L'U.S. International Development Finance Corporation, l'institution américaine de financement du développement, financera le CWIT, la coentreprise d'Adani au Sri Lanka, à hauteur de 553 millions USD

U.S. International Development Finance Corporation, America’s Development Finance Institution, to Fund CWIT, Adani’s JV in Sri Lanka, for USD 553 Million (Photo: Business Wire)

U.S. International Development Finance Corporation, America’s Development Finance Institution, to Fund CWIT, Adani’s JV in Sri Lanka, for USD 553 Million (Photo: Business Wire)

COLOMBO, Sri Lanka--(BUSINESS WIRE)--U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a annoncé qu'elle financera Colombo West International Terminal Pvt. Ltd. (CWIT) – un consortium du plus grand opérateur portuaire indien, Adani Ports and SEZ Ltd., de la principale entreprise du Sri Lanka, John Keells Holdings (JKH), et de l’Autorité portuaire du Sri Lanka — à hauteur de 553 millions USD.

DFC, l’institution de financement du développement du gouvernement américain, s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus critiques auxquels sont confrontés les pays en développement. Il investit dans tous les secteurs, y compris l’énergie, les soins de santé, les infrastructures, l’agriculture, les petites entreprises et les services financiers.

C’est la première fois que le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l’une de ses agences, finance un projet Adani, ce qui n'est autre qu'une approbation retentissante du groupe Adani et témoigne de sa confiance dans la capacité du Groupe à investir et à créer une installation de conteneurs de classe mondiale dans le port de Colombo.

« Nous nous félicitons de l’association de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), l’institution de financement du développement du gouvernement américain, qui finance le projet Adani — et nous voyons cela comme une réaffirmation par la communauté internationale de notre vision, de nos capacités et de notre gouvernance », déclare M. Karan Adani, Whole Time Director et CEO, Adani Ports and Special Economic Zone. « En tant que l’un des plus grands promoteurs et opérateurs portuaires au monde, APSEZ apporte à ce projet non seulement son expertise éprouvée de classe mondiale, mais aussi sa profonde expérience dans la création d’infrastructures. Une fois achevé, le projet Colombo West International Terminal transformera le paysage socio-économique, non seulement à Colombo, mais à travers l’île, grâce à des milliers de nouvelles possibilités d’emploi directes et indirectes et en stimulant massivement l’écosystème commercial et commercial du Sri Lanka. »

Le port de Colombo est le plus grand et le plus fréquenté port de transbordement de l’océan Indien. Il fonctionne à plus de 90 % d’utilisation depuis 2021, ce qui indique son besoin de capacités supplémentaires. Le nouveau terminal s’adressera aux économies en croissance du golfe du Bengale, profitant de la position privilégiée du Sri Lanka sur les principales routes maritimes et de sa proximité avec ces marchés en expansion.

« DFC s’emploie à stimuler les investissements du secteur privé qui favorisent le développement et la croissance économique tout en renforçant les positions stratégiques de nos partenaires. C’est ce que nous réalisons avec cet investissement d’infrastructure dans le port de Colombo », déclare M. Scott Nathan, CEO, DFC. « Le Sri Lanka est l’un des principaux centres de transit au monde, avec la moitié de tous les porte-conteneurs transitant par ses eaux. L’engagement de DFC de 553 millions USD en prêts du secteur privé pour le West Container Terminal augmentera sa capacité de transport maritime, créant ainsi une prospérité accrue pour le Sri Lanka — sans gonfler la dette souveraine — tout en renforçant la position de nos alliés dans la région. »

Julie Chung, ambassadrice des États-Unis au Sri Lanka : « L’investissement de 553 millions USD de DFC pour le développement à long terme du terminal de conteneurs ouest du port de Colombo facilitera la croissance du secteur privé au Sri Lanka et attirera des entrées de devises cruciales au cours de sa reprise économique. Le Sri Lanka retrouvera ses bases économiques pour renforcer notre vision commune d’une région indopacifique libre et prospère. »

M. Krishan Balendra, président du conseil, John Keells Holdings : « L’investissement de DFC vient valider le potentiel du projet West Terminal et représente un regain de confiance des investisseurs alors que l’économie du Sri Lanka se redresse. »

Adani Group élargit sa présence mondiale grâce à des investissements stratégiques dans les marchés émergents. Adani Ports s’est positionné comme le chef de file du marché dans les secteurs de la logistique de transport et des services publics d’énergie, en se concentrant sur le développement d’infrastructures à grande échelle en Inde avec des opérations d’exploitation et de gestion répondant aux normes mondiales. Par son engagement continu à créer des actifs d'exception et pérennes, le Groupe joue un rôle essentiel dans la construction d’un avenir meilleur pour l’Inde et le monde.

À propos de Colombo West International Terminal Pvt Ltd

Colombo West International Terminal Pvt. Ltd. est un consortium comprenant le plus grand opérateur portuaire indien, Adani Ports and SEZ Ltd, la principale entreprise du Sri Lanka, John Keells Holdings, et l’Autorité portuaire du Sri Lanka. Le consortium développera Colombo West International Terminal (CWIT) sur une base de construction, d’exploitation et de transfert (BOT) pour une période de 35 ans. Le développement de ce terminal renforcera la place du port de Colombo en tant que principale plaque tournante de la région et devrait le faire passer à la e place des terminaux à conteneurs au monde. Il transformera également la position du port en termes de connectivité mondiale du transport maritime, qui est actuellement au 12e rang mondial. Une fois mis en service, CWIT sera le terminal à conteneurs le plus grand et le plus profond du Sri Lanka. D’une longueur de quai de 1 400 m et d’une profondeur latérale de 20 m, le CWIT sera équipé pour gérer des conteneurs ultra larges d’une capacité de 24 000 EVP. La capacité annuelle de manutention du fret du nouveau terminal devrait dépasser 3,2 millions d’EVP.

À propos d'Adani Ports & Special Economic Zone Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) fait partie d'Adani Group, l’une des principales holdings indiennes. Il a évolué d’une entreprise portuaire à un service de transport intégré, fournissant des solutions de bout en bout de la porte du port à la porte du client. C’est le plus grand promoteur et opérateur portuaire de l’Inde avec six ports et terminaux stratégiquement situés sur la côte ouest de l’Inde (Mundra, Dahej, Tuna et Hazira dans le Gujarat, Mormugao à Goa et Dighi dans le Maharashtra) et cinq ports et terminaux sur la côte est (Dhamra à Odisha, Gangavaram et Krishnapatnam en Andhra Pradesh, et Kattupalli et Ennore au Tamil Nadu). APSEZ a la capacité de traiter de grandes quantités de fret à la fois des zones côtières et de l’arrière-pays, et représente 24 % des volumes portuaires du pays. La société développe également deux ports de transbordement à Vizhinjam au Kerala et à Colombo au Sri Lanka voisin. La plateforme ports-à-logistique d’APSEZ, comprenant des installations portuaires et des capacités logistiques intégrées, notamment des parcs logistiques multimodaux, des entrepôts de grade A et des zones économiques industrielles, le place dans une position avantageuse en Inde pour tirer parti d’une optimisation imminente des chaînes d’approvisionnement mondiales. APSEZ vise à être la plus grande plateforme portuaire et logistique au monde au cours de la prochaine décennie. APSEZ est le premier port indien et le troisième au monde à adhérer à la Science-Based Targets Initiative (SBTi), s’engageant à atteindre des objectifs de réduction des émissions pour plafonner le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels avec la volonté de devenir neutre en carbone d’ici 2025.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.adaniports.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.