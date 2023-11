Les opérations d’American Tower Corporation en Afrique renforceront la connectivité de MTN Nigeria grâce à un accord durable

JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Les opérations d’American Tower Corporation en Afrique (« ATC Africa », ou la « Société »), et MTN Nigeria, annoncent aujourd’hui avoir conclu un nouvel accord qui devrait améliorer la connectivité sans fil à travers le Nigeria.

Selon les termes de l’accord, ATC Africa mettra à disposition de nouveaux locaux pour MTN Nigeria sur une période pluriannuelle, à partir du second semestre 2024. La Société répondra aux exigences de MTN Nigeria en tirant parti du vaste portefeuille d’ATC Africa, qui compte plus de 8 000 sites au Nigeria, dont une partie importante intègre déjà des solutions d’énergie verte. De plus, de nouveaux sites seront déployés conformément aux spécifications des sites verts d’ATC Afrique.

Marek Busfy, vice-président principal et chef de la direction d’ATC Africa, exprime son enthousiasme à l’égard de cette annonce : « Nous sommes ravis de renforcer encore notre partenariat avec MTN Nigeria. Nous croyons que cet accord, qui garantit une location progressive sur notre portefeuille existant et un solide pipeline de développement, démontre clairement la valeur différenciée qu’ATC Africa peut offrir à ses clients grâce à notre qualité d’actifs, à nos capacités de construction à la carte et à nos offres Power-as-a-Service et de site vert. »

Cet accord marque une étape importante vers l’expansion et l’amélioration des services sans fil au Nigeria, tout en accordant la priorité à la durabilité et aux pratiques commerciales responsables.

Karl Toriola, CEO de MTN Nigeria, déclare : « Grâce à ce partenariat avec ATC Africa, nous ouvrons la voie d’une nouvelle ère de connectivité au Nigeria, qui répondra non seulement aux demandes croissantes de nos clients, mais aussi à notre engagement en matière de durabilité et de responsabilité environnementale. »

