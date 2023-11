L’inauguration de la gigafactory d’électrolyseurs d’Air Liquide et Siemens Energy ouvre la voie à la production d’hydrogène renouvelable à grande échelle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Siemens Energy ont officiellement inauguré aujourd’hui à Berlin la gigafactory d’électrolyseurs de leur entreprise commune. La fabrication en série de composants d’électrolyseurs permettra la production d’hydrogène bas carbone à une échelle industrielle à un coût compétitif, et favorisera l’émergence d’un écosystème européen innovant. Cette gigafactory d’électrolyseurs à la pointe de la technologie atteindra une capacité de production de trois gigawatts d’ici 2025. Combinant l’expertise de deux Groupes leaders dans leur domaine, ce partenariat franco-allemand joue un rôle central dans le développement d’une économie hydrogène durable nécessaire pour réussir la transition énergétique.

Situé à Berlin, le nouveau site de production inauguré aujourd’hui s’étend sur 2 000 mètres carrés. Le recours à l’automatisation et la robotique permet de produire en série des modules d’électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), qui constituent le principal composant d’un électrolyseur. Les modules PEM présentent un haut degré d’efficience et sont particulièrement adaptés à l’intermittence des énergies renouvelables. Air Liquide et Siemens Energy prévoient de porter la capacité de production annuelle de l’usine, actuellement d’un gigawatt, à trois gigawatts d’ici 2025. Une fois produits, l’assemblage des modules pourra être réalisé au plus près des sites où ils seront installés, ce qui contribuera à la rentabilité de cette offre.

Ce partenariat stratégique bénéficiera d’un portefeuille de projets hydrogène d’Air Liquide et de Siemens Energy, en particulier ceux de grande envergure développés à travers le monde en collaboration avec leurs clients. En Europe, plusieurs projets hydrogène bas carbone et renouvelable sont déjà en développement. A Oberhausen, en Allemagne, le projet d’électrolyseur Trailblazer de 20 MW est en cours d’achèvement avec pour objectif d’accélérer la décarbonation du bassin industriel du Rhin et de la Ruhr. Près de Port-Jérôme, en France, le projet d’électrolyseur PEM de 200 MW Air Liquide Normand’Hy, le plus grand au monde en cours de construction, permettra d’éviter l’émission de 250 000 tonnes de CO 2 par an. Les deux Groupes ont plusieurs autres projets d’électrolyseurs de grande taille à l’étude, notamment ceux de Siemens Energy à Kassø au Danemark et le projet FlagshipONE en Suède, qui fourniront de l’hydrogène pour la production de carburants de synthèse pour le transport maritime.

Ce partenariat s’appuiera sur l’expertise des deux Groupes, notamment les technologies de pointe et la capacité industrielle de Siemens Energy et pour Air Liquide, la maîtrise de l’hydrogène sur l’ensemble de sa chaîne de valeur ainsi que sa capacité à développer des projets innovants sur mesure. Les deux Groupes continueront de consacrer des capacités R&D au co-développement des prochaines générations technologiques d’électrolyseurs.

François Jackow, Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : « La production en série d’électrolyseurs à une échelle industrielle est clef pour faire de l’hydrogène renouvelable compétitif une réalité. Notre coentreprise avec Siemens Energy réunit le meilleur de nos expertises respectives et nous permet d’offrir les produits les plus adaptés au marché. Cette technologie de pointe sera bientôt opérationnelle à Oberhausen avec l’électrolyseur Trailblazer, et un changement majeur d’échelle aura lieu avec le projet Air Liquide Normand’Hy. Plus que jamais, l’hydrogène s’affirme comme un élément clef de la transition vers une société bas carbone. »

Christian Bruch, Président Directeur Général de Siemens Energy : « Il n’y aura pas de transition énergétique sans molécules vertes. Avec le lancement aujourd’hui de la production d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt, nous franchissons une nouvelle étape dans la commercialisation de cette technologie critique. L’enjeu est désormais de construire un modèle économique pérenne avec un profil risque rendement équilibré pour faire de la plus petite des molécules un grand succès. »

