IntelliSmart seleciona a Trilliant como parceira de software para implementações de sistemas headend em toda a Índia

JACARTA, Indonésia--(BUSINESS WIRE)--A Trilliant, fornecedora líder internacional de soluções para infraestrutura de medição avançada (AMI), rede inteligente, cidades inteligentes e IIoT, anunciou hoje que foi selecionada pela IntelliSmart Infrastructure Private Limited, um provedor com liderança em serviços de infraestrutura de medição avançada (AMISP) e provedor de soluções digitais na Índia​, para ser um de seus parceiros de software para implementações celulares de Sistemas Headend (HES, Head-end System).

Uma joint venture do National Infrastructure Investment Fund (NIIF) e da Energy Efficiency Services Limited (EESL), a IntelliSmart tem como objetivo criar diferença no setor de energia com intervenções digitais. A empresa ganhou vários projetos de medição inteligente licitados por distribuidoras estatais (DISCOMs), como parte do Esquema do Setor de Distribuição Renovado (RDSS) apresentado pelo Ministério da Energia, Governo da Índia. O RDSS apresenta medidas políticas para auxiliar as DISCOMs a aprimorar suas eficiências operacionais e sustentabilidade financeira, fornecendo a elas assistência financeira vinculada a resultados para fortalecer a infraestrutura de suprimentos.

Ao fornecer dados que impulsionam uma rede inteligente confiável e econômica com escalabilidade incomparável, o UnitySuite® HES da Trilliant atende a todos os requisitos da IntelliSmart. A Trilliant vai trabalhar como um parceiro de software para apoiar a implementação do HES, à medida que a IntelliSmart avança com projetos HES para clientes de toda a Índia.

Com este acordo de parceria, a Trilliant pretende apoiar a IntelliSmart especificamente ao:

Fornecer e integrar o seu software de aplicativo HES juntamente com serviços técnicos anuais;

Disponibilizar o HES com um sistema de pré-pagamento;

Fornecer serviços de implementação que incluem design, criação, teste e implantação do aplicativo HED, além de ser responsável pela configuração, customização, integração de processos/sistemas de negócios e comissionamento;

Desenvolver relatórios e painéis analíticos; e,

Oferecer serviços de operação, manutenção e suporte 24 horas, 7 dias por semana/serviços de manutenção anual para o sistema implantado, juntamente com personalizações e atualizações para todo o projeto.

“O programa de medição inteligente da Índia é uma das medidas significativas tomadas pelo governo para modernizar o setor de distribuição de energia com aumento da participação privada”, disse Anil Rawal, diretor administrativo e CEO, IntelliSmart. “Para nossos projetos, estamos confiando em parcerias importantes para projetar e implantar uma solução AMI robusta que permitirá às DISCOMs aprimorar a eficiência financeira e transformar digitalmente a infraestrutura de energia. Nossa parceria com a Trilliant percorrerá um longo caminho para conseguir isso e nos ajudar a concretizar nossa visão de nos tornarmos o parceiro digital preferido das concessionárias, além de criar um setor de energia digitalizado e resiliente por meio de soluções tecnológicas inovadoras.”

“A IntelliSmart é uma verdadeira líder em soluções digitais para concessionárias, e nos sentimos honrados de ser um de seus parceiros na implantação de medidores inteligentes em toda a Índia”, disse Eugene Loke, diretor administrativo, APAC na Trilliant. “O software UnitySuite da Trilliant é parte integral do sistema AMI incorporado. É independente de dispositivo e altamente escalável, o que possibilita às empresas maximizar o valor de seus dados de rede, tornando-o ideal para os requisitos da IntelliSmart. Esperamos continuar a apoiar a empresa à medida que trabalha para construir um ecossistema energético sustentável e eficiente na Índia.”

O UnitySuite da Trilliant gerencia os dispositivos de campo, incluindo medidores, controladores de interface de rede de celular (NICs) e muito mais; ele adquire os dados do medidor automaticamente para evitar qualquer intervenção humana; e canaliza os dados para onde são necessários para a tomada de decisões em tempo real. Isso proporciona monitoramento do desempenho da rede com painéis e visualizações, alimenta aplicativos centralizados de concessionárias e permite o uso otimizado de ativos.

Sobre a IntelliSmart:

A IntelliSmart Infrastructure Private Limited é a fornecedora líder de medição inteligente e soluções digitais da Índia. É uma joint venture da Energy Efficiency Services Limited (EESL) e do National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), estabelecida com o objetivo principal de se tornar a parceira digital preferida das concessionárias. Nossa cultura organizacional foi construída sobre os fatores fundamentais de Integridade, Respeito, Inovação e Sustentabilidade, que influenciam nossos esforços cotidianos e práticas coletivas.

A IntelliSmart, como fornecedora de soluções digitais, tem como objetivo fazer diferença no setor de distribuição de energia com intervenções digitais, assumindo ao mesmo tempo a responsabilidade da implementação em grande escala de contadores inteligentes no âmbito do RDSS. Com a infraestrutura dos medidores inteligentes, gerenciamento de dados de consumidores e análise baseada em IA/ML, a empresa procura criar valor considerável para as concessionárias estatais ao habilitá-las para desenvolver fontes adicionais de receita. A longo prazo, a medição inteligente vai ajudar a criar redes inteligentes robustas, resilientes e flexíveis que possam incorporar as energias renováveis de forma integrada para satisfazer a crescente procura por energia na Índia. Para mais informações, acesse https://www.intellismartinfra.in/.

Sobre a Trilliant

A Trilliant® capacita o setor de energia global com a única plataforma de comunicações independente de dispositivos, que permite às concessionárias e cidades implantarem qualquer aplicativo de forma segura e confiável em uma rede poderosa. Nosso portfólio foi construído especificamente para oferecer o poder de escolha, sem risco de os clientes ficarem “presos” a um fornecedor de tecnologia. Temos orgulho de oferecer soluções essenciais, compatíveis com AMI, Data & Analytics, Smart Grids (grades inteligentes) e Smart Cities (cidades inteligentes). Clientes do mundo inteiro se beneficiam da combinação exclusiva da Trilliant de flexibilidade, sustentabilidade e escalabilidade que conectam as concessionárias e cidades ao IIOT e um caminho mais estratégico para a transição energética. Visite-nos em www.trilliant.com.

