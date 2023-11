Les données d'ArcGIS Basemaps et d'ArcGIS Living Atlas d'Esri seront intégrées dans l'environnement logiciel d'Autodesk

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--La transformation numérique modifie rapidement les processus fondamentaux qui font fonctionner les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Les leaders du secteur s'appuient sur l'interopérabilité des systèmes d'information géographique (SIG) et de la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour réduire les coûts et accroître l'efficacité des projets de construction. Pour soutenir ces organisations, Esri, leader mondial de la géolocalisation, et Autodesk, leader dans le domaine de la conception et de l'ingénierie, ont signé une alliance stratégique visant à unifier les SIG et la BIM, afin d'offrir une réelle valeur ajoutée aux architectes, ingénieurs, planificateurs et entrepreneurs.

En renforçant leur collaboration, Esri et Autodesk ont conclu un accord pour intégrer les couches d'ArcGIS Basemaps et d'ArcGIS Living Atlas of the World dans les produits Autodesk. La suite de produits Autodesk fournira désormais de riches données de référence géospatiales faisant autorité, et proviennent de la plus importante collection d'informations géographiques de source mondiale.

« Le partenariat avec Esri vise à associer la puissance de la BIM et des SIG, ce qui permettra à nos clients communs de construire ce qu'ils veulent, n'importe où dans le monde », a déclaré Andrew Anagnost, CEO d'Autodesk. « Nous avons pour objectif d'offrir aux industriels et aux urbanistes la possibilité de créer un design dans le contexte du monde réel. Cela permettra aux communautés de construire des villes et des infrastructures plus connectées et plus résilientes, toujours dans un souci de durabilité ».

« L'utilisation du SIG et de la BIM en tant que système intégré unique permet aux décideurs d'avoir une compréhension globale de l'impact d'un projet d'infrastructure sur la communauté et l'environnement, ce qui favorise des résultats durables », a déclaré Jack Dangermond, président d'Esri. « L'intégration des couches de Basemaps et d'ArcGIS Living Atlas dans les produits Autodesk permet d'enrichir le contexte de la nature et de l'environnement bâti, en associant l'attrait visuel et la mise à jour des cartes et des couches de la communauté mondiale ».

Esri est le fournisseur géospatial privilégié de la conférence « Design and Make » de l' Autodesk University (AU 2023). Plus de 10 000 participants pourront s'entretenir avec des spécialistes Esri et découvrir comment le partenariat Esri-Autodesk peut déboucher sur de meilleurs résultats opérationnels et commerciaux. Esri organise 13 sessions sur des sujets comme les jumeaux numériques, la 3D et le Reality Mapping, outre la fourniture d'une cartographie de l'événement AU 2023 avec ArcGIS Indoors.

