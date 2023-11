Les travailleuses et travailleurs de Leggett & Platt Canada à Windsor se joignent aux Métallos

WINDSOR, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Les quelque 275 travailleurs et travailleuses de Leggett & Platt Canada ont voté en faveur de l’adhésion au Syndicat des Métallos. Le vote s’est déroulé sur une période de 48 heures et s’est terminé hier, scellant la victoire écrasante pour les travailleurs et travailleuses.

« Ce processus a été marqué par l’enthousiasme et l’anxiété, mais cela en valait la peine. Tous les travailleurs et travailleuses méritent une voix forte au travail, des meilleures conditions de travail et un poids égal à la table des négociations. Je suis fier d’être membre des Métallos », fait valoir Kyle Ashley, l’un des nouveaux syndiqués. « Merci à mes collègues de travail et à toute l’équipe Métallos qui nous a accompagnés tout au long de cette campagne. »

Les travailleurs et travailleuses se sont dit préoccupés par une dégradation continue des conditions de travail, du favoritisme et d’un manque de transparence dans la prise de décision. Ils et elles se sont organisés et ont contacté les Métallos pour les aider dans leur campagne de syndicalisation, qui a suscité un énorme soutien sur le lieu de travail.

« Félicitations à tous mes collègues de Leggett & Platt pour l’arrivée des Métallos dans notre usine. Nous attendions cela depuis longtemps, et nous pouvons maintenant envisager des jours meilleurs », ajoute un autre nouveau membre des Métallos, qui souhaite garder l’anonymat.

L’usine de Windsor rejoint une autre installation de Leggett & Platt à London, en Ontario, où les travailleurs et travailleuses sont membres de la section locale 2699-9 des Métallos depuis de nombreuses années et ont participé à plusieurs rondes de négociation. Ils restent prêts à aider et à servir de ressource à leurs collègues de Windsor qui se préparent à élire leurs représentants et comités syndicaux et à entamer les négociations.

« Félicitations aux travailleurs et travailleuses de Leggett & Platt à Windsor pour le succès de votre campagne visant à créer un syndicat sur votre lieu de travail », déclare Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique). « Vous avez montré que vous êtes prêts à vous battre pour votre environnement de travail, vos conditions et l’équité. Nous serons à vos côtés jusqu’au bout. »

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

