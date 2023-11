Le producteur de batteries Hithium fournira le développeur ESS Perfect Power

Signing ceremony site Left: CEO of Perfect Power, Anthony (Tony) Maselli; Right: Chairman of Hithium, Jeff Wu (Photo: Business Wire)

XIAMEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Le fabricant de batteries stationnaires Hithium a annoncé un nouveau partenariat avec le développeur de projets de stockage d'énergie Perfect Power LLC, dont les activités se situent principalement au Texas et en Californie. Le partenaire a signé un accord selon lequel Hithium fournira 1 GWh de produits de batterie qui devraient être déployés sur ses marchés. Les deux entreprises ont signé un accord au siège de Hithium à Xiamen, en Chine.

Dirigé par Anthony Maselli et une équipe expérimentée avec plus de 2 000 MWh de projets ESS en opération aux États-Unis, Perfect Power améliorera ses opérations avec une technologie avancée de stockage et de production d’énergie conçue pour s’intégrer au réseau de services publics de la région.

En se focalisant sur le Texas, qui possède la deuxième plus grande capacité solaire de tous les États américains, Perfect Power mise sur une production d'énergie propre et un stockage d'énergie durables, fiables et renouvelables.

Anthony Maselli, PDG de Perfect Power, a commenté : « La performance et la durabilité de la batterie sont cruciales pour nous. Notre objectif est de développer un réseau plus flexible et une énergie propre fiable pour les quartiers et les régions que nos projets desservent. Avoir un fournisseur comme Hithium donne à nos investisseurs et à nos consommateurs finaux la certitude qu’ils peuvent compter sur nos projets. »

Jeff Wu, président d’Hithium, a ajouté : « Coopérer avec Perfect Power est une étape prometteuse pour nous aux États-Unis, car ce partenariat nous permettra de soutenir des projets sur deux des plus grands marchés de l'énergie du pays à savoir, la Californie et le Texas. Grâce à cette collaboration, nous visons à favoriser la pénétration et le déploiement de produits de stockage d’énergie de pointe dans la transition NetZero aux États-Unis. »

Avec 11 GWh de batteries livrées depuis sa création en 2019, Hithium est l’un des rares grands fabricants à se concentrer exclusivement sur le stockage d’énergie stationnaire. La cellule 314 Ah de la société dispose d’une durée de vie de 11 000 cycles et constitue la base de son nouveau système de conteneurs en ∞blocs de 5 MWh, dont la conception innovante réduit la surface requise de 20 %.

À propos de Perfect Power

Perfect Power LLC est l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage d'énergie au Texas. L'entreprise a développé et exploité des projets sur l'ensemble des territoires de l'ERCOT et de la Californie. Perfect Power possède une expertise en matière de génération d'énergie, d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. En s'engageant à fournir des solutions renouvelables, elle mène la transition vers un avenir énergétique durable.

À propos de Hithium

Fondée en 2019, HiTHIUM est une société de premier plan dans la fabrication de produits de stockage d'énergie stationnaire de haute qualité pour des applications à grande échelle ainsi que pour des applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations de production « intelligentes », les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion ainsi que des augmentations de leur cycle de vie. Avec plusieurs décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS (systèmes de stockage d'énergie sur batterie) pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Europe ; et étend sa capacité de production à 70 GWh d'ici à la fin 2023.

