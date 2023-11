Canva lança biblioteca de música popular para turbinar a criação de conteúdo em parceria com o Warner Music Group, Merlin e muito mais

Teachers using Canva for Education can get students engaged by adding music to lesson plans, homework materials and more.

Canva customers can browse and embed more than half a million songs from a wide range of genres and artists, such as Michael Buble, Vance Joy, Kenya Grace and Curtis Mayfield, and thousands more, enabling them to bring their designs to life. (Graphic: Business Wire)

SYDNEY e SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Com início hoje, o Canva vai facilitar o acesso para os seus clientes Pro e Education a uma nova biblioteca de clipes de música com alguns dos maiores artistas do mundo. Ao fazer isso, a empresa possibilita que sua comunidade de milhões crie mais conteúdo engajador ao incorporar músicas favoritas ao seu trabalho de design.

Pela primeira vez, o Canva proporciona acesso a clipes de sessenta segundos de músicas liberadas comercialmente para uso pessoal em vídeos, posts de mídias sociais, apresentações, materiais de educação e muito mais por meio de parcerias com o Warner Music Group (incluindo a Warner Chappell Music e a Warner Recorded Music), Merlin e mais de uma dúzia de outras gravadoras e editoras.

O Canva é a primeira plataforma de comunicação visual a adicionar comercialmente músicas liberadas no momento da criação para conteúdo que pode ser compartilhado em múltiplas plataformas. Agora, os clientes do Canva podem navegar e incorporar mais de meio milhão de músicas de vários gêneros e artistas, como Michael Buble, Vance Joy, Kenya Grace e Curtis Mayfield e milhares mais, permitindo que deem vida aos seus designs.

A criação de conteúdo para mídias sociais no Canva cresceu exponencialmente nos últimos anos, enquanto plataformas sociais baseadas em vídeo promovem o crescimento da economia visual que emerge rapidamente. Hoje, o uso de vídeos on-line representa mais de 65% do tráfego global da Internet e, no último ano, o número de designs do Canva que utilizam modelos do TikTok cresceu 10x. À medida que mais pessoas criam vídeos no Canva, pesquisas de áudio para artistas e músicas específicas também aumentaram.

Além da abertura de novas possibilidades aos usuários do Canva, a música popular no Canva coloca gravadoras e artistas diretamente em frente a milhões de criadores, possibilitando que eles ganhem royalties quando clipes de suas músicas são utilizados em designs publicados do Canva.

“Como a comunicação visual, a música é uma linguagem universal que serve como uma ferramenta poderosa para a autoexpressão”, disse Silvia Oviedo, chefe de conteúdo, descoberta e impressão no Canva. “Acrescentar música popular ao Canva é uma evolução natural de nossa visão para colocar todo o ecossistema de comunicação visual em uma única plataforma. Estamos empolgados de oferecer aos usuários um ponto de partida único e facilitar que possam adicionar ótima música ao seu trabalho.”

Como usar música popular no Canva

A biblioteca de música do Canva Pro tem tudo, desde músicas pop do topo das paradas ao jazz clássico, heavy metal e música disco dançante, todas facilmente acessíveis diretamente guia de áudio no editor do Canva. Os usuários podem criar agora designs cheios de música e dar vida ao que está em sua mente. Aqui estão algumas das possibilidades:

Designers do tipo faça você mesmo podem mostrar seu gosto musical e personalidade ao adicionar músicas para vlogs de viagem, vídeos de casamento ou saudações de feriados.

Criadores de conteúdo podem editar vídeos curtos como um profissional para fins não comerciais em mídias sociais, e publicar em plataformas com um único clique.

Professores podem atrair os alunos adicionando música aos planos de aula, materiais de dever de casa e muito mais.

A biblioteca de música recentemente ampliada está disponível para usuários do Canva Pro e Education, com pequenas empresas que utilizam o Canva for Teams e Nonprofit vindo logo a seguir, na Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia e Suíça. Usuários de contas gratuitas do Canva podem navegar a nova biblioteca de música, mas precisarão atualizar sua inscrição para usar seu conteúdo em designs. A biblioteca de música popular não pode ser usada para conteúdo criado para fins comerciais, em todos os tipos de contas do Canva.

O Canva tem parcerias com o Warner Music Group, Merlin e muito mais

No início deste ano, o Warner Music Group e o Merlin anunciaram parcerias inéditas com o Canva, e agora, essas parcerias ganham vida com centenas de milhares de músicas disponíveis na biblioteca de música popular do Canva.

Rachel Scarpati, diretor sênior de Desenvolvimento de Negócios e Estratégia Digital, WMG, e Andrew Ludwick, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios, Digital na Warner Chappell Music disseram sobre a parceria: “O Warner Music Group está muito feliz em ver nossa parceria com o Canva acontecer com esse lançamento! Estamos empenhados em explorar constantemente novos fluxos de receita para nossos artistas e compositores, tudo isso enquanto criamos oportunidades para que estabeleçam ligações únicas com seus fãs. Mal podemos esperar para ver como os usuários do Canva aprimoram seus designs com sua música favorita”.

“Os membros do Merlin estão entusiasmados em ver as músicas de seus artistas disponibilizadas aos usuários do Canva — uma plataforma que está na vanguarda da comunicação visual e das ferramentas de criação”, disse Charlie Lexton, diretor executivo na Merlin. “Desde o anúncio inicial de nossa parceria, estamos aguardando ansiosamente este lançamento. Estamos muito entusiasmados para que usuários do Canva se conectem com músicas de membros do Merlin, que apresenta a música independente mais dinâmica do mundo inteiro.”

A mais poderosa e completa plataforma de comunicação visual

Antes do Canva, as ferramentas de design eram fragmentadas e caras. Agora em seu 10º ano, o Canva simplificou a comunicação visual para que seja fácil para qualquer pessoa planejar, criar, agendar, publicar e analisar conteúdo de mídia social em um só lugar. Os modelos em tendência e o editor de arrastar e soltar simplificam a criação de designs com qualidade profissional e levá-los para o próximo nível com animações, gráficos, faixas de áudio, filtros e efeitos especiais.

O lançamento da música popular chega em meio a um ano de crescimento e expansão recorde para o Canva. A empresa adicionou dezenas de novos produtos e recursos no último ano, cumprindo sua promessa de reunir todos os recursos de design em uma única plataforma simples e fácil de usar. Mais de 65 milhões de novos usuários começaram usando o Canva no último ano, um marco que originalmente levou a empresa oito anos para alcançar. O Canva tem agora 16 milhões de assinantes pagantes e 50 milhões de usuários do Canva for Education.

A partir de hoje, os usuários do Canva podem começar a se inspirar navegando pelas músicas de seus artistas favoritos em canva.com/pro/music.

Sobre o Canva

Lançado em 2013, o Canva é uma plataforma online gratuita de comunicação visual e colaboração com a missão de capacitar todas as pessoas no mundo a projetar. Apresentando uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e um grande número de modelos, que variam de apresentações, documentos, sites web, gráficos de mídias sociais, cartazes, equipamento para vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, banco de imagens, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer um pode ter uma ideia e criar algo bem bonito.

