NetApp與微軟擴大合作關係，助力客戶採用雲端技術以實現更大成果

加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NetApp®（納斯達克股票代碼：NTAP）是一家以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體公司。該公司今天宣布與微軟續簽合作關係。NetApp為微軟Azure用戶提供創新，將雲端儲存解決方案與Azure NetApp Files (ANF)、NetApp BlueXP、Cloud Volumes ONTAP相融合，現在又加入Spot by NetApp的CloudOps解決方案。這些方案均以領先業界的NetApp及微軟技術為基石。

ANF是專為各種企業文件工作負載設計的公共雲端專用儲存解決方案，可提供此前只有在地端才能實現的性能與資料管理功能。即使是要求最苛刻的應用程式也可以在完全安全的Azure虛擬網路 (VNET) 中發揮其資料性能，且其延遲就雲端作業來說極低。ANF將企業級資料保護和災難恢復架構無縫添加到Azure生態系統，確保它們在公共雲端工作負載環境中仍具有關聯性。

憑藉適用於ANF的Azure軟體定義網路增強功能，客戶可將其企業安全架構引入公用雲端。ANF透過即時提供性能和容量確保雲靈活性和可伸縮性，使客戶能夠以經濟高效的方式滿足業務需求，同時仍具有敏捷性。

NetApp高級副總裁兼雲端儲存總經理Ronen Schwartz表示：「我們與微軟合作，走在市場前端，為客戶及合作伙伴提供業內獨一無二的一流雲端儲存和雲端基礎設施運作。NetApp提供了一套強大的功能，包括ANF、NetApp BlueXP混合資料服務、Cloud Volumes ONTAP和Spot。我們與微軟Azure聯手創新，為客戶提供無與倫比的最佳化儲存和計算。我們加速通用文件和企業工作負載的雲遷移，並在雲原生工作負載、Kubernetes和人工智慧領域為客戶提供更多幫助。」

NetApp決心為市場提供新的解決方案，投下巨資開發適用Azure CloudOps的Spot by NetApp產品組合。 這些方案包括為Azure Kubernetes Service (AKS) 環境提供整合支援的解決方案，以及與ANF、NetApp BlueXP和Cloud Volumes ONTAP整合的完全託管式開源解決方案。Spot適用於Azure的CloudOps解決方案可利用由人工智慧/機器學習驅動的自動化，持續最佳化各種Azure計算，提高效率且大幅降低操作複雜性。這將幫助客戶簡化和加速其Azure投資，實現最大業務價值。

微軟Azure儲存總經理Aung Oo表示：「我們與NetApp的長期合作關係成效卓著，Azure NetApp Files將繼續為我們的客戶實現更大的創新。借助基於ONTAP的Azure第一方儲存服務，微軟和NetApp共同為客戶提供最佳化其Azure基礎設施的有效辦法，有助於確保客戶的投資得到最大的投資回報。」

NetApp與微軟攜手合作，一直保持快速創新步伐，近期成就包括：

適用於Azure VMware解決方案的Azure NetApp Files資料儲存

適用於SAP HANA的應用程式卷組

更小的2 TiB容量儲存區

巨型卷（高達500 TiB）

客戶託管密鑰

可用區卷放置與跨區域複製

開拓新疆域：南非北部、瑞典中部、卡達（中部）、韓國南部

Spot by NetApp最近為Azure用戶獻上的產品組合創新有：

為Azure節省方案 (Azure Savings Plan) 和各類Azure帳戶提供Spot Eco支援，包括即用即付、多貨幣帳戶 (MCA)、企業協議 (EA) 以及雲解決方案提供商 (CSP)

適用於Azure的Spot Elastigroup Stateful Node

適用於Azure的Spot安全支援

適用於Azure面向AKS企業級無伺服器引擎的Spot Ocean

適用於Apache Spark Azure支援的Spot Ocean

Azure NetApp Files上的Instaclustr Managed PostgreSQL

NetApp CloudOps執行副總裁兼總經理宋海燕表示：「企業想在雲端取得成功，能否以快速可靠的方式部署並運行應用程式至關重要。擴大微軟Azure的Spot by NetApp產品組合以及與微軟的合作關係可滿足客戶所需，繼續在雲端實現應用基礎設施的自動化和最佳化，並推進企業所期盼的雲端營運和成本效益，同時提供客戶期盼的數位化體驗。」

Spot by NetApp CloudOps解決方案可從Azure Marketplace、Microsoft Azure通路合作伙伴以及NetApp處取得。屬於Azure本地服務的Azure NetApp Files則可在Microsoft Azure入口網站取得。

關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的全球軟體公司，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，移轉到雲端，還是在地端自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，幫助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的資料架構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com，或在 Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP標誌以及www.netapp.com/TM上列出的標誌是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

更多資源

運用Spot最佳化Azure基礎架構

Azure NetApp Files

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