Canva lance une bibliothèque musicale populaire pour enrichir la création de contenu en partenariat avec Warner Music Group, Merlin et bien d'autres encore

Teachers using Canva for Education can get students engaged by adding music to lesson plans, homework materials and more.

Canva customers can now create music-filled designs and bring to life what’s in their mind's eye. For example, DIY designers can showcase their musical tastes and personality by adding songs to travel vlogs, wedding videos or holiday greetings.

Content creators can edit short-form videos like a professional for non-commercial purposes on social media, and publish across platforms in a single click.

Canva customers can browse and embed more than half a million songs from a wide range of genres and artists, such as Michael Buble, Vance Joy, Kenya Grace and Curtis Mayfield, and thousands more, enabling them to bring their designs to life. (Graphic: Business Wire)

For the first time, Canva is providing access to sixty-second clips of commercially-released songs for personal use in videos, social media posts, presentations, education materials, and beyond. (Graphic: Business Wire)

SYDNEY & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--À partir d'aujourd'hui, Canva permet à ses clients Pro et Éducation d’accéder plus facilement à une nouvelle bibliothèque de clips musicaux mettant en vedette certains des plus grands artistes mondiaux. Dans cet ordre d’idées, l'entreprise permet aux millions d’utilisateurs du logiciel de créer un meilleur contenu en intégrant leurs chansons préférées dans leur travail de conception.

Pour la première fois, Canva offre l'accès à des extraits de soixante secondes de chansons commercialement publiées à des fins personnelles dans des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux, des présentations, des supports éducatifs, et bien plus encore, grâce à des partenariats avec le groupe Warner Music (y compris Warner Chappell Music et Warner Recorded Music), Merlin et plus d'une douzaine d'autres labels et éditeurs.

Canva est la première plateforme de communication visuelle à intégrer des musiques publiées commercialement au moment de la création, pour un contenu pouvant être partagé sur plusieurs plateformes. Désormais, les clients de Canva pourront parcourir et intégrer plus d'un demi-million de chansons de divers genres et artistes, comme Michael Buble, Vance Joy, Kenya Grace et Curtis Mayfield, et des milliers d'autres, leur permettant de donner vie à leurs œuvres.

La création de contenu pour les médias sociaux sur Canva a connu une progression fulgurante ces dernières années, car les plateformes sociales basées sur la vidéo stimulent la croissance de l'économie visuelle émergente. Aujourd'hui, le recours à la vidéo en ligne représente plus de 65 % du trafic internet mondial, et au cours de la dernière année, le nombre de conceptions Canva utilisant des modèles TikTok a augmenté de 10 fois. Le nombre de recherches portant sur des artistes et des chansons spécifiques est proportionnel au nombre de vidéos créées via Canva.

En plus d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de Canva, la musique populaire sur la plateforme connecte les maisons de disques et les artistes avec les créateurs, leur permettant de percevoir des redevances lorsque des extraits de leurs chansons sont utilisés dans des créations Canva publiées.

« Comme la communication visuelle, la musique est un langage universel qui sert d'outil puissant d'expression de soi », a déclaré Silvia Oviedo, responsable du contenu, de la découverte et de l'impression chez Canva. « Ajouter de la musique populaire à Canva est une évolution naturelle de notre vision visant à regrouper l'ensemble de l'écosystème de la communication visuelle sous une seule plateforme simple. Nous sommes ravis de donner aux utilisateurs un point de départ unique et de faciliter l'ajout de musique de qualité à leur travail. »

Comment utiliser la musique populaire sur Canva

La bibliothèque musicale de Canva Pro propose tout, des tubes pop aux classiques du jazz, du heavy metal à la musique disco dansante, tout cela accessible facilement depuis l'onglet audio de l'éditeur Canva. Les utilisateurs peuvent désormais créer des designs remplis de musique et donner vie à ce qu'ils ont en tête. Voici quelques possibilités :

Les concepteurs DIY peuvent mettre en valeur leurs goûts musicaux et leur personnalité en ajoutant des chansons à des vlogs de voyage, des vidéos de mariage ou des salutations de vacances.

