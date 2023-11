I-care Group sluit grootste contract ooit met AB InBev in meer dan 50 landen

MONS, België--(BUSINESS WIRE)--I-care Group, een wereldleider die zich inzet om machines in perfect werkende staat te houden, maakt tevreden bekend dat het een servicepartnerschap tot stand heeft gebracht met Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”), ’s werelds toonaangevende brouwerij. Dit contract is het grootste in de geschiedenis van I-care Group en zal instaan voor predictieve onderhoudsdiensten voor de productiesites van AB InBev in meer dan 50 landen over de hele wereld.

Dankzij de 4.0-oplossingen voor onderhoud van I-care Group, zal AB InBev haar bestaande initiatieven voor predictief onderhoud aanvullen, betere beslissingen op basis van gegevens nemen aan de hand van uitgebreidere inzichten, en haar hoge operationele prestatienormen verder handhaven.

“We wensen AB InBev te bedanken voor hun vertrouwen en zijn opgetogen om een van de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld te mogen ondersteunen in hun niet-aflatende inzet om effectievere, veiligere en duurzamere productieprocessen toe te passen,” verklaart Joel Crawford, Chief Sales Officer bij I-care Reliability. “We zijn bijzonder trots op dit akkoord, dat werd afgesloten dankzij de toegewijde bijdrage van ons I-care-team in de Verenigde Staten,” voegt Ben Detober, CEO bij I-care Reliability, hieraan toe.

Vanuit Mons, in België, tot Houston, via Sao Paulo en Leuven helpt I-care om defecten te voorzien en te voorkomen. Aan de hand van haar 50.000 Wi-care sensoren die in fabrieken over de hele wereld worden gebruikt, haar I-see-platform met de grootste database van de markt en haar zeer effectieve AI-technologie, bewaakt I-care de industriële apparatuur van duizenden klanten (voor een totale waarde van 70 miljard €), 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in alle belangrijke industriële sectoren. Naast de sector van voedingsmiddelen en dranken, levert het bedrijf haar diensten ook aan vestigingen die vaccins en geneesmiddelen produceren, nucleaire elektriciteitscentrales en windturbines, chemische fabrieken en lijnen waar microchips worden gemaakt. De sensoren van I-care worden ook toegepast in emblematische monumenten zoals de Eiffeltoren in Parijs.

Fabrice Brion, medeoprichter en CEO van I-care, besluit: “We streven ernaar om de wereld te veranderen door productiebedrijven te helpen hun industriële machines in perfect werkende staat te houden. Op dat vlak zijn onze groeiplannen zeer ambitieus. De zelf ontwikkelde producten van I-care maken industriële spelers efficiënter en duurzamer. Na onze financieringsronde van € 50 miljoen vorig jaar, bewijst dit nieuwe, belangrijke contract met AB InBev dat we de juiste weg bewandelen.”

Over I-care

I-care Group is een wereldleider die zich inzet om machines in perfect werkende staat te houden. Onze missie bestaat erin om de manier te veranderen waarop de wereld presteert. Onze oplossingen op basis van AI en gegevens, voorspellen industriële defecten maanden of zelfs jaren voordat die zich voordoen. Dankzij I-care zijn machines over de hele wereld veiliger, productiever en duurzamer. Het bedrijf werd in 2004 opgericht in Mons, in België. Tegenwoordig stellen wij meer dan 750 mensen tewerk, vanuit 36 kantoren in 14 landen (Azië-Stille Oceaan, EMEA en de Verenigde Staten), en hebben we klanten in meer dan 55 landen.

