TELUS International et son partenaire Five9 lancent un centre de contact en tant que service complet proposant de puissantes données propulsées par l’IA

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file de l’innovation en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, notamment en intelligence artificielle (IA) et en modération de contenu, pour des marques mondiales et créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui la création d’un partenariat avec Five9 (NASDAQ : FIVN), fournisseur de plateforme d’expérience client intelligente, afin de lancer la prochaine évolution de sa plateforme de centre de contact en tant que service. Cette solution est une plateforme infonuagique de pointe complète qui propose aux entreprises des données exploitables sur leurs clients générées par l’IA afin de les aider à offrir la meilleure expérience client qui soit, y compris une personnalisation de niveau supérieur.

En travaillant de concert, TELUS International et Five9 continuent de changer le visage du secteur du soutien à la clientèle en y apportant un soutien omnicanal avancé, des capacités de routage intelligentes et des données fondées sur l’IA à l’intention des entreprises de moyenne et grande taille afin de répondre plus rapidement aux demandes des clients. La solution de centre de contact en tant que service offre aussi à la clientèle un ensemble exhaustif de fonctions d’expérience client assurant un soutien diversifié lors de communications entrantes et sortantes, ainsi que des intégrations profondes avec les principales plateformes de gestion de la relation client et de gestion de services de TI, y compris Salesforce, Oracle, Zendesk, Microsoft, ServiceNow et autres.

« Nous sommes fiers d’approfondir notre partenariat avec Five9, ce qui nous permettra tous deux de continuer de nous positionner comme chefs de file mondiaux offrant un soutien à la clientèle exceptionnel grâce à la puissance de l’IA. Ensemble, notre expertise combinée propulsera nos clients au premier rang de l’innovation et leur donnera les moyens de répondre efficacement aux demandes croissantes de leur propre clientèle, a déclaré Beth Howen, chef de la transformation, TELUS International. Ce partenariat arrive à un moment crucial, alors que les entreprises cherchent à réinventer l’expérience client dans le nuage afin de se montrer plus agiles et plus évolutives tout en stimulant le rendement et la rentabilité. TELUS International a bien démontré ses capacités à fournir d’excellentes mesures de rendement, en plus de solutions évoluées comme Fuel iX, qui tire profit de l’IA générative pour assurer une expérience client complète et novatrice ainsi que des expériences alimentées par l’IA tant pour les marques que pour leurs clients. Il ne fait aucun doute que notre partenariat avec Five9 ne fera que consolider cette excellente feuille de route. »

Après plus d’une année de collaboration, TELUS International et Five9 ont mis en place avec succès la solution de centre de contact en tant que service de TELUS International pour une entreprise canadienne de services financiers.

« En répondant aux besoins en évolution des entreprises à l’échelle mondiale, TELUS International et Five9 révolutionneront la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients, a affirmé Jake Butterbaugh, premier vice-président, Organisation des partenaires mondiaux, Five9. La cohérence entre nos expertises, nos expériences et notre souci stratégique respectif de fournir la meilleure expérience client qui soit fait de notre proposition de valeur combinée une offre puissante et attrayante. »

TELUS International aide les entreprises à passer des solutions sur place aux solutions infonuagiques au moyen de ses plateformes infonuagiques pour centre de contact qui offrent de nombreuses fonctions, comme Centre de contact en nuage de TELUS et Cloud Contact 360. Elle favorise ainsi l’adoption de nouvelles solutions numériques novatrices de service à la clientèle. Nous comptons plus de 400 déploiements de centres de contact dans divers secteurs et auprès d’un éventail de clients. TELUS International a choisi Five9 comme partenaire stratégique mondial pour son centre de contact en tant que service, afin de rehausser encore davantage la valeur globale et l’expérience que les deux entreprises apportent à leurs clients à l’échelle mondiale. TELUS International vient ainsi consolider ses partenariats fructueux et de longue date avec Google Cloud et Verint Systems. En raison de son adoption rapide et croissante des solutions, TELUS International a obtenu le statut de partenaire or de Five9, soit le palier de partenariat le plus élevé de Five9.

Pour en savoir plus sur ce partenariat et ses avantages, visitez notre site web à telusinternational.com/ccaas.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance, de la santé et d’autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

À propos de Five9

La plateforme d’expérience client intelligente de Five9 propose une gamme complète de solutions pour communiquer avec les clients par le canal de leur choix. De plus, elle procure aux gestionnaires des données et des renseignements sur le rendement de leur centre de contact, et outille les entreprises afin qu’elles génèrent de meilleurs résultats et apportent de la joie à l’expérience client. Notre plateforme infonuagique, évolutive et sécurisée comprend des fonctions de centre de contact, d’engagement omnicanal et de gestion de la mobilisation des employés. Elle permet une extensibilité grâce à plus de 1 400 partenaires et offre une automatisation par l’IA pratique et novatrice et des analyses de parcours intégrées au sein de la plateforme. Five9 met la puissance des personnes, des technologies et de ses partenaires au service de plus de 2 500 organisations partout dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez www.five9.com

