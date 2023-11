Naissance de Collective Global, une nouvelle société de capital-risque de nouvelle génération avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Collective Global, une nouvelle société de gestion d'actifs créée pour repenser la manière dont les grandes institutions accèdent au capital-risque, a annoncé aujourd'hui son lancement avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion. Détenue conjointement par des propriétaires d'actifs de premier plan et une équipe de gestion dirigée par Sheel Tyle et Daniel Adamson, co-directeurs généraux, Collective Global crée des partenariats stratégiques avec des gestionnaires et des fondateurs de sociétés de capital-risque, servant de pont entre l'économie de l'innovation et des investisseurs institutionnels exceptionnels. L'entreprise combine une plateforme d'enjeux GP dédiée au capital-risque (« Elevate »), une stratégie de capital-risque en phase de démarrage (« Amplo ») et un mandat de capital-risque opportuniste (« Tactica »), les premiers du genre.

« Nous collaborons avec Sheel et Daniel en vue d'aider à mettre sur pied Collective Global parce que nous croyons en l'opportunité de s'associer à la prochaine génération de sociétés de capital de risque de premier plan », a déclaré Molly Murphy, directrice des investissements du Orange County Employees Retirement System (« OCERS »), et présidente du comité stratégique de Collective Global. « En plus d'être un investisseur fondateur, OCERS est fier d'avoir accueilli récemment le sommet inaugural de Collective Global réunissant huit grands propriétaires d'actifs de six pays, qui représentent ensemble plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs combinés et qui collaborent désormais pour réimaginer la façon dont le capital-risque peut profiter à nos mandants. Nous pensons que Collective Global est en passe d'être un pionnier innovant dans le domaine des fonds communs de placement à risque, en tirant parti des bouleversements actuels du marché pour introduire un modèle plus collaboratif.

« En tant que caisse de retraite située au cœur de la Silicon Valley, nous avons d'abord été impressionnés par Collective Global en raison de sa combinaison unique d'expertise, notamment le partenariat entre Sheel Tyle, pionnier du capital de risque, et Daniel Adamson, pionnier des placements collectifs », a déclaré Prabhu Palani, directeur des investissements du système de retraite de la ville de San José, investisseur fondateur et membre du comité stratégique de Collective Global. « Nous sommes toujours à la recherche de moyens novateurs pour bénéficier du succès splendide de la classe d'actifs des sociétés de capital-risque au profit de nos retraités. »

James Tselentis, gestionnaire principal des investissements chez Railpen, un important fonds de pension britannique, a ajouté : « En tant que partisan de longue date de Sheel et de Daniel dans leurs domaines respectifs, je considère Collective Global comme une solution gagnante pour les régimes de retraite, les gestionnaires et les entreprises sous-jacentes financées par le capital de risque, et je me réjouis de l'innovation intelligente qu'elle peut fournir à la catégorie d'actif du capital de risque. »

Parallèlement au lancement de la société, Collective Global a conclu un accord définitif afin d'acquérir une participation dans une société de capital-risque de premier plan qui investit dans des entreprises définissant le marché dans les secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle (les détails seront communiqués ultérieurement), et de syndiquer un co-investissement correspondant parmi ses partenaires propriétaires d'actifs fondateurs.

Sheel Tyle et Daniel Adamson, co-directeurs de Collective Global, ont déclaré : « Nous sommes tous deux ravis de nous associer à des partenaires aussi talentueux à tous les niveaux de la chaîne de valeur du capital de risque, qu'il s'agisse des meilleurs régimes de retraite et gestionnaires d'investissement ou d'entreprises exceptionnelles et de leurs équipes de direction. Nous croyons que l'architecture de Collective Global, qui place les partenariats au cœur de tout ce que nous faisons, nous permettra de créer de la valeur, en générant non seulement des rendements attrayants ajustés au risque pour nos investisseurs, mais aussi un écosystème dynamique de transactions, d'expertise, de fondateurs, de gestionnaires, de régimes de retraite et d'innovations qui procurent des avantages de deuxième et de troisième ordre à toutes les parties prenantes. »

À propos de Collective Global

À propos du système de retraite des employés du comté d’Orange

Basé à Santa Ana, en Californie, OCERS est un régime de retraite, à prestation définies, à cotisations multiples, d'une valeur de 20,8 milliards de dollars, couvrant les employés du comté d'Orange et de 12 autres employeurs publics participants. OCERS a été créé en 1945 et offre des prestations de retraite, de décès, d'invalidité et d'ajustement au coût de la vie à plus de 50 000 employés publics locaux et à leurs familles. Pour plus d'informations sur OCERS, veuillez visiter www.ocers.org.

À propos du système de retraite de la ville de San José

Avec plus d'un million d'habitants, San José est l'une des villes les plus diversifiées des États-Unis. C’est la plus grande ville du nord de la Californie et la dixième plus grande ville du pays. Le système de retraite de la ville de San José est composé d'un portefeuille de plus de 8 milliards de dollars investis dans plusieurs catégories d'actifs pour deux régimes distincts : le régime de retraite de la police et des pompiers, ainsi que le système de retraite des employés municipaux fédérés. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.sjretirement.com.

À propos de Railpen

Railpen (anciennement connu sous le nom de RPMI et RPMI Railpen) est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Railpen agit en tant que gestionnaire d'investissement et administrateur des régimes de retraite des chemins de fer et est responsable de la gestion d'environ 34 milliards de livres sterling. Railpen gère les régimes de retraite des chemins de fer au nom de sa société mère, la Railway Pension Trustee Company Limited (RPTCL). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.railpen.com.

