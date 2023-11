NEONEX en Fabasoft Approve ondersteunen KSB om een digitale fabriek te worden

LINZ, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--De managementconsultancy NEONEX en de softwarefabrikant Fabasoft Approve steunen KSB, de toonaangevende pompen- en kleppenfabrikant van wereldformaat, in haar digitale transformatie. Om haar klanten optimaal te kunnen dienen, maakt de pilootvestiging in Pegnitz (Duitsland) gebruik van diverse use cases voor digitalisering om de transformatie in een intelligente fabriek aan te sturen. Een resultaat van de succesvolle samenwerking is de automatisering van de documentatieprocessen, goed voor een besparing van 7.700 werkuren per jaar op de site.

KSB werd geconfronteerd met de taak om de belangrijkste bedrijfsprocessen te identificeren en de prioriteiten van deze processen te bepalen. Ook moesten zij met hun transformatie beginnen, wat zij met de steun van NEONEX deden. Fabasoft Approve werd aangesproken voor de digitalisering van het documentatiebeheer (digitale controle van leverancier-, kwaliteit- en klantendocumentatie) in de groep.

Netwerken binnen de waardeketen

De uitdaging bestond erin om de administratieve processen, die door interne en externe deelnemers binnen de waardeketen van KSB met enorme handmatige inspanningen werden uitgevoerd, transparanter en efficiënter te maken, en om die gedeeltelijk te automatiseren.

“Dankzij de consulting services verstrekt door NEONEX en hun expertise in het ontwerpen van de processen en gegevensstructuren met aandacht voor efficiëntie en doeltreffendheid, was het mogelijk om de use cases in een korte tijdspanne in digitale workflows te gieten. De middelen die als gevolg hiervan werden uitgespaard, zijn nu voor KSB beschikbaar voor andere activiteiten die waarde toevoegen,” aldus Andreas Dangl, algemeen directeur van Fabasoft Approve GmbH.

Intelligente fabrieken over de hele wereld

Omdat het doel van KSB van bij het begin een wereldwijde digitale en holistische transformatie was, betrok NEONEX alle belanghebbenden van bij het begin bij het project via fabrieksoverkoepelende coördinatie. Deze betrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor een geslaagde internationale ontplooiing. “Verder is het een grote opsteker dat de collega's van Fabasoft Approve zeer competent, oplossinggericht en pragmatisch zijn, steeds met het doel om het beste proces voor KSB te implementeren. Fabasoft Approve is een zeer goede en betrouwbare partner voor een geslaagde, snelle implementatie van deze use cases,” zegt Jochen Leppert, senior partner bij NEONEX.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de case study “NEONEX & Fabasoft Approve: KSB | Transformation to the digital factory”

Over NEONEX

NEONEX is een op implementatie gerichte managementconsultancy met als doel om de prestaties van productiebedrijven op holistische wijze te verbeteren via digitalsering en automatisering van fabrieken en toeleveringsketens, om zo het concurrentievermogen van de bedrijven te verzekeren. Naast het ontwikkelen van processen die optimaal via netwerken verbonden zijn, is het aanwenden van haar extensieve ervaring om het nodige veranderingsproces bij de klanten te verzekeren een van de succesfactoren.

Over KSB

Met een jaaromzet van om en bij 2,6 miljard EUR behoort de KSB-groep tot de vooraanstaande leveranciers van pompen, kleppen en aanverwante systemen van hoogwaardige kwaliteit. Het bedrijf is op alle continenten aanwezig met eigen verkoop- en distributiebedrijven, productiesites en serviceactiviteiten. KSB stelt meer dan 15.000 werknemers tewerk.

Over Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH is een Europese softwareprovider voor beheer van technische gegevens en documenten in de industriële sector. Het digitaliseringsbedrijf spitst haar aandacht toe op use cases in kwaliteitsbeheer, technische documentatie en overdrachtsbeheer. Heel wat belangrijjke internationale bedrijven vertrouwen op het op de cloud gebaseerde product Approve op Fabasoft PROCECO als een “unieke bron van waarheid” in hun digitaliseringsstrategie. Fabasoft Approve GmbH maakt deel uit van de Fabasoft Group, met een totale omzet van 69 miljoen EUR in boekjaar 2022/2023 en 451 werknemers in dienst op de datum van onderhavige rapportering.

