电池生产商Hithium将为储能系统开发商Perfect Power供货

中国厦门--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 固定电池制造商Hithium宣布与主营业务所在地位于德克萨斯州和加利福尼亚州的储能项目开发商Perfect Power LLC达成新的合作协议。该合作伙伴已与Hithium签署协议，为其提供预计将在其市场上部署的1GWh电池产品。两家公司在Hithium位于中国厦门的总部签署了谅解备忘录。

Perfect Power由Anthony Maselli和一支经验丰富的团队领导，团队在美国各地运营超过2,000 MWh的储能系统项目。该公司将通过旨在与区域公用事业网络集成的先进储能和发电技术来增强其运营。

Perfect Power以太阳能装机容量位居美国各州第二位的德克萨斯州为重点，专注于可持续、可靠和可再生的清洁发电和能源存储。

Perfect Power首席执行官Anthony Maselli评论道：“电池性能和耐用性对我们至关重要，我们的重点是为我们的项目所服务的社区和地区提供更灵活的电网和更可靠的清洁能源。拥有像Hithium这样的供应商可以让我们的投资者和最终消费者相信他们可以依赖我们的项目。”

Hithium董事长Jeff Wu补充道：“与Perfect Power的合作是我们在美业务的重要一步，使我们能够支持加利福尼亚州和德克萨斯州这两个美国最大能源市场的项目。通过这次合作，我们的目标是进一步将先进的储能产品渗透和部署到美国的净零转型中。”

Hithium自2019年成立以来已交付11GWh电池产品，是少数专门专注于固定式储能的大型制造商之一。该公司的314 Ah电池具有11,000次循环寿命，是其新型5MWh ∞block容器系统的基础，该系统的创新设计让所需占地面积减少了20%。

关于Perfect Power

Perfect Power LLC 是德克萨斯州领先的分布式能源存储开发商，在整个德克萨斯电力可靠性委员会(ERCOT) 地区和加利福尼亚地区开发和运营项目。 Perfect Power在发电、可再生能源和能源存储方面拥有专业技术，致力于提供可再生解决方案，并在引领向可持续能源未来的过渡。

关于Hithium

Hithium成立于2019年，是一家为规模化公用事业以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。 Hithium通过其四个不同的研发中心和多个智能生产厂进行创新，对锂离子电池进行了突破性的安全改进，并显著延长了循环寿命。Hithium创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在电池储能系统领域的专业知识为合作伙伴和客户提供能源存储领域的独有先进产品。该公司总部位于中国厦门，业务遍及美国、澳大利亚、迪拜和欧洲，计划到2023年底将产能扩大至70GWh。

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