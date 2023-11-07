Brightcove与Socialive结盟以强化用于内部通讯的直播流媒体管理产品

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球深受信赖的流媒体技术公司Brightcove (纳斯达克股票代码: BCOV)今天宣布深化与Socialive的合作伙伴关系。Socialive是一家面向企业的一流视频内容创作平台，旨在为客户提供更多的远程视频制作功能。借助Socialive的专长来增强Brightcove全面而可靠的直播流媒体解决方案，可令客户更好地掌控直播和点播内部视频内容的创建、管理和传播。

Brightcove产品战略暨营销高级副总裁Marty Roberts表示：“分散式全球和混合人力使得企业需要找到有吸引力的方式来构建文化、传递信息，并将员工凝聚在一起。而事实证明，直播流媒体是弥合这一鸿沟的最有效方法之一。将Brightcove的直播流媒体技术与Socialive整合，可以帮助我们的客户借助更强大的制作工具来提升内部沟通水准，从而更好管理直播的各个方面，例如控制室、多主持人和互动元素。有了这些额外的工具，我们的客户可以将Brightcove作为其首选的端到端平台，为员工制作、管理和分发工作室品质的直播内容。”

员工们认为视频是最吸引人的沟通方式，公司应利用其重塑内部沟通。Brightcove和Ascend2所做的一项调查显示，全球81%的非高管职位员工表示，在收到视频通讯时，他们感觉与领导层的联系更紧密了。另有80%的人表示，他们更喜欢CEO的视频公告。挑战在于，只有不到三分之一(31%)的组织定期使用视频与领导层进行沟通。Forrester Research还发现，员工观看视频的可能性比阅读文件、电子邮件或在线文章高75%。

Socialive创始人兼首席执行官David Moricca表示:“我们很高兴能够与Brightcove建立直播流媒体合作伙伴关系。我们联手提供无与伦比的解决方案，使企业能异常轻松地在当今数字世界中远程创建和分发高质量、可扩展的实时视频。”

Brightcove扩大了与Socialive的合作关系，巩固其在企业通讯直播和点播流媒体内容管理方面的领先地位。通过这一集成，客户可以:

通过Socialive的Studio轻松制作高质量动态直播视频内容 ，包括在布局中呈现多个演示者，并添加图形、声音效果和预先录制的视频。

，包括在布局中呈现多个演示者，并添加图形、声音效果和预先录制的视频。 通过Socialive的Virtual Green Room功能 ，可在线上直播活动期间，从任何设备上简化嘉宾管理流程。

，可在线上直播活动期间，从任何设备上简化嘉宾管理流程。 在全球范围内通过各种格式和设备，对直播视频和点播内容进行大规模流媒体传输和管理 ，并利用Brightcove的分析和洞察来衡量视频内容的影响力。

，并利用Brightcove的分析和洞察来衡量视频内容的影响力。 集成端到端的视频创作、传播和管理解决方案，轻松将Socialive和Brightcove与全球最大型企业所需的规模、安全性、可靠性以及全天候支持相结合。

欲了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Socialive

Socialive的端到端视频创作平台是任何人提供录制、编辑、发布和直播专业视频的最快捷、最具成本效益的方式。该平台为每个人提供了直观的体验，可将未受过正式视频培训的新手变身为成熟的内容创作者，同时减少了专业视频制作者的制作时间和成本。该平台通过普及视频制作能力，进而释放内部和外部通讯的无限潜力。

关于Brightcove

Brightcove创建了世界上最可靠且可扩展的安全流媒体技术解决方案，以在各公司与其受众之间建立更紧密的联系，无论他们在哪里或在哪些设备上消费内容均是如此。在60多个国家，Brightcove的智能视频平台使各个企业能够更有效地向客户进行销售，使媒体领导者能够更可靠地流式传输内容并将其货币化，并使每个组织都能更有力地与团队成员沟通。公司凭借其创新科技、持续领先行业的正常运行时间以及无可比拟的可扩展性，已获得两项技术与工程艾美奖（Technology and Engineering Emmy®Awards）创新。我们在不断地突破视频的极限。可在LinkedIn、X（前身为Twitter）、Facebook、Instagram和YouTube上关注我们，或访问Brightcove.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。