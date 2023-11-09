美国的开发金融机构——美国国际开发金融公司将为阿达尼集团在斯里兰卡的合资公司CWIT提供5.53亿美元资金

斯里兰卡科伦坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 美国国际开发金融公司(DFC)宣布将向科伦坡西国际码头有限公司(Colombo West International Terminal Pvt. Ltd.，简称CWIT)提供高达5.53亿美元的资金。CWIT是由印度最大的港口运营商阿达尼港口与经济特区有限公司(Adani Ports and SEZ Ltd.，简称APSEZ)、斯里兰卡的领先企业John Keells Holdings (JKH)以及斯里兰卡港务局组成的财团。

DFC是美国政府所属的开发金融机构，与私营部门合作，为解决发展中国家面临的最严峻挑战提供资金。该机构投资于各领域，包括能源、医疗保健、基础设施、农业、小微企业和金融服务。

这是美国政府首次通过旗下机构资助阿达尼项目，是对阿达尼集团的强力认可。这表明他们对该集团在科伦坡港投资并建设世界级集装箱设施的能力充满信心。

“我们欢迎美国政府的开发金融机构——美国国际开发金融公司(DFC)为阿达尼项目提供资金，我们认为这是国际社会对我们的愿景、能力和治理的再次肯定，”阿达尼港口与经济特区有限公司全职董事兼首席执行官Karan Adani先生表示。“作为世界上最大的港口开发商和运营商之一，APSEZ不仅为该项目提供了我们历经考验的世界一流专业知识，还有我们在基础设施建设方面的丰富经验。科伦坡西国际码头项目完成后，将通过数千个直接和间接的新就业机会，以及对斯里兰卡贸易和商业生态系统的大规模推动，改变科伦坡乃至整个岛屿的社会经济格局。”

科伦坡港是印度洋上最大、最繁忙的转运港。自2021年以来，其利用率持续超过90%，显示了对额外产能的需求。新码头将助力孟加拉湾不断增长的经济体，利用斯里兰卡在主要航线上的优势地位，靠近这些不断扩大的市场。

“DFC致力于推动私营部门投资，以促进发展和经济增长，同时加强我们合作伙伴的战略地位。这就是我们在科伦坡港投资基础设施的目的，”DFC首席执行官Scott Nathan先生表示。“斯里兰卡是全球重要运输枢纽之一，全球一半的集装箱船都经过斯里兰卡水域。DFC承诺为西集装箱码头提供5.53亿美元的私营部门贷款，这将扩大其航运能力，在不增加主权债务的情况下为斯里兰卡创造更大的繁荣，同时加强我们在该地区盟友的地位。”

美国驻斯里兰卡大使Julie Chung女士表示：“DFC为科伦坡港西集装箱码头的长期开发投资5.53亿美元，这将促进斯里兰卡私营部门主导的增长，并在经济复苏期间吸引重要的外汇流入。斯里兰卡经济基础的复苏将进一步推动我们实现印太地区自由与繁荣这一共同愿景。”

John Keells Holdings董事长Krishan Balendra先生表示：“DFC的投资是对西码头项目潜力的认可，并在斯里兰卡经济复苏的情况下提振投资者信心。”

阿达尼集团正通过在新兴市场的战略投资扩大其全球足迹。阿达尼港口将自身定位为运输物流和能源公用事业组合业务的市场领导者，专注于印度的大型基础设施开发，其运营和管理实践以全球标准为基准。通过持续致力于创造卓越和可持续的资产，该集团在为印度和世界建设更美好的未来方面发挥着至关重要的作用。

关于科伦坡西国际码头有限公司(Colombo West International Terminal Pvt Ltd.)

科伦坡西国际码头有限公司是由印度最大的港口运营商阿达尼港口与经济特区有限公司、斯里兰卡领先企业John Keells Holdings和斯里兰卡港务局组成的财团。该财团将以建造、运营和转让(BOT)的方式开发科伦坡西国际码头(CWIT)，为期35年。该码头的开发将巩固科伦坡港作为该地区主要枢纽的地位，并有望将其排名提升至世界顶级集装箱码头排名的第20位。该公司还将致力于改变港口在全球航运连通性方面的地位，目前其全球排名为第12位。 建成后，CWIT将成为斯里兰卡最大、最深的集装箱码头。该码头长1400米，岸线深20米，可处理24000标准箱(TEU)的超大型集装箱船。新码头的年货物处理能力可能超过320万标准箱。

关于阿达尼港口与经济特区有限公司(Adani Ports & Special Economic Zone Limited)

阿达尼港口与经济特区有限公司(APSEZ)是印度领先的企业机构之一——阿达尼集团的一部分。该企业已从一家港口公司发展成为综合性运输公用事业公司，提供从港口到客户的端到端解决方案。它是印度最大的港口开发商和运营商，在印度西海岸拥有六个占据战略位置的港口和码头(古吉拉特邦蒙德拉、达赫吉、图纳、哈兹拉，以及果阿邦莫尔穆冈和马哈拉施特拉邦迪吉)，在东海岸拥有五个港口和码头(奥里萨邦达姆莱、安得拉邦甘加瓦拉姆和克里什纳帕特南，以及泰米尔纳德邦卡图帕里和印诺尔)。APSEZ有能力处理来自沿海地区和内地的大量货物，占印度全国港口吞吐量的24%。该公司还在喀拉拉邦的维金贾姆和邻国斯里兰卡的科伦坡开发两个转运港口。APSEZ的港口到物流平台包括港口设施和综合物流能力，涵盖多式联运物流园区、一级仓库和工业经济区，这使其处于有利地位，而印度将从即将到来的全球供应链改革中受益。APSEZ的目标是在未来十年成为世界上最大的港口和物流平台。APSEZ是印度第一个港口，也是世界上第三个签署科学减排倡议(SBTi)的港口，承诺实现减排目标，即将全球变暖控制在比工业化前水平高1.5°C的水平，并期望到2025年实现碳中和。

欲了解更多信息，请浏览：www.adaniports.com

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