NetApp prolonge son partenariat avec Microsoft pour permettre à ses clients d’être plus performants dans leur transition vers le cloud

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), société de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de sa collaboration avec Microsoft. NetApp propose aux utilisateurs de Microsoft Azure des innovations qui combinent des solutions de stockage dans le cloud avec Azure NetApp Files (ANF), NetApp BlueXP, Cloud Volumes ONTAP et maintenant les solutions CloudOps de Spot by NetApp, toutes basées sur des technologies de pointe développées par NetApp et Microsoft.

ANF est une solution de stockage spécialement développée pour le nuage public et conçue pour toutes les charges de travail impliquant des fichiers d’entreprise, et qui offre un niveau de performances et des capacités de gestion de données dignes d’un environnement sur site. Même les applications les plus gourmandes sont capables d’exploiter efficacement les données avec l’une des latences les plus faibles jamais observées dans le cloud, le tout au sein du réseau virtuel d’Azure (VNET), qui est entièrement sécurisé. ANF propose une solution transparente pour intégrer des architectures de protection des données et de reprise après sinistre de niveau entreprise dans l’écosystème Azure, ce qui garantit leur adéquation avec les charges de travail du nuage public.

Grâce aux améliorations d’Azure apportées au réseau défini par logiciel pour ANF, les clients peuvent intégrer leurs architectures de sécurité d’entreprise dans le nuage public. ANF offre une flexibilité et une évolutivité dans le cloud en fournissant des performances et des capacités en temps réel, ce qui permet aux clients de rester flexibles tout en répondant à leurs besoins commerciaux de façon rentable.

« Grâce à notre collaboration avec Microsoft, nous pouvons désormais proposer à nos clients et partenaires des solutions de stockage et d’infrastructure cloud à la pointe du marché qu’aucune autre entreprise du secteur n’est en mesure de fournir », a déclaré le vice-président principal et directeur général chargé des solutions de stockage dans le cloud chez NetAPP, Ronen Schwartz. « NetApp propose un ensemble robuste de fonctionnalités, dont ANF, les services de données hybrides NetApp BlueXP, Cloud Volumes ONTAP et Spot. En collaborant avec Microsoft Azure, nous innovons pour offrir aux clients une optimisation inégalée de leurs solutions de stockage et d’informatique. Nous sommes en train d’accélérer la transition du cloud des fichiers généralistes et des charges de travail d’entreprise pour accompagner de plus en plus de clients dans les démarches qui impliquent des charges de travail natives au cloud, Kubernetes et l’IA », ajoute-t-il.

NetApp a réalisé d’importants investissements dans son portefeuille Spot by NetApp pour CloudOps sur Azure afin de commercialiser de nouvelles solutions. Ces derniers incluent notamment des solutions offrant une assistance intégrée des environnements Azure Kubernetes Service (AKS) et une solution open source entièrement gérée qui s’intègre à ANF, NetApp BlueXP et Cloud Volumes ONTAP. Les solutions CloudOps de Spot pour Azure exploitent l’automatisation axée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour optimiser en permanence tous les calculs d’Azure, en augmentant le rendement et en réduisant considérablement la complexité opérationnelle, ce qui permet aux clients de simplifier et d’accélérer leurs investissements dans Azure en vue d’optimiser leur valeur commerciale.

« Azure NetApp Files continue de proposer des innovations de plus en plus importantes à nos clients grâce à notre partenariat de longue date et fructueux avec NetApp », a déclaré le directeur général de Microsoft Azure Storage, M. Aung Oo. « Ensemble, Microsoft et NetApp offrent à leurs clients un moyen efficace d’optimiser leur infrastructure Azure, et ce grâce à un service de stockage Azure de première partie basé sur ONTAP, ce qui leur permet de tirer le meilleur parti de leur investissement chez nous », ajoute-t-il.

Ensemble, NetApp et Microsoft sont parvenus à maintenir un rythme rapide dans leurs dernières innovations, dont voici quelques exemples :

Magasins de données d’Azure NetApp Files pour la solution Azure VMware

Groupe de volumes d’application pour SAP HANA

Taille de pool de capacités plus petite (2 Tio)

Gros volumes (jusqu’à 500 Tio)

Clés gérées par le client

Placement de volumes dans la zone de disponibilité et réplication entre zones

Nouvelles régions : Afrique du Sud Nord, Suède centrale, Qatar (central), Corée du Sud

Voici quelques innovations récentes de Spot by NetApp pour les utilisateurs d’Azure :

Spot Eco prend en charge les plans d’épargne Azure (Azure Savings Plan) et tous les types de comptes Azure, y compris le paiement à l’utilisation, les comptes multidevises (MCA), les contrats d’entreprise (EA) et les fournisseurs de solutions dans le cloud (CSP)

Spot Elastigroup Stateful Node pour Azure

Support Spot Security pour Azure

Spot Ocean pour le moteur sans serveur de niveau entreprise d’AKS pour Azure

Spot Ocean pour une prise en charge d’Apache Spark Azure

Bases de données PostgreSQL gérées par Instaclustr dans Azure NetApp Files

« La capacité de déployer et d’exploiter des applications de manière rapide et fiable est essentielle à la réussite des entreprises dans le cloud », a déclaré le vice-président exécutif et directeur général de CloudOps chez NetApp, Haiyan Song. « Notre portefeuille Spot by NetApp élargi sur Microsoft Azure ainsi que notre partenariat avec Microsoft offrent aux clients tout ce dont ils ont besoin pour automatiser et optimiser en permanence l’infrastructure de leurs applications dans le cloud et pour assurer l’exploitation du cloud et la rentabilité exigées par leurs entreprises, tout en offrant l’expérience numérique attendue par les clients », ajoute-t-il.

Les solutions Cloud Ops de Spot by NetApp sont disponibles sur Azure Marketplace, auprès des partenaires de distribution de Microsoft Azure et de NetApp, tandis qu’Azure NetApp Files est disponible sur le portail Microsoft Azure en tant que service natif d’Azure.

