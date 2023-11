MediaMobil s’appuie sur les ressources d'Eutelsat Group pour fournir des services de connectivité maritime partout dans le monde

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris, London Stock Exchange : ETL) vient d’être sélectionné par MediaMobil, opérateur de télécommunications favorisant l'accès à Internet dans les régions reculées, pour le déploiement de services de connectivité maritime à bord de centaines de navires et de bâtiments offshore à travers le monde. MediaMobil pourra ainsi s'appuyer sur la solution Eutelsat ADVANCE, réseau GEO mondial offrant une couverture inégalée, pour faciliter le déploiement de services de connectivité sur de longues distances, ainsi qu'une expérience innovante en matière de gestion de réseau satellitaire en tant que service (Network-as-a-Service, NaaS).

Le nouveau partenariat qui vient d’être signé permettra à MediaMobil de tirer parti de la vaste flotte de satellites géostationnaires (GEO) détenue et exploitée par Eutelsat Group, ainsi que de ses puissantes infrastructures au sol qui comprennent un ensemble de 16 passerelles et de multiples points de présence (PoP) répartis aux quatre coins de la planète. En s'appuyant sur ces infrastructures GEO, Eutelsat ADVANCE répond avec souplesse et à un coût avantageux aux différentes exigences des marchés concernés, qu'il s'agisse du secteur maritime, des services gouvernementaux, de l'aviation ou des entreprises du secteur privé, en quête de connectivité longue distance et de flexibilité en matière de débits.

MediaMobil qui s’appuie depuis déjà de nombreuses années sur les capacités satellitaires d'Eutelsat, confirme aujourd'hui sa décision d'opter pour un contrat de licence, une évolution qui est en phase avec la propre stratégie d'Eutelsat.

Andreas Nil, Directeur général de MediaMobil a déclaré : « L'accord que nous venons de conclure avec Eutelsat OneWeb nous permet de proposer des services de connectivité sans précédent à bord de notre flotte composée de plus d’une centaine de navires polyvalents, de pétroliers et de bâtiments de construction en mer opérant aujourd'hui dans le monde entier, en nous appuyant sur un réseau de satellites à haut débit (HTS) extrêmement performants, couvrant l'ensemble de la planète. Grâce au contrat de licence, MediaMobil pourra renforcer davantage encore son rôle de prestataire de services VSAT de grande qualité, tout en réduisant les coûts de bande passante pour les utilisateurs. Les capacités offertes par les systèmes d'exploitation des satellites (OSS) d'Eutelsat favoriseront également la mise au point par MediaMobil de services multi-orbites intégrés en conjonction avec la technologie LEO, ce qui se traduira pour nos clients par une expérience unique en termes de qualité de service. »

Cyril Dujardin, Co-Directeur général de la branche Connectivité d'Eutelsat Group, a ajouté : « En optant pour le réseau de services Eutelsat ADVANCE, MediaMobil confirme la confiance que les industriels placent dans nos offres de services par satellite, renforçant ainsi notre rôle de partenaire incontournable sur le marché en plein essor de la connectivité maritime. Cet accord illustre également la réussite de notre stratégie axée sur les partenariats de services dont le modèle nous permet de nouer des liens mutuellement bénéfiques en lieu et place d'une simple relation client-fournisseur. »

A propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group is a global leader in satellite communications, delivering connectivity and broadcast services worldwide. The Group was formed through the combination of the Company and OneWeb in 2023, becoming the first fully integrated GEO-LEO satellite operator with a fleet of 36 Geostationary satellites and a low Earth orbit (LEO) constellation of more than 600 satellites.

The Group addresses the needs of customers in four key verticals of Video, where it distributes more than 6,500 television channels, and the high-growth connectivity markets of Mobile Connectivity, Fixed Connectivity, and Government Services.

Eutelsat Group’s unique suite of in-orbit assets enables it to deliver integrated solutions to meet the needs of global customers. The Company is headquartered in Paris and the Eutelsat Group employs more than 1,700 people across more than 50 countries. The Group is committed to delivering safe, resilient, and environmentally sustainable connectivity to help bridge the digital divide. The Company is listed on the Euronext Paris Stock Exchange (ticker: ETL) and the London Stock Exchange (ticker: ETL)