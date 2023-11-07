Brightcove與Socialive聯手出擊，加強企業內部通訊使用的直播管理產品

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最受信賴的串流科技公司Brightcove（那斯達克代號：BCOV）今天宣布擴大與一流企業影片內容創作平台Socialive的合作關係，提供客戶更多生產遠距影片的功能。挹注Socialive的功能可強化Brightcove全面且可靠的直播解決方案，讓客戶在創作、管理和發布直播及點播內部影片內容時掌有更多主控權。

「分散的全球和混合辦公勞動力為企業製造了一種需求——企業必須找出更有吸引力的方法來塑造文化、傳達資訊、凝聚員工。經證實，現場直播具備強效，可彌合通訊的鴻溝。」Brightcove產品策略及行銷高級副總裁Marty Roberts說，「整合Brightcove的現場直播科技與Socialive，我們的客戶便能夠運用更強大的製作工具提升內部通訊品質，改善直播管理的各個環節，像是控制室、多位發言人和互動元素。挾新增工具的力量，我們的客戶可放心倚仗Brightcove為其首選端到端平台，製作、管理和發布具備專業工作室品質的直播給員工觀賞。」

員工認為影片是最吸引人的通訊方式，企業應當利用它來活絡內部通訊的力量。根據Brightcove和Ascend2所做的一項研究，全球有81%的非主管職員工表示，收到來自領導層的影片通訊可讓他們感到與領導層的距離拉近一步。另外有80%表示他們比較喜歡來自執行長的影片公告。然而，領導層經常性使用影片做為通訊方法的企業還不到三分之一 (31%) 。Forrester Research也發現，觀看影片的員工比閱讀紙本文件、電子郵件或網上貼文的員工多出了75%。

「我們在此以無比興奮之情宣布與Brightcove達成直播合作關係，」Socialive創辦人暨執行長David Moricca說，「我們將攜手提供前所未見的解決方案，讓處於當今數位世界的企業可以不費吹灰之力便遠距製作發布高品質、可擴展的現場直播。」

Brightcove已奠定了它在企業通訊領域提供直播和點播串流內容管理的領導地位，此番擴大與Socialive的合作關係可進一步鞏固它的龍頭寶座。雙邊整合後，客戶將能夠：

透過Socialive的Studio 輕鬆製作高品質的動態現場直播內容 ，在頁面配置中結合多位發言人，並加入圖片、音效和預錄影片。

，在頁面配置中結合多位發言人，並加入圖片、音效和預錄影片。 使用Socialive的「虛擬綠屋」(Virtual Green Room) 功能，在進行即時虛擬活動時使用任何設備簡化來賓管理。

功能，在進行即時虛擬活動時使用任何設備簡化來賓管理。 跨越多種格式及設備 大規模串流並管理全球現場錄影及點播內容 ，並運用Brightcove的分析及洞見來評估影片內容的影響力。

，並運用Brightcove的分析及洞見來評估影片內容的影響力。 整合端到端影片製作、發布及管理解決方案，輕鬆地將Socialive和Brightcove與全球最大企業組織所需的規模、安全性、可靠性和全天候支援相結合。

如需進一步資訊，請造訪：Brightcove.com。

關於Socialive

Socialive的端到端影片創作平台是錄製、剪輯、發布和直播專業影片最迅捷、也是最具成本效益的方法。該平台提供直覺式的體驗，即使是沒有受過正式影片製作訓練的素人，也能夠成為熟練的內容創作者。影片製作專家也能利用它減少製作時間及成本。該平台讓人人都有能力製作影片，為內部及外部通訊釋放無限潛能。

關於Brightcove

Brightcove提供全球最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，讓企業與其受眾的聯繫更形緊密，不受地點和使用設備的限制。Brightcove的智慧影片平臺在60多個國家/地區幫助企業更有效地向客戶銷售產品，助力媒體領導人以更可靠的方式串流內容並獲利，協助機構組織提升與團隊成員溝通的效率。我們的創新和正常執行時間獲得兩項科技和工程艾美獎 (Technology and Engineering Emmy®Award) 肯定，長期領先同業，同時具有無與倫比的可擴充性，不斷推動視訊科技的發展。請在LinkedIn、X（前身為Twitter）、Facebook、Instagram和YouTube關注我們的動向。並造訪Brightcove.com。

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