Les créateurs de contenu peuvent éditer des vidéos de courte durée comme des professionnels à des fins non commerciales sur les réseaux sociaux et les publier sur plusieurs plates-formes en un seul clic.

Les enseignants peuvent impliquer les étudiants en ajoutant de la musique à leurs plans de cours, à leurs supports de devoirs et plus encore.

La bibliothèque musicale qui a récemment été agrandie, est disponible pour Canva Pro et Éducation, avec les petites entreprises utilisant Canva pour les équipes et les utilisateurs à but non lucratif à suivre, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Autriche, en Belgique, en Croatie, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et en Suisse. Les utilisateurs gratuits de Canva peuvent parcourir la nouvelle bibliothèque musicale, mais devront mettre à niveau leur abonnement pour l'utiliser dans les designs. La bibliothèque musicale populaire ne peut pas être utilisée dans du contenu créé à des fins commerciales, pour tous les types de comptes Canva.

Canva s'associe à Warner Music Group, Merlin et plus encore

Plus tôt cette année, Warner Music Group et Merlin ont annoncé des partenariats inédits avec Canva,, et maintenant, ces partenariats prennent vie avec des centaines de milliers de chansons disponibles dans la bibliothèque musicale populaire de Canva.

Rachel Scarpati, directrice principale du développement commercial et de la stratégie numérique chez WMG, et Andrew Ludwick, vice-président du développement commercial numérique chez Warner Chappell Music, ont déclaré à propos du partenariat : « Warner Music Group est ravie de voir notre partenariat avec Canva prendre vie avec le lancement ! Nous nous engageons constamment à explorer de nouvelles sources de revenus pour nos artistes et auteurs-compositeurs, tout en créant des opportunités pour eux d'établir des liens uniques avec leurs fans. Nous sommes impatients de voir comment les utilisateurs de Canva amélioreront leurs créations avec leur musique préférée. »

« Les membres de Merlin sont enthousiastes de voir la musique de leurs artistes mise à disposition des utilisateurs de Canva, une plateforme à la pointe de la communication visuelle et des outils de création », a déclaré Charlie Lexton, Chief Operating Officer chez Merlin. « Depuis l'annonce initiale de notre partenariat, nous attendons avec impatience ce lancement. Nous apprécions le fait que les utilisateurs de Canva puissent se connecter à la musique des membres de Merlin, qui présente la musique indépendante la plus dynamique du monde entier. »

La meilleure plateforme de communication visuelle tout-en-un

Avant Canva, les outils de conception étaient fragmentés et coûteux. Maintenant dans sa 10e année, Canva a rationalisé la communication visuelle afin qu’il soit facile pour quiconque de planifier, créer, planifier, publier et analyser le contenu des médias sociaux en un seul endroit. Les modèles tendance et l’éditeur glisser-déposer facilitent la création de designs de qualité professionnelle et les améliorent avec des animations, des graphiques, des pistes audios, des filtres et des effets spéciaux.

Le lancement de la musique populaire survient au cours d'une année de croissance et d'expansion exceptionnelles pour Canva. L'entreprise a ajouté des dizaines de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités durant l'année écoulée, tenant ainsi sa promesse de réunir toutes les capacités de conception en une seule plateforme simple et facile à utiliser. Plus de 65 millions de nouveaux utilisateurs ont commencé à utiliser Canva au cours de la dernière année – une étape que l'entreprise a mis huit ans à franchir. Canva compte désormais 16 millions d’abonnés payants et 50 millions d’utilisateurs de Canva Éducation.

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Canva peuvent être inspirés en découvrant la musique de leurs artistes préférés sur canva.com/pro/music.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements et les vidéos, ainsi qu’une immense bibliothèque de polices, de photos, d’illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n’importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de beau.

