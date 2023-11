Intelsat et Africa Mobile Networks augmentent la couverture cellulaire en Afrique

Combining Intelsat’s multi-satellite African coverage with AMN’s solar-powered tower solution means that citizens and businesses in any community can now access the benefits of telecommunication services. (Photo: Business Wire)

Combining Intelsat’s multi-satellite African coverage with AMN’s solar-powered tower solution means that citizens and businesses in any community can now access the benefits of telecommunication services. (Photo: Business Wire)

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde, et Africa Mobile Networks (AMN) ont installé plus de 3 000 antennes satellites de base rurales dans plusieurs pays d’Afrique depuis 2018, offrant ainsi de nouveaux services de télécommunications à plus de 8 millions de personnes.

AMN regroupe des entreprises qui construisent, possèdent, exploitent et entretiennent des infrastructures de réseaux mobiles desservant les plus grands opérateurs de réseaux mobiles (ORM) d’Afrique. Le principal réseau d’AMN se trouve au Nigeria et compte aujourd’hui plus de 1 350 sites. Depuis juin 2023, plus de 450 sites ont été ajoutés, ce qui permet de fournir des services de téléphonie et d’Internet à plus de 3,5 millions de personnes dans des communautés nigérianes qui n’étaient pas jusqu’à présent connectées.

« De par cet engagement à réduire la fracture numérique, notre impact a été significatif et nous sommes impatients de poursuivre notre mission de connectivité, en veillant à ce que davantage de communautés puissent accéder aux avantages des services de télécommunications », a indiqué Jean Philippe Gillet, Vice-président senior des ventes mondiales pour les réseaux et les médias chez Intelsat. « Avec la société AMN, nous avons l’intention de transformer durablement le paysage numérique africain ».

Intelsat et AMN envisagent des opérations supplémentaires à Madagascar, au Rwanda et en RDC. AMN projette de construire plus de 1 340 stations de base rurales sur ces trois nouveaux marchés.

La combinaison de la couverture multi-satellite d’Intelsat en Afrique et de la solution de tours solaires d’AMN a pour effet de permettre aux citoyens et aux entreprises de pratiquement toutes les communautés d’avoir accès aux avantages éducatifs, sociaux et économiques des services de télécommunication.

AMN s’est spécialisée dans la connexion des communautés, en réduisant les coûts d’équipement initiaux et continus tout en permettant l’extension des services cellulaires dans des zones où, traditionnellement, il n’était pas viable d’un point de vue économique de le faire. Le recours au satellite pour fournir une connectivité « backhaul » aux tours cellulaires éloignées fait partie intégrante de ce modèle d’entreprise. La situation géographique et le terrain de ces tours ne permettent souvent pas d’utiliser des solutions de liaison telles que le câble à fibre optique et les micro-ondes.

Mike Darcy, Président-directeur général d’AMN, a indiqué : « Intelsat représente un partenaire très important pour AMN. Notre partenariat stratégique nous a permis de fournir des services de télécommunications essentiels à 8 millions de personnes en Afrique, et nous nous réjouissons de voir ce nombre augmenter dans les années à venir. »

À propos d'Intelsat

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux par l’intermédiaire du réseau mondial de nouvelle génération et de services gérés de la société. Comblant la fracture numérique en exploitant l’une des infrastructures de connectivité et de flotte de satellites les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler au-delà des océans, de voir à travers les continents et d’écouter à travers les cieux pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a six décennies, la société est synonyme de « premières » dans l’industrie des satellites au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et se concentrant sur la résolution d’une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d’Intelsat ont désormais les yeux rivés sur les « prochaines premières » dans l'espace alors qu'ils bouleversent le domaine et mènent la transformation numérique du secteur.

