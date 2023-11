Anomali gibt Partnerschaft mit der Infinigate Group zur Erweiterung des EMEA-Kundenstamms bekannt

REDWOOD CITY, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Anomali, der führende Anbieter auf dem Gebiet der Modernisierung und Skalierung von Sicherheitsabläufen, gibt seine Partnerschaft mit der Infinigate Group bekannt, dem EMEA-Value-Added-Distributor, der auf Cybersicherheit, sichere Netzwerke und sichere Cloud spezialisiert ist. Infinigate wird mit sofortiger Wirkung die Security Operations Platform von Anomali an seine Reseller-Partner im Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich vertreiben. Diese Partnerschaft knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit von Anomali mit dem Value-Added-Reseller StarLink an, der nun Teil der Infinigate Group ist.

Herkömmliche SIEMs (Security Information and Event Management Systems) lassen sich nicht so skalieren, dass sie den Anforderungen moderner Sicherheitsabläufe gerecht werden. Dieses inzwischen veraltete Tool wurde entwickelt, bevor die Cloud zu einem Betriebsmodell des heutigen Geschäftsbetriebs wurde. Wegen der enormen Menge an erfassten Telemetriedaten, die für die Aufrechterhaltung einer effektiven Sicherheitslage benötigt werden, liefert es oft keine aussagekräftigen Ergebnisse in kurzer Zeit. Die Cloud-native Security Operations Platform von Anomali ist für Sicherheitsexperten ein echter Wendepunkt. Sie basiert auf innovativen Funktionen, die von einer durchgängigen und vollständig integrierten künstlichen Intelligenz geliefert werden, und ermöglicht es den Anwenderorganisationen, Milliarden von Datensätzen in Sekunden zu durchsuchen, in einen Kontext zu setzen und zu korrelieren, um sicherheitsrelevante Ereignisse zu untersuchen, die Compliance zu bewerten und die nächste Attacke zu prognostizieren.

“Heutzutage sind die Kunden mit der Herausforderung konfrontiert, komplexe, integrierte Sicherheitslösungen zu implementieren, zu unterstützen und zu warten, um den sich schnell ändernden Geschäfts- und Compliance-Anforderungen und den ständigen Bedrohungen durch bösartige Akteure Rechnung zu tragen. Die Partner stehen an vorderster Front, wenn es gilt, den Kunden beim Navigieren durch diese Matrix von Lösungen und geschäftlichen Prioritäten zu helfen. Mit Infinigate werden wir unsere Markenbekanntheit exponentiell steigern und die Reichweite unserer Flaggschiff-Plattform in der EMEA-Region erweitern. Zur Unterstützung der Infinigate Group und ihrer Partner werden wir in mehr Ressourcen für die Befähigung der Partner investieren, unter anderem in Schulungen, Zertifizierungen und wissensbasierte Inhalte”, sagte Alex Depret-Bixio, Vice President und General Manager von Anomali EMEA.

Die Infinigate Group ist ein Value Added Distributor (VAD), der über fundiertes technisches Know-how verfügt, mehr als 100 Länder in der Region EMEA abdeckt und lokal zugeschnittene Dienstleistungen und eine robuste, zentralisierte Lieferlogistik anbietet. Durch die Einbeziehung von Anomali in ihr Angebot versetzt die Infinigate Group ihren Vertriebspartnern nicht nur in die Lage, ihren Kunden eine unübertroffene Transparenz zu bieten, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in ihren Sicherheitsabläufen zu erzielen.

“Von unseren Partnern bekommen wir täglich zu hören, dass die Anwenderorganisationen ihre Sicherheitslage verbessern und zugleich ihre Kosten senken möchten. Um den Gegnern von heute entgegentreten zu können, müssen die Organisationen ihre Sicherheitsabläufe optimieren. Anomali verfügt sowohl über ein starkes Führungsteam als auch über die bewährte Technologie und Expertise, um die Art und Weise zu verändern, wie Organisationen ihre Ressourcen gegen die schwierigsten Cyber-Bedrohungen von heute schützen”, sagte Nidal Othman, MEA-CEO und Head of Vendor Management bei der Infinigate Group. “Wir sind begeistert von dieser neuen Partnerschaft und freuen uns darauf, die Anomali-Plattform mit unseren Partnern in Großbritannien und Irland sowie in Frankreich gemeinsam zu nutzen.”

“Mit der kürzlich erfolgten Erweiterung der Security Operations Platform von Anomali um die Funktion Anomali Match Security Analytics und weiteren Produktverbesserungen erhöhen wir die Anzahl der Möglichkeiten für Partner, die Sicherheitsabläufe ihrer Kunden zu modernisieren und ihre bestehenden Sicherheits- und digitalen Transformationsinitiativen zu optimieren, ganz erheblich. Die Anwendung von KI auf die Leistungsfähigkeit von SOCs, die Verwaltung von Telemetriedaten zur Abwehr externer Bedrohungen und die Automatisierung von Reaktionen innerhalb von Sekunden statt Tagen oder Wochen sind für Kunden ein starker Anreiz, sich für Anomali zu entscheiden”, sagte Sachin Menon, Senior Vice President, Channel Sales and Alliances bei Anomali.

Weitere Informationen über Partnerschaften von Anomali und sein Resilience Partner Program finden Sie unter https://www.anomali.com/partners.

Über Anomali

Anomali, der führende Anbieter auf dem Gebiet der Modernisierung und Skalierung von Sicherheitsabläufen, ermöglicht es IT-Sicherheitsverantwortlichen (CISOs) und anderen Sicherheitsexperten, die Erkennungs- und Reaktionszeiten deutlich zu verkürzen und zugleich die Kosten zu senken. Die Security Operations Platform der nächsten Generation von Anomali basiert auf einer hocheffizienten Big-Data-Engine, KI und maschinellem Lernen sowie dem weltweit größten Intelligence-Repository. Sie stellt Analysten unverzichtbare Analyse- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung, um die Identifizierung von Bedrohungen zu beschleunigen, die mittlere Reaktionszeit zu verkürzen und die Akteure in den Unternehmen in die Lage zu versetzen, Sicherheitsverletzungen zu verhindern und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Zu den Kunden von Anomali zählen Global-1000-Unternehmen, große Organisationen des öffentlichen Sektors, ISACs, ISAOs und Dienstleister. Führende Risikokapitalgesellschaften wie Google Ventures, General Catalyst und IVP investieren in Anomali. Weitere Informationen finden Sie unter www.anomali.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn| X | Facebook.

Über die Infinigate Group

Die Infinigate Group ist ein EMEA-Cybersecurity-Powerhouse, das über 100 Länder abdeckt. Wachstum ist Teil unserer DNA: Seit 15 Jahren verzeichnen wir ein zweistelliges Wachstum, und im Geschäftsjahr 2022/23 lag unser Umsatz bei 2,2 Milliarden Euro. Mit unserem Fokus und unserer umfassenden technischen Expertise in den Bereichen Cybersicherheit, sichere Netzwerke und sichere Cloud für KMUs und Unternehmen heben wir uns von anderen Anbietern ab. Unsere 1.250 Mitarbeiter erbringen lokal zugeschnittene Dienstleistungen, die eine robuste zentrale Lieferkette ergänzen und so das Wachstum für unsere Partner, MSSPs und Anbieter vorantreiben.

Im Jahr 2022 wurden Starlink, Vuzion (jetzt Infinigate Cloud) und Nuvias Teil der Infinigate Group.

Weitere Informationen finden Sie unter www.infinigate.com.

