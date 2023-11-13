Esri的ArcGIS Basemaps和ArcGIS Living Atlas Data將整合到Autodesk軟體環境中

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位化轉型正在迅速改變建築、工程和施工(AEC)產業的基礎流程。產業領導者正依靠地理資訊系統(GIS)和建築資訊模型(BIM)的相互操作性來降低成本並提高整個建築專案的效率。為了支援這些組織，位置智慧領域的全球領導者Esri和設計與工程領域的產業領導者Autodesk建立了策略聯盟，以統一GIS和BIM，為建築師、工程師、規劃師和承包商提供真正的商業價值。

為深化合作，Esri和Autodesk現已達成協議，將ArcGIS Basemaps和ArcGIS Living Atlas of the World圖層整合到Autodesk產品中。現在，Autodesk產品套裝將依據最重要的全球地理資訊集合提供豐富、權威的地理空間參考資料。

Autodesk執行長Andrew Anagnost表示：「與Esri的合作旨在將BIM和GIS的力量結合起來，使我們的共同客戶能夠隨時隨地自由設計方案。我們的目標是為產業和城市規劃者提供在真實世界背景下進行設計的能力。這將使社群能夠建設連接更緊密、復原力更強的城市和基礎設施，並注重永續性。」

Esri總裁Jack Dangermond表示：「將GIS和BIM做為單一整合系統使用，可讓決策者全面瞭解基礎設施專案將如何影響社群和環境，從而支持永續發展成果。Basemaps和ArcGIS Living Atlas圖層與Autodesk產品相整合，可以增加自然和建築世界的背景，將視覺吸引力和來自全球社群的最新地圖和圖層結合在一起。」

Esri是Autodesk大學(AU 2023)「設計與製造」(Design and Make)會議的首選地理空間供應商。1萬多名與會者將能夠與Esri專家接觸，瞭解Esri與Autodesk的合作如何促成更好的營運和業務成果。除了利用ArcGIS Indoors提供AU 2023活動地圖之外，Esri還將舉辦13場會議，主題包括數位孿生、三維和實景製圖。

敬請詳細瞭解Esri與Autodesk的合作夥伴關係。

Autodesk

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關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬家組織中部署，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站：esri.com。

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