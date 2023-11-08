Tholos基金會發布新白皮書，指出更安全的尼古丁替代品可顯著降低吸菸率

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tholos基金會與日本的太平洋聯盟 (Pacific Alliance Institute) 和瑞典顧問公司Scantech Strategy Advisors於今日共同發布一份書面政策《安全尼古丁可有效防治菸害》(Safer Nicotine Works)，探討瑞典和日本如何透過引介更安全的尼古丁替代產品，成功降低吸菸率。

《安全尼古丁可有效防治菸害》調查一般香菸和加熱菸對瑞典和日本吸菸率的影響。這本白皮書是繼研討電子菸在四個國家使用情形的《電子菸可有效防治菸害》(Vaping Works) 後又一出版品。《電子菸可有效防治菸害》發現，在開放使用電子菸的國家如英國、法國、加拿大和紐西蘭，吸菸率的降幅是全球平均值的兩倍。

在日本，引介加熱菸產品已首次將男性吸菸率大幅減低至30%以下，扭轉之前吸菸率停滯不下的狀態。

吸菸率為5.6%1的瑞典準備在今年達成「零吸菸」的目標。該國吸菸率在近期下降，這要歸功於2019年引進的尼古丁袋 (nicotine pouche)。

Tholos基金會的研究顯示這兩個國家的消費者率先轉向更安全的替代品。政策制定者的首要之務是確保替代品容易取得且可行。相關資料進一步確認更安全的尼古丁大幅提高了戒菸成功率。電子菸、加熱菸、尼古丁袋和口含菸等更安全的尼古丁產品出現，迅速降低了吸菸率。

Tholos基金會副主席Lorenzo Montanari在評論這項研究發現時表示：

更安全的尼古丁一如其名，拯救了世界各地的人口。瑞典和日本的經驗就和英國、加拿大、紐西蘭和法國的經驗一樣，證實開放更安全的產品時，民眾便會成群改用它們。現在，我們有了可打擊高吸菸率的利器，各國政府必須支持其國民做出更好的選擇。

瑞典和日本降低吸菸率的成功案例凸顯了綜合菸草控制策略的成效。這些策略監管尼古丁替代產品，置公共衛生於首位。瑞典和日本的經驗為立意減低吸菸率、鼓勵無菸替代品的國家上了重要的一課——開放使用更安全的尼古丁替代產品並配合實施適當管制措施，可顯著改善各國國民的公共衛生成果、解決吸菸問題。

請點選此處閱讀該報告全文：https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf。

1 使用菸草和尼古丁產品的成人 — 瑞典公共衛生局 (folkhalsomyndigheten.se)

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