NEONEX et Fabasoft accompagnent KSB sur la voie de l’usine numérique

LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Le cabinet de conseil en gestion NEONEX et l’éditeur de logiciels Fabasoft Approve soutiennent le leader mondial des pompes et des vannes KSB dans sa transformation numérique. Afin de satisfaire pleinement ses clients, KSB utilise différents cas d’utilisation de la numérisation dans son usine pilote de Pegnitz (Allemagne) pour la transformer en usine intelligente. Cette collaboration fructueuse a eu pour premier résultat l’automatisation des processus de documentation, qui permet d’économiser 7 700 heures de travail par an sur le site.

Avant d’entamer leur transformation, KSB devait recenser et hiérarchiser ses processus commerciaux les plus importants, ce qu’elle a fait avec le soutien de NEONEX. Fabasoft Approve a été chargé de numériser la gestion des documents (contrôle numérique de la documentation relative aux fournisseurs, à la qualité et aux clients) du Groupe.

Transparence, efficacité et gains en ressources

L’enjeu consistait à améliorer la transparence et l’efficacité des processus administratifs – jusque-là gérés au prix d’énormes efforts manuels par les collaborateurs internes et externes de la chaîne de création de valeur de KSB – et à les automatiser partiellement.

« Grâce aux services de conseil fournis par NEONEX et à leur expertise en matière de conception de processus et de structures de données axés sur l’efficience et l’efficacité, il a été possible d’adapter les cas d’utilisation pour les transformer rapidement en flux de travail numériques. Il s’ensuit que, désormais, KSB peut utiliser les ressources économisées pour d’autres activités à valeur ajoutée », explique Andreas Dangl, directeur général de Fabasoft Approve GmbH.

Des usines intelligentes autour du monde

L’objectif de KSB étant dès le départ une transformation numérique et holistique à l’échelle mondiale, NEONEX a impliqué dès le début toutes les parties prenantes dans le projet grâce à une coordination inter-usines. Cette implication était essentielle à la réussite de ce déploiement international. « En outre, toujours dans le but de mettre en œuvre les meilleurs processus pour KSB, il est essentiel que nos partenaires chez Fabasoft Approve soient très compétents, pragmatiques et axés sur des solutions. Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ces cas d’utilisation rapidement et avec succès, Fabasoft Approve est un partenaire fiable et excellent », déclare Jochen Leppert, Senior Partner chez NEONEX.

Pour plus d’informations, voir l’étude de cas « NEONEX & Fabasoft Approve: KSB | Transformation to the digital factory »

À propos de NEONEX

NEONEX est un cabinet de conseil en gestion axé sur la mise en œuvre. Neonex a pour but d’améliorer globalement les performances des entreprises manufacturières grâce à la numérisation et à l’automatisation des usines et des chaînes d’approvisionnement, afin de garantir la compétitivité des entreprises. Outre la mise en réseau optimale des processus, l’un des facteurs clés du succès de Neonex consiste à utiliser sa vaste expérience en collaboration avec les clients pour soutenir le processus de changement nécessaire.

À propos de KSB

Le groupe KSB, qui affiche un chiffre d’affaires annuel d’environ 2,6 milliards EUR, compte parmi les principaux fournisseurs de pompes, vannes et systèmes connexes de haute qualité. KSB est présent sur tous les continents où il dispose de ses propres sites de production, agences de vente et de distribution et de service au client. KSB emploie plus de 15 000 personnes.

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH (Fabasoft) est un fournisseur européen de logiciels de gestion des données techniques et des documents pour le secteur industriel. Entreprise d’aide à la numérisation, Fabasoft se concentre sur les cas d’utilisation dans les domaines de la gestion de la qualité, de la documentation technique et de la gestion des transmissions. De nombreuses grandes entreprises internationales s’appuient sur le produit cloud Approve de Fabasoft PROCECO qu’elles considèrent comme une « source unique de vérité » pour leur stratégie de numérisation. Fabasoft Approve GmbH, qui fait partie du Groupe Fabasoft, affiche un chiffre d’affaires total d’environ 69 millions EUR pour l’exercice 2022/2023 et emploie 451 employés à la date de clôture.

