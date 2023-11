AM Best Afirma Classificações de Crédito do IRB-Brasil Resseguros S.A.

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating A- (Excelente) e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo “a-” (Excelente) do IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB) (Rio de Janeiro, Brasil). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é negativa.

As classificações refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, o cual a AM Best avalia como mais forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial (ERM) apropriada.

As preocupações da AM Best com a adequação de capital da empresa foram mitigadas até certo ponto após a conclusão da sua oferta de capitalização e a melhoria nos seus níveis de capitalização ajustados ao risco, conforme medido pelo Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). As perspectivas negativas reflectem que, embora o IRB tenha melhorado o seu desempenho operacional, uma interrupção significativa ou desvio nessa tendência provavelmente levará a um rebaixamento do rating.

O IRB mantém um nível de solidez do balanço que se enquadra na faixa de avaliação mais forte da AM Best. O patrimonio cresceu nos últimos cinco a seis anos e as pontuações do BCAR estão na categoria superior para uma empresa neste nível de classificação. O balanço também beneficia de protecção através de um programa de retrocessão com resseguradoras de elevada classificação que limita as exposições líquidas do IRB a níveis administráveis.

A AM Best avalia o desempenho operacional do IRB como adequado devido às mudanças nos seus resultados. Ao longo de 2023, a empresa melhorou seu desempenho operacional por meio do refinamento da limpeza de seu portfólio, o que auxiliou na recuperação do desempenho de anos anteriores.

O IRB é o participante dominante no mercado de seguros no Brasil. Em dezembro de 2022, o IRB detinha quase 40% de participação no mercado doméstico de resseguros do Brasil. O IRB foi classificado na faixa intermediária da mais recente classificação Global Reinsurance Top 50 da AM Best para 2023, na 38ª posição.

A AM Best reconhece que o IRB tomou muitas medidas para reforçar o seu ERM e a estrutura de governação, e essas melhorias ajudaram a estabilizar as suas operações. A AM Best reconhece que as mudanças estão começando a mostrar uma tendência de melhoria no desempenho de subscrição da empresa.

Um fator que poderia levar a uma ação de rating negativa são as condições macroeconômicas do Brasil, que poderiam contribuir ainda mais para uma deterioração do desempenho operacional do IRB e se tornar um obstáculo à sua capacidade de levantar capital, se necessário. Ações de rating positivas poderão ocorrer se a empresa continuar a apresentar melhorias no seu desempenho operacional através da implementação da sua estratégia de transformação.

