系統(HES)蜂窩網路實施的軟體合作夥伴之一。

IntelliSmart是國家投資與基礎設施基金(NIIF)和Energy Efficiency Services Limited (EESL)的合資企業，旨在透過數位化介入在電力產業創造非凡。IntelliSmart是印度政府電力部推出的「配電產業改革計畫」(RDSS)的一部分，贏得了各邦配電公司(DISCOM)投標的多個智慧計量專案。RDSS引進了政策措施，透過向DISCOM提供與結果關聯的財政援助來強化供電基礎設施，從而幫助它們提高營運效率和財務永續性。

Trilliant的UnitySuite®滿足IntelliSmart的所有要求，所提供的資料可推動可靠且具有成本效益的智慧電網，並具有無與倫比的可擴充性。在IntelliSmart為印度客戶實施大規模HES專案的過程中，Trilliant將以軟體合作夥伴的身份為HES的實施提供支持。

根據合作協議，Trilliant將透過以下方式為IntelliSmart提供具體支援：

提供並整合其HES應用軟體以及年度技術服務；

為HES配備預付費系統；

提供實施服務，包括設計、建構、測試和部署HES應用程式，以及負責配置、客製化、業務流程/系統集成和測試運轉；

開發分析報告和儀表板；以及，

為部署的系統提供全天候營運、維護和支援服務/年度維護服務，以及整個專案的客製化和升級服務。

IntelliSmart董事總經理兼執行長Anil Rawal表示：「印度的智慧計量計畫是政府為推動配電產業現代化而採取的重要措施之一，同時也提高了私人部門的參與度。在我們的專案中，我們依靠重要的合作夥伴關係來設計和部署強大的AMI解決方案，使DISCOM能夠提高財務效率並促成電力基礎設施的數位化。我們與Trilliant的合作將大大有助於達成這一目標，並幫助我們達成自身願景，即成為公用事業領域最受歡迎的數位合作夥伴，並透過創新的技術解決方案打造一個數位化和有韌性的電力產業。」

Trilliant亞太區董事總經理Eugene Loke表示：「IntelliSmart是公用事業數位化解決方案的真正領導者，我們很榮幸能成為他們在印度推廣智慧電錶的合作夥伴之一。Trilliant的UnitySuite軟體是AMI綜合系統不可或缺的一部分。它與裝置無關，具有高度可擴充性，使企業能夠儘量發揮網路資料的價值，因此非常適合IntelliSmart的要求。我們期待繼續為該公司提供支援，幫助其在印度建立一個永續的高效能源生態系統。」

Trilliant的UnitySuite可管理包括電錶、蜂窩網路介面控制器(NIC)等在內的現場裝置；自動獲取電錶資料，避免人工介入；並將資料傳送到即時決策所需的位置。它透過儀錶盤和視覺化功能監控網路效能，為集中式公用事業應用提供協助，並促成資產的最佳化使用。

有關Trilliant UnitySuite HES的更多資訊，請造訪https://trilliant.com/unitysuite-head-end-system/。

Trilliant將於2023年11月14-16日參加Enlit Asia。敬請蒞臨401號攤位，體驗創新解決方案示範，並與Trilliant主題專家進行交流。Trilliant還將在會上發表演講。更多資訊請造訪https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/。

如欲在Enlit Asia上預約與Trilliant的一對一示範和會議，或瞭解更多資訊，請聯絡info@trilliant.com。

關於IntelliSmart：

IntelliSmart Infrastructure Private Limited是印度首屈一指的智慧計量和數位解決方案供應商。它是Energy Efficiency Services Limited (EESL)和國家投資與基礎設施基金(NIIF)的合資企業，其成立的核心目的是成為公用事業領域最受歡迎的數位合作夥伴。我們的組織文化建立在「誠信、尊重、創新和永續發展」的核心價值觀之上，這些價值觀影響著我們的日常工作和集體實踐。

身為數位解決方案供應商，IntelliSmart旨在透過數位介入在配電領域創造非凡，同時承擔起在 RDSS 下大規模推廣智慧電錶的責任。透過智慧電錶基礎設施、消費者資料管理和植基於人工智慧/機器學習的分析，該公司力求為國家公用事業公司創造可觀的價值，使其能夠開發額外的收入來源。從長遠來看，智慧計量將有助於創建一個穩健、有韌性、靈活的智慧電網，能夠順暢整合再生能源，滿足印度日益成長的電力需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.intellismartinfra.in/。

關於Trilliant

Trilliant®為全球能源產業提供唯一與裝置無關的通訊平台，使公用事業和城市能夠在一個強大的網路上安全可靠地部署任何應用程式。我們專門建構的產品組合旨在提供豐富的選項，客戶不會面臨「鎖定」於一家技術供應商的風險。我們很驕傲能夠提供支援AMI、資料與分析、智慧電網和智慧城市的關鍵任務解決方案。全球客戶都受惠于Trilliant獨特的靈活性、永續性和可擴充性組合，該組合將公用事業和城市與工業物聯網連接起來，並為能源轉型提供更具策略意義的路徑。敬請造訪我們的網站：www.trilliant.com。

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