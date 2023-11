IntelliSmart choisit Trilliant comme partenaire logiciel pour la mise en œuvre de systèmes de tête de réseau en Inde

JAKARTA, Indonésie--(BUSINESS WIRE)--Trilliant, l’un des principaux fournisseurs internationaux de solutions pour les infrastructures de comptage avancées (AMI), les réseaux intelligents, les villes numériques et l’IIoT, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par IntelliSmart Infrastructure Private Limited, l’un des principaux fournisseurs de services d’infrastructure de comptage avancée (AMISP) et de solutions numériques en Inde, comme l’un de ses partenaires logiciels pour ses implémentations cellulaires de système de tête de réseau (HES).

IntelliSmart, coentreprise du National Infrastructure Investment Fund (NIIF) et d’Energy Efficiency Services Limited (EESL), a pour objectif de faire la différence dans le secteur de l’électricité grâce à des interventions numériques. L’entreprise a remporté plusieurs projets de compteurs intelligents lancés par des sociétés de distribution d’État (DISCOM) dans le cadre du Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) mis en place par le ministère de l’électricité du gouvernement indien. Le RDSS introduit des mesures politiques pour aider les DISCOM à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur viabilité financière en leur fournissant une aide financière liée aux résultats pour renforcer l’infrastructure d’approvisionnement.

La solution UnitySuite® HES de Trilliant, qui fournit les données nécessaires à la mise en place d’un réseau intelligent fiable et rentable avec une évolutivité inégalée, a répondu à toutes les exigences d’IntelliSmart. Trilliant travaillera en tant que partenaire logiciel pour soutenir la mise en œuvre de HES à mesure qu’IntelliSmart avancera dans ses projets HES à grande échelle pour ses clients à travers l’Inde.

Dans le cadre de cet accord de partenariat, Trilliant soutiendra notamment IntelliSmart de la manière suivante :

mise à disposition et intégration de son logiciel d’application HES ainsi que de services techniques annuels ;

installation d’un système de prépaiement sur le système HES ;

mise à disposition de services de mise en œuvre, y compris la conception, la construction, les essais et le déploiement de l’application HES, ainsi que la responsabilité de la configuration, de la personnalisation, de l’intégration des processus commerciaux et de systèmes et de la mise en service ;

développement de rapports d’analyse et de tableaux de bord ; et

mise à disposition de services d’exploitation, de maintenance et d’assistance 24 h/24 et 7 j/7, ainsi que des services de maintenance annuelle pour le système déployé, avec des personnalisations et des mises à niveau pour l’ensemble du projet.

« Le programme indien de compteurs intelligents est l’une des mesures importantes prises par le gouvernement visant à moderniser le secteur de la distribution d’électricité avec une participation privée accrue », déclare Anil Rawal, directeur général et CEO d’IntelliSmart. « Pour nos projets, nous nous appuyons sur des partenariats importants visant à concevoir et déployer une solution AMI robuste qui permettra aux DISCOM d’améliorer leur efficacité financière et de numériser l’infrastructure électrique. Notre partenariat avec Trilliant contribuera grandement à la réalisation de ces objectifs et nous aidera à concrétiser notre vision, à savoir devenir le partenaire numérique privilégié des services publics et créer un secteur de l’électricité numérisé et résilient grâce à des solutions technologiques innovantes. »

« IntelliSmart est un véritable leader en matière de solutions numériques pour les services publics et nous sommes honorés d’être l’un de ses partenaires pour déployer des compteurs intelligents à travers l’Inde », déclare Eugene Loke, directeur général APAC chez Trilliant. « Le logiciel UnitySuite de Trilliant fait partie intégrante du système intégré AMI. Il est indépendant des appareils et hautement évolutif, permettant aux organisations de maximiser la valeur de leurs données réseau, ce qui le rend idéal pour les exigences d’IntelliSmart. Nous avons hâte de continuer à soutenir l’entreprise dans ses efforts visant à construire un écosystème énergétique durable et efficace en Inde. »

UnitySuite de Trilliant gère les dispositifs de terrain, notamment des compteurs, contrôleurs d’interface de réseau cellulaire (NIC) et bien d’autres encore, acquiert automatiquement les données des compteurs pour éviter toute intervention humaine, et achemine les données là où elles sont nécessaires pour une prise de décision en temps réel. Il permet de surveiller les performances du réseau à l’aide de tableaux de bord et de visualisations, d’alimenter les applications centralisées des services publics et d’optimiser l’utilisation des actifs.

Pour plus d’informations sur UnitySuite HES de Trilliant, rendez-vous sur https://trilliant.com/unitysuite-head-end-system/.

Trilliant sera présent au salon Enlit Asia du 14 au 16 novembre 2023. Visitez le stand 401 pour découvrir des démonstrations de solutions innovantes et discuter avec les experts en la matière de Trilliant. Trilliant fera également une présentation lors de cet événement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://trilliant.com/trilliant-to-focus-on-the-energy-transition-grid-modernization-and-ami-at-enlit-asia/.

Pour réserver une démonstration individuelle et une réunion avec Trilliant à Enlit Asia, ou pour plus d’informations, contactez info@trilliant.com.

À propos d’IntelliSmart :

IntelliSmart Infrastructure Private Limited est le principal fournisseur indien de compteurs intelligents et de solutions numériques. Il s’agit d’une coentreprise entre Energy Efficiency Services Limited (EESL) et National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), créée dans le but de devenir le partenaire numérique favori des services publics. Notre culture organisationnelle repose sur les valeurs fondamentales d’intégrité, de respect, d’innovation et de durabilité, qui influencent nos efforts quotidiens et nos pratiques collectives.

IntelliSmart, en tant que fournisseur de solutions numériques, vise à faire la différence dans le secteur de la distribution d’électricité grâce à des interventions numériques, tout en assumant la responsabilité du déploiement à grande échelle de compteurs intelligents dans le cadre du RDSS. Grâce à l’infrastructure de compteurs intelligents, à la gestion des données des consommateurs et à l’analyse basée sur l’IA/ML, l’entreprise cherche à créer une valeur considérable pour les services publics d’État en leur permettant de développer des sources de revenus supplémentaires. À long terme, les compteurs intelligents contribueront à créer des réseaux intelligents robustes, résilients et flexibles, capables d’intégrer les énergies renouvelables de manière transparente pour répondre à la demande croissante d’électricité en Inde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.intellismartinfra.in/.

À propos de Trilliant

Trilliant® offre à l’industrie mondiale de l’énergie la seule plateforme de communication indépendante des appareils qui permet aux services publics et aux villes de déployer n’importe quelle application de manière sécurisée et fiable sur un réseau puissant. Notre portefeuille est conçu pour offrir la possibilité de choisir, sans risque pour les clients de « s’enfermer » avec un seul fournisseur de technologie. Nous sommes fiers de proposer des solutions critiques prenant en charge l’AMI, les données et analyses, les réseaux intelligents et les villes numériques. Les clients du monde entier bénéficient de la combinaison unique de flexibilité, de durabilité et d’évolutivité de Trilliant qui relie les services publics et les villes à l’IIoT et à une voie plus stratégique vers la transition énergétique. Rendez-vous sur notre site www.trilliant.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.