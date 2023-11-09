NetApp与微软扩大合作伙伴关系，助力客户采用云技术以实现更大成果

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（纳斯达克股票代码: NTAP）是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司。该公司今天宣布与微软续签合作伙伴关系。NetApp通过Azure NetApp Files（ANF）NetApp BlueXP和Cloud Volumes ONTAP为微软Azure用户提供创新的云存储解决方案，现在又推出了来自 Spot by NetApp 的云运维解决方案，所有这些方案均基于领先业界的NetApp与微软技术。

ANF是专为各种企业文件工作负载设计的公共云专用存储解决方案，可提供此前只在本地环境中才可实现的性能与数据管理功能。即使最苛刻的应用程序也可在完全安全的Azure虚拟网络(VNET)中实现其数据性能，且具备此前最低的延迟之一。ANF以无缝方式将企业级数据保护和灾难恢复架构添加到Azure生态系统，确保它们在公共云工作负载环境中仍可发挥作用。

借助适用于ANF的Azure软件定义网络增强功能，客户可将其企业安全架构引入至公共云。ANF通过实时提供性能和容量来提供云灵活性和可扩展性，使客户能够在以经济高效的方式满足业务需求的同时还可保持敏捷。

NetApp高级副总裁兼云存储总经理Ronen Schwartz表示：“通过与微软合作，我们可为客户和合作伙伴提供业内独一无二的一流云存储和云基础设施运营。NetApp提供了一套强大的功能，包括ANF、NetApp BlueXP混合数据服务、Cloud Volumes ONTAP ONTAP和Spot。我们与微软Azure联手开展创新，为客户提供无与伦比的存储和计算优化。我们加速了通用文件和企业工作负载的云迁移，并在云原生工作负载、Kubernetes和人工智能领域为客户提供更多帮助。”

NetApp对其适用于Azure云运维的Spot by NetApp产品组合进行了大手笔投资，以便为市场提供新的解决方案。 这些方案包括为Azure Kubernetes Service（AKS）环境提供集成支持的解决方案，以及与ANF、NetApp BlueXP和Cloud Volumes ONTAP集成的完全托管式开源解决方案。Spot适用于Azure的云运维解决方案可利用由人工智能/机器学习驱动的自动化，从而为各种Azure计算提供持续优化，并提高效率且大幅降低操作复杂性。这将帮助客户简化和加速其Azure投资，以此实现业务价值最大化。

微软Azure存储总经理Aung Oo表示：“鉴于我们与NetApp长期而富有成效的合作伙伴关系，Azure NetApp Files将继续为我们的客户实现更大的创新。借助基于ONTAP的Azure第一方存储服务，微软和NetApp共同为客户提供有效的方式来优化其Azure基础设施，这有助确保客户实现最大投资回报。”

NetApp与微软携手合作，近期一直保持快速创新步伐，包括:

适用于Azure VMware解决方案的Azure NetApp Files 数据存储

适用于SAP HANA的应用程序卷组

更小的2 TiB容量池规模

大型卷(高达500 TiB)

客户管理密钥

可用区卷放置与跨区域复制

开拓新区域：南非北部、瑞典中部、卡塔尔中部、韩国南部

Spot by NetApp最近为Azure用户奉上的产品组合创新包括:

为Azure节省计划（Azure Savings Plans）和各类Azure帐户提供Spot Eco支持，包括即用即付、多货币帐户（MCA）、企业协议（EA）以及云解决方案提供商（CSP）。

适用于Azure的Spot Elastigroup Stateful Node

适用于Azure的Spot安全支持

适用于Azure的面向AKS企业级无服务器引擎的Spot Ocean

适用于Apache Spark Azure支持的Spot Ocean

Azure NetApp Files上的Instaclustr管理PostgreSQL

NetApp执行副总裁兼云运维总经理宋海燕表示：“能够快速可靠地部署并运行应用程序对于企业在云计算领域取得成功至关重要。我们面向微软Azure的更庞大的Spot by NetApp产品组合以及与微软的合作伙伴关系满足了客户所需，使其能不断实现云端应用基础设施的自动化和优化，并推进企业所期盼的云端运维和成本效率，同时提供客户期望的数字化体验。”

Spot by NetApp云运维解决方案可从Azure Marketplace、Microsoft Azure渠道合作伙伴以及NetApp处获取。而作为原生Azure服务，Azure NetApp Files 可通过Microsoft Azure入口网站获取。

关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司，在数字化转型加速的时代助力各类组织利用数据保持领先地位。借助公司提供的系统、软件和云服务，客户可以优化从数据中心到云端的应用程序运行，无论是要在云中开发、迁移到云，还是在本地建立自己的类云体验。NetApp的解决方案支持跨多个环境运行，可帮助组织建立自己的数据架构，随时随地安全地向需要的人交付所需的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请浏览：www.netapp.com，或在 Twitter、LinkedIn、Facebook、 Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标以及www.netapp.com/TM上列出的标志是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

更多资源

借助Spot优化Azure基础架构

Azure NetApp Files

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