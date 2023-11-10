電池生產商Hithium將為儲能系統開發商Perfect Power供貨

中國廈門--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池製造商Hithium宣布與主營業務所在地位於德克薩斯州和加利福尼亞州的儲能專案開發商Perfect Power LLC達成新的合作協議。該合作夥伴已與Hithium簽署協議，為其提供可望在其市場上部署的1GWh電池產品。兩家公司在Hithium位於中國廈門的總部簽署了合作備忘錄。

Perfect Power由Anthony Maselli和一支經驗豐富的團隊領導，團隊在美國各地營運超過2000 MWh的儲能系統專案。該公司將透過旨在與區域公用事業網路整合的先進儲能和發電技術來強化其營運。

Perfect Power以太陽能裝機容量位居美國各州第二位的德克薩斯州為重點，專注於永續、可靠和再生的清潔發電和能源儲存。

Perfect Power執行長Anthony Maselli評論道：「電池效能和耐用性對我們至關重要，我們的重點是為我們的專案所服務的社群和地區提供更靈活的電網和更可靠的清潔能源。擁有像Hithium這樣的供應商可以讓我們的投資人和最終消費者相信，他們可以依賴我們的專案。」

Hithium董事長Jeff Wu補充道：「與Perfect Power的合作是我們在美業務的重要一步，使我們能夠支持加利福尼亞州和德克薩斯州這兩個美國最大能源市場的專案。透過這次合作，我們的目標是進一步將先進的儲能產品滲透和部署到美國的淨零轉型中。」

Hithium自2019年成立以來已交付11GWh電池產品，是少數專門專注于固定式儲能的大型製造商之一。該公司的314 Ah電池具有11,000次循環壽命，是其新型5MWh ∞block容器系統的基礎，該系統的創新設計讓所需占地面積減少了20%。

關於Perfect Power

Perfect Power LLC是德克薩斯州領先的分散式能源儲存開發商，在整個德克薩斯電力可靠性委員會(ERCOT)地區和加利福尼亞地區開發和營運專案。Perfect Power在發電、再生能源和能源儲存方面擁有專業科技，致力於提供再生解決方案，正在引領向永續能源未來的轉型。

關於Hithium

Hithium成立於2019年，是一家為規模化公用事業以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。Hithium透過其四個不同的研發中心和多個智慧型生產設施進行創新，對鋰離子電池進行了突破性的安全改進，並顯著延長了生命週期。憑藉其創辦人和高階主管在此一領域累積的數十年經驗，Hithium利用其在電池儲能系統(BESS)領域的專業知識為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能服務。該公司總部位於中國廈門，業務遍及美國、澳洲、杜拜和歐洲，計畫到2023年底將產能擴大至70GWh。

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