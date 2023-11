Le groupe I-care conclut son plus important contrat avec AB InBev dans plus de 50 pays

MONS, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Le groupe I-care, un leader mondial dans le domaine de la santé des machines, est heureux d’annoncer l’établissement d'un partenariat de service avec Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”), le premier brasseur au monde. Plus important dans l’histoire du groupe I-care, ce contrat vise à fournir des services de maintenance préventive sur des sites de production d’AB InBev dans plus de 50 pays à travers le monde.

Grâce aux solutions de maintenance 4.0 du groupe I-care, AB InBev complétera ses actions de maintenance préventive existantes, prendra de meilleures décisions basées sur les données grâce à une plus grande visibilité et continuera de maintenir ses hauts standards de performance opérationnelle.

« Nous tenons à remercier AB InBev pour sa confiance et sommes ravis d’accompagner l’une des plus grandes entreprises au monde dans sa volonté constante de disposer de processus de production encore plus efficaces, sûrs et durables », a déclaré Joel Crawford, responsable des ventes chez I-care Reliability. « Nous sommes extrêmement fiers de ce marché, qui a été conclu grâce à la contribution dévouée de notre équipe I-care aux États-Unis », a ajouté Ben Detober, PDG de I-care Reliability.

Depuis Mons, en Belgique, jusqu’à Houston, en passant par Sao Paulo et Louvain, I-care aide à prédire et à éviter les pannes. Grâce à ses 50 000 capteurs Wi-care utilisés dans des usines à travers le monde, à sa plateforme I-see qui accueille la plus vaste base de données sur le marché et à sa technologie IA très efficace, I-care surveille les équipements industriels de milliers de clients (pour une valeur totale de 70 milliards d’euros), 24h/24 et 7j/7, dans tous les principaux secteurs industriels. En plus du secteur agroalimentaire, la société dessert également des usines de fabrication de vaccins et de médicaments, des centrales nucléaires et des éoliennes, des installations chimiques et des lignes de production de puces électroniques. On retrouve également des capteurs I-care sur des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel à Paris.

Fabrice Brion, cofondateur et PDG de I-care, a conclu : « Notre objectif est de changer le monde en aidant les entreprises manufacturières en matière de santé des machines industrielles. Nos plans de croissance en ce sens sont très ambitieux. Les produits développés en interne par I-care rendent des industries plus efficaces et durables. Après notre levée de fonds de 50 millions d’euros l’an dernier, ce nouveau contrat majeur avec AB InBev montre que nous sommes sur la bonne voie. »

À propos de I-care

Le groupe I-care est un leader mondial dans le domaine de la santé des machines. Notre mission consiste à modifier la manière dont le monde fonctionne. Nos solutions basées sur l’IA et les données prédisent les défaillances industrielles des mois, voire des années avant qu’elles ne se produisent. Grâce à I-care, les machines du monde entier sont plus sûres, plus productives et plus durables. Fondée en 2004 à Mons, en Belgique, l’entreprise emploie plus de 750 personnes, dispose de 36 bureaux dans 14 pays (Asie-Pacifique, EMEA et États-Unis) et compte des clients dans plus de 55 pays.

