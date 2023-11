NetApp erweitert die Partnerschaft mit Microsoft und ermöglicht Kunden, durch Cloud-Einführung mehr zu erreichen

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute die Erneuerung seiner Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt. NetApp bietet Microsoft Azure-Anwendern Innovationen, die Lösungen für Cloud-Storage mit Azure NetApp Files (ANF), NetApp BlueXP und Cloud Volumes ONTAP und jetzt auch CloudOps-Lösungen von Spot by NetApp vereinen – alles basierend auf branchenführenden Technologien von NetApp und Microsoft.

ANF ist eine speziell entwickelte Speicherlösung für die öffentliche Cloud, die für alle Datei-Workloads in Unternehmen konzipiert wurde. Sie bietet Performance- und Datenverwaltungsfunktionen, die bisher nur in lokalen Umgebungen verfügbar waren. Selbst die anspruchsvollsten Anwendungen erreichen eine Datenleistung mit einer der niedrigsten Latenzen, die es je in der Cloud gab – und das alles innerhalb des vollständig sicheren Azure Virtual Network (VNET). ANF bietet eine nahtlose Möglichkeit, Datensicherungs- und Notfallwiederherstellungsarchitekturen der Unternehmensklasse in das Azure-Ökosystem einzubinden und ihre Relevanz im Kontext von öffentlichen Cloud-Workloads zu gewährleisten.

Mit den Azure Software-definierten Netzwerkerweiterungen für ANF können Kunden ihre Unternehmens-Sicherheitsarchitekturen in die öffentliche Cloud bringen. ANF bietet Cloud-Flexibilität und Skalierbarkeit durch die Bereitstellung von Leistung und Kapazität in Echtzeit, so dass Kunden flexibel agieren und gleichzeitig ihre geschäftlichen Anforderungen auf kostengünstige Weise erfüllen können.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Microsoft können wir unseren Kunden und Partnern marktführende Cloud-Storage- und Cloud-Infrastruktur-Operationen bieten, die sonst niemand in der Branche anbietet“, sagte Ronen Schwartz, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage, NetApp. „NetApp bietet mit ANF, NetApp BlueXP Hybrid-Datenservices, Cloud Volumes ONTAP und Spot ein robustes Paket an Funktionen. Wir arbeiten innovativ mit Microsoft Azure zusammen und bieten unseren Kunden eine unvergleichliche Optimierung von Speicher und Rechenleistung. Wir beschleunigen die Verlagerung von allgemeinen Datei- und Unternehmens-Workloads in die Cloud und helfen Kunden zunehmend mit Cloud-nativen Workloads, Kubernetes und KI.“

NetApp hat erhebliche Investitionen in sein Spot by NetApp Portfolio für CloudOps auf Azure getätigt, um neue Lösungen auf den Markt zu bringen. Dazu gehören Lösungen für die integrierte Unterstützung von Azure Kubernetes Service (AKS)-Umgebungen und eine vollständig verwaltete Open-Source-Lösung, die mit ANF, NetApp BlueXP und Cloud Volumes ONTAP integriert werden kann. Die CloudOps-Lösungen von Spot für Azure nutzen KI/ML-gesteuerte Automatisierung, um eine kontinuierliche Optimierung aller Azure-Rechner mit erhöhter Effizienz und erheblich reduzierter betrieblicher Komplexität zu erreichen. So können Kunden ihre Azure-Investitionen vereinfachen und beschleunigen, um den Geschäftswert zu maximieren.

„Azure NetApp Files bietet unseren Kunden dank unserer langjährigen und fruchtbaren Partnerschaft mit NetApp immer mehr Innovationen“, sagt Aung Oo, General Manager für Microsoft Azure Storage. „Gemeinsam bieten Microsoft und NetApp ihren Kunden eine effiziente Möglichkeit, ihre Azure Infrastruktur zu optimieren. Mit dem Azure First-Party Storage Service auf Basis von ONTAP können sie sicherstellen, dass sie den maximalen Nutzen aus ihrer Investition in uns ziehen.

Gemeinsam haben NetApp und Microsoft in letzter Zeit ein hohes Innovationstempo vorgelegt:

Azure NetApp Files Datastores für Azure VMware Lösung

Anwendungsvolumengruppe für SAP HANA

Kleinerer Pool mit einer Kapazität von 2 TiB

Große Volumen (bis zu 500 TiB)

Vom Kunden verwaltete Schlüssel

Platzierung von Volumes in Verfügbarkeitszonen und zonenübergreifende Replikation

Neue Regionen: Südafrika Nord, Schweden Zentral, Katar (Zentral), Korea Süd

Zu den jüngsten Portfolio-Innovationen von Spot by NetApp für Azure-Benutzer gehören:

Spot Eco-Unterstützung für Azure Savings Plans und alle Azure-Kontotypen einschließlich Pay-as-You-Go, Multi-Currency Account (MCA), Enterprise Agreement (EA) und Cloud Solution Provider (CSP)

Spot Elastigroup Stateful Node für Azure

Spot Security-Unterstützung für Azure

Spot Ocean für AKS Serverless-Engine für Azure in Unternehmensqualität

Spot Ocean für Apache Spark Azure-Unterstützung

Instaclustr Managed PostgreSQL auf Azure NetApp Files

„Die Fähigkeit, Applikationen schnell und zuverlässig zu implementieren und zu betreiben, ist entscheidend für den Erfolg von Unternehmen in der Cloud“, sagt Haiyan Song, Executive Vice President und General Manager von CloudOps bei NetApp. „Unser erweitertes Spot by NetApp Portfolio auf Microsoft Azure und die Partnerschaft mit Microsoft bieten unseren Kunden alles, was sie brauchen, um die Applikationsinfrastruktur in der Cloud kontinuierlich zu automatisieren und zu optimieren und den Cloud-Betrieb und die Kosteneffizienz voranzutreiben, die ihre Unternehmen verlangen, während sie gleichzeitig das digitale Erlebnis bieten, das Kunden erwarten.“

Spot by NetApp Cloud Ops-Lösungen sind im Azure Marketplace, bei Microsoft Azure Channel-Partnern und bei NetApp erhältlich. Azure NetApp Files ist über das Microsoft Azure Portal als nativer Azure Service verfügbar.

Über NetApp

NetApp ist ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Unternehmen in die Lage versetzt, im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation mit Daten zu führen. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es ihnen ermöglichen, ihre Anwendungen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal zu betreiben, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud umziehen oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erfahrungen vor Ort schaffen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Datenstruktur und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Applikationen für die richtigen Personen – jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Zusätzliche Ressourcen

Optimierung der Azure-Infrastruktur mit Spot

Azure NetApp Files

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.