Anomali annonce un partenariat avec le Groupe Infinigate pour développer sa clientèle EMEA

REDWOOD CITY, Californie (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Anomali, spécialiste dans la modernisation et l'évolution des opérations de sécurité, annonce son partenariat avec le Groupe Infinigate, distributeur à valeur ajoutée de la zone EMEA spécialisé dans la cybersécurité, les réseaux sécurisés et le cloud sécurisé. Infinigate distribuera la plateforme d'opérations de sécurité d'Anomali à ses partenaires revendeurs au Royaume-Uni, en Irlande et en France, à compter de ce jour. Ce partenariat s'appuie sur la collaboration fructueuse d'Anomali avec StarLink, qui fait désormais partie du Groupe Infinigate.

Les solutions classiques de gestion des informations et des événements de sécurité ne peuvent pas évoluer pour répondre aux besoins des opérations de sécurité modernes. Ces outils ont été conçus avant que le cloud ne devienne un modèle d'exploitation pour les entreprises, et ils ont aujourd'hui du mal à fournir des résultats pertinents dans un délai court en raison de l'énorme quantité de télémétrie dont la collecte est nécessaire pour maintenir une posture de sécurité efficace. La plateforme d'opérations de sécurité cloud native d'Anomali change la donne pour les professionnels de la sécurité. À partir des capacités innovantes fournies par une intelligence artificielle omniprésente et entièrement intégrée, elle permet aux organisations de rechercher, de fournir un contexte et de corréler des milliards d'enregistrements en quelques secondes pour examiner les événements de sécurité, évaluer la conformité et prédire la prochaine attaque.

« Aujourd'hui, les clients doivent mettre en œuvre, prendre en charge et maintenir à jour des solutions de sécurité complexes et intégrées pour répondre à l'évolution rapide des besoins des entreprises, aux exigences de conformité et à la menace permanente posée par les acteurs malveillants. Les partenaires sont en première ligne pour aider les clients à s'orienter dans cet environnement riche de solutions et de priorités commerciales. Avec Infinigate, nous allons développer de façon exponentielle la notoriété de notre marque et étendre la portée de notre plateforme phare dans la région EMEA. Pour soutenir Infinigate et ses partenaires, nous allons investir pour développer nos partenaires, que ce soit par de la formation, des certifications ou le renforcement de leurs connaissances », a déclaré Alex Depret Bixio, vice-président et directeur général d'Anomali EMEA.

Le Groupe Infinigate est un distributeur à valeur ajoutée doté d'une grande expertise technique, couvrant plus de 100 pays dans la région EMEA et offrant des services sur mesure au niveau local ainsi qu'une logistique de livraison centralisée solide. En intégrant Anomali à son offre, Infinigate permet à ses partenaires revendeurs de fournir à leurs clients non seulement une visibilité inégalée, mais aussi des économies significatives et des gains d'efficacité dans leurs opérations de sécurité.

« Nos partenaires nous répètent chaque jour que les entreprises veulent améliorer leur sécurité tout en réduisant leurs coûts. Pour contrer les adversaires d'aujourd'hui, les organisations doivent optimiser leurs opérations de sécurité. Anomali dispose à la fois d'une solide équipe de direction, d'une technologie éprouvée et de l'expertise nécessaire pour transformer la façon dont les organisations protègent leurs actifs contre les cybermenaces les plus difficiles d'aujourd'hui », a affirmé Nidal Othman, PDG et responsable de la gestion des fournisseurs pour la région MEA au sein du Groupe Infinigate. « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat et avons hâte de partager la plateforme d'Anomali avec nos partenaires au Royaume-Uni, en Irlande et en France. »

« Avec l'ajout récent d'Anomali Match Security Analytics et d'autres améliorations de produits à la plateforme d'opérations de sécurité d'Anomali, nous augmentons considérablement le nombre d'opportunités pour les partenaires de moderniser les opérations de sécurité chez leurs clients et d'optimiser leurs initiatives existantes en matière de sécurité et de transformation numérique. L'application de l'IA à la performance des SOC, l'utilisation de la télémétrie contre les menaces externes et le développement de l'automatisation pour répondre en quelques secondes, plutôt qu'en quelques jours ou semaines, constituent autant de puissants arguments incitant les clients à choisir Anomali », a commenté Sachin Menon, vice-président senior Canaux de vente et partenariats au sein d'Anomali.

Pour en savoir plus sur les partenariats d'Anomali et son programme de partenariat pour plus de résilience, visitez le site https://www.anomali.com/partners.

À propos d'Anomali

Anomali est le chef de file de la modernisation et de la mise à l'échelle des opérations. Il permet aux responsables de la sécurité des informations et autres acteurs du secteur de la sécurité de réduire le délai de détection des menaces et le temps de réponse, à moindre coût. Alimentée par un moteur utilisant les big data de haute efficacité, l'IA et l'apprentissage machine, ainsi que par le plus important répertoire de données au monde, la plateforme nouvelle génération d'Anomali dédiées aux opérations de sécurité donne aux analystes l'outil d'analyse et d'automatisation indispensable pour accélérer la détection des menaces, diminuer le temps de réponse moyen et donner aux entreprises la possibilité de déjouer les intrusions et de garantir la fluidité de leurs opérations. Parmi ses clients, Anomali compte des sociétés du classement Global 1000, de grands organismes publics, des ISAC, des ISAO et des prestataires de services. D'importantes sociétés de capital-risque comme Google Ventures, General Catalyst ou encore IVP lui font confiance. Pour en savoir plus, visitez le site www.anomali.com. Suivez-nous sur LinkedIn| X | Facebook.

À propos du Groupe Infinigate

Le Groupe Infinigate est un fournisseur de solutions de cybersécurité de la région EMEA couvrant plus de 100 pays. La croissance fait partie intégrante de notre identité, avec un taux à deux chiffres sur les 15 dernières années ; pour l'exercice fiscal 2022/2023, nos recettes se sont élevées à 2,2 milliards d'euros. Nous nous distinguons par notre expertise technique approfondie en cybersécurité, notre cœur de métier, qui nous permet de garantir la sécurité de réseaux et de clouds pour les PME et les grandes entreprises. Nos 1 250 employé·e·s assurent localement des services sur mesure, en complément d'une solide chaîne d'approvisionnement centralisée, favorisant ainsi la croissance de nos partenaires, MSSP et fournisseurs.

En 2022, Starlink, Vuzion (désormais Infinigate Cloud) et Nuvias ont rejoint le Groupe Infinigate.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.infinigate.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.