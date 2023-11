Mauna Kea Technologies et Telix Pharmaceuticals entendent renforcer leur partenariat dans le domaine de la chirurgie uro-oncologique

MELBOURNE, Australie & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Telix Pharmaceuticals Limited (ASX : TLX, Telix) et Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT, Mauna Kea), annoncent aujourd'hui une expansion de l’Alliance IRiS (Imaging and Robotics in Surgery) par un investissement stratégique de 6 millions d'euros de Telix dans Mauna Kea Technologies pour développer de nouvelles solutions hybrides alliant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en associant les agents de ciblage du cancer de Telix à la plateforme d'endomicroscopie chirurgicale Cellvizio® de Mauna Kea. L'investissement de Telix dans Mauna Kea renforcera encore davantage la création de techniques d'imagerie avancées pour la chirurgie minimalement invasive (laparoscopique et robotique), en mettant un accent spécifique sur l'oncologie urologique.

Telix est une entreprise biopharmaceutique mondiale en phase commerciale axée sur le développement de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques, et de dispositifs médicaux associés. Son large pipeline d’applications couvre le cancer de la prostate, du rein, du cerveau (glioblastome), les cancers hématologiques, et les maladies rares, et elle s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement et un réseau de fabrication et de distribution fiables et sécurisés à l’échelle mondiale. Telix a obtenu les approbations réglementaires mondiales de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie, de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis et de Health Canada, pour son agent d’imagerie du cancer de la prostate. L’entreprise mène actuellement plus de 20 essais cliniques dans le monde.

Cet investissement stratégique de Telix dans Mauna Kea présente une forte synergie avec le portefeuille radiopharmaceutique de diagnostic actuel de Telix, ainsi qu'avec ses acquisitions récentes, Lightpoint Medical et Dedicaid GmbH.

En effet, lorsqu’ils sont utilisés en préopératoire, les agents d’imagerie radiopharmaceutique de Telix, tels que TLX591-CDx (Illuccix®) ou TLX250-CDx, permettent potentiellement d’améliorer la planification chirurgicale en identifiant l’emplacement et l’étendue de la maladie de manière plus précise. Le système SENSEI® de Lightpoint, une sonde chirurgicale radioguidée, fonctionne de concert avec des agents radiotraceurs spécifiques au cancer ciblé pour permettre la détection intra-opératoire du cancer lors de l’intervention chirurgicale, répondant ainsi de manière précise à la question « où se trouve le cancer ? ». De manière complémentaire, la plateforme Cellvizio de Mauna Kea permet une visualisation en temps réel hautement précise des tissus, grâce à la détection de fluorescence moléculaire au niveau microscopique, ce qui peut potentiellement définir et confirmer les marges chirurgicales de manière plus efficace.

Démontrant leur engagement mutuel à établir un partenariat clinique et commercial de long terme, Telix a décidé d'investir 6 millions d'euros pour acquérir 11 911 852 nouvelles actions ordinaires de Mauna Kea. Ces nouvelles actions sont émises par décision du Conseil d'administration au prix de 0,5037 euro par action, représentant une prime de 10% sur le VWAP1 des 10 derniers jours, dans le cadre d’une augmentation de capital réservée conformément à la 21ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 2 juin 2023. Après le règlement-livraison des nouvelles actions (prévu le 17 novembre 2023), Telix détiendra 19,33% du capital et 19,01% des droits de vote de Mauna Kea.

Le Dr Christian Behrenbruch, Directeur général du Groupe Telix, a déclaré : « Nous sommes engagés à étendre ce partenariat qui réunit des technologies de pointe en matière de radiation ciblée, de chirurgie radioguidée et d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, que nos entreprises respectives développent. Cela renforce davantage notre offre différenciée et innovante en urologie ainsi que notre engagement continu à collaborer avec les principaux leaders d'opinion dans ce domaine pour apporter des progrès significatifs aux techniques chirurgicales et aux résultats cliniques, dans le but d'améliorer la vie des patients que nous servons. ».

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, a ajouté : « Je suis très heureux d'accueillir Telix, un leader mondial en radiopharmaceutiques théranostiques et en médecine de précision, en tant qu'actionnaire clé de Mauna Kea, marquant ainsi une nouvelle étape majeure sur notre feuille de route de partenariats stratégiques. Depuis de nombreuses années, Telix et Mauna Kea partagent la vision de relier nos deux technologies complémentaires. Notre plateforme de visualisation cellulaire in vivo Cellvizio est une technologie facilitatrice pour une gamme d'indications cliniques qui peuvent utiliser l'imagerie moléculaire pour guider l'intervention chirurgicale en temps réel et elle est très complémentaire au portefeuille de produits radiopharmaceutiques en phase avancée de Telix, d'outils chirurgicaux et d'intelligence artificielle, qui, combinés, peuvent créer un ensemble puissant de solutions pour aider les chirurgiens à réaliser des résections tumorales plus précises et à répondre à certains des problèmes les plus complexes du traitement uro-oncologique. Je suis très heureux de voir notre partenariat existant s'approfondir et d'avoir l'opportunité de faire avancer notre vision commune à un moment où les technologies chirurgicales guidées par l'image se développent rapidement et où le besoin de solutions avancées n'a jamais été aussi grand.».

En l'absence d'appel public à l'épargne, aucun prospectus ne sera établi en France ou hors de France dans le cadre de l'investissement de Telix dans Mauna Kea.

À propos de Telix Pharmaceuticals Ltd

Telix est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques de diagnostic et thérapeutiques. Le siège social de Telix est situé à Melbourne, en Australie, et l'entreprise exerce des activités internationales aux États-Unis, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon. Telix développe et commercialise un portefeuille de produits en phase clinique qui visent à répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en oncologie et en maladies rares. Telix est cotée à la bourse australienne Australian Securities Exchange (ASX : TLX). Pour plus d’informations, consultez le site www.telixpharma.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 juin 2023 sous le numéro D-23-0545, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

_____________________

1 Le prix moyen pondéré par les volumes clos le 10 novembre 2023