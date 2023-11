AM Best Retira el Estado de Bajo Revisión con Implicaciones Negativas y Afirma Calificaciones Crediticias de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. (Mercantil Seguros) (domiciliada en Panamá). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es negativa.

Las calificaciones de Mercantil Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de Mercantil Seguros fueron colocadas bajo revisión con implicaciones negativas en septiembre 9 de 2022, tras el anuncio emitido por la compañía tenedora intermedia del grupo, Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., respecto a la adquisición de Capital Bank, Inc. y sus subsidiarias en Panamá, incluida Optima Compañía de Seguros S.A., con el objetivo de expandir la presencia nacional del grupo en la industria de seguros y de servicios financieros de Panamá. Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. maneja las operaciones internacionales del grupo y es controlada por su matriz Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI). El estatus de bajo revisión con implicaciones negativas correspondía a la incertidumbre en el impacto sobre Mercantil Seguros derivado de la estructura de capital de MSFI posterior a la transacción sobre , así como al riesgo de integración.

Las perspectivas negativas reflejan la incertidumbre prevaleciente en torno al perfil crediticio de MSFI, el cual AM Best espera que se mantenga en línea con el promedio de la industria para evitar cualquier presión sobre sus operaciones de seguros en Panamá.

La fortaleza de balance de Mercantil Seguros se encuentra respaldada por su capitalización ajustada por riesgo, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), en el nivel más fuerte. Las calificaciones también reflejan el programa de reaseguro de la compañía adecuadamente estructurado, sus sólidas prácticas de suscripción y su estrategia de inversión conservadora. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el bajo volumen de negocio de Mercantil Seguros dentro de la industria de seguros de Panamá.

Mercantil Seguros es un (re)asegurador establecido en Panamá en 2013, y se encuentra constituido en términos de primas emitidas, por salud (90%) y auto (4.8%)al cierre del año 2022. La compañía, la cual forma parte del grupo internacional Mercantil y que es controlado por MSFI, opera en Panamá a través de una red de corredores y canales de distribución directa. Mercantil Seguros también se desempeña como retrocesionario en negocio de reaseguro asumido de Venezuela, impulsado por corredores de reaseguro.

La capitalización ajustada por riesgos de Mercantil Seguros, en el nivel más fuerte, respalda sus calificaciones actuales. La compañía ha incrementado su capital a una tasa anual compuesta de 18.5% desde que inició operaciones, respaldada por utilidades e impulsada por un flujo constante de ingresos por suscripción y producto financiero. Su balanceado programa de reaseguro, colocado con un grupo diversificado de reaseguradores con fuerte calidad crediticia, también refuerza la capitalización ajustada por riesgos de la compañía.

En la opinión de AM Best, Mercantil Seguros ha mostrado sólidas prácticas de suscripción, caracterizadas por niveles generales de suficiencia de primas. Su índice combinado de 89.5% en 2022 se logró a través de la adecuada suscripción de riesgos por compañías del grupo. Adicionalmente, los ingresos constantes por reaseguro contrarrestan los costos de adquisición continúan respaldando la rentabilidad de la compañía, reflejándose en un retorno a capital y retorno en activos de 18.9% y 6.9% respectivamente en 2022.

AM Best espera que la actual diversificación geográfica de la compañía mejore aún más a través de las sinergias de los canales de distribución proporcionadas por el grupo en el corto y mediano plazo, permitiendo a Mercantil Seguros expandir su negocio en Panamá y disminuir la dependencia de su negocio en Venezuela.

Factores que podrían resultar en acciones negativas de calificación incluyen un desempeño negativo prolongado de suscripción que lleve a un deterioro significativo de su capitalización ajustada por riesgos, o o la crisis política que afecte el negocio procedente de Venezuela o una influencia negativa de su matriz derivada de la incertidumbre en su perfil crediticio. Factores que podrían resultar en acciones positivas de calificación incluyen mejoras en el perfil de negocio de la compañía junto con una rentabilidad sostenida, manteniendo al mismo tiempo la capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte.

