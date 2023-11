IVI RMA acquisisce le attività nordamericane del Gruppo Eugin, compresa la FIVET di Boston, creando un gruppo leader in Nord America nel settore della fertilità

BASKING RIDGE, N.J.--(BUSINESS WIRE)--IVI RMA, uno dei principali gruppi di medicina riproduttiva al mondo, ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione dal gruppo sanitario Fresenius delle attività nordamericane di Eugin Group, costituite dalla rete di fertilità IVF di Boston e da TRIO, con sede a Toronto. Grazie a queste aggiunte strategiche IVI RMA crescerà in modo da diventare un gruppo leader nel settore della fertilità in Nord America e l'azienda solidificherà l'impegno a fornire soluzioni per la fertilità basate su prove di efficacia, con un incremento nelle possibilità di riuscita per un numero maggiore di pazienti.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Boston IVF, alle sue cliniche partner e a TRIO nella rete IVI RMA, mentre continuiamo a offrire le migliori conoscenze nel settore della fertilità in più mercati del Nord America", ha dichiarato Javier Sanchez Prieto, CEO di IVI RMA. "Siamo certi che la nostra visione comune e i nostri punti di forza complementari rendano questa partnership superiore alla somma delle sue parti. Il nostro ethos di cure compassionevoli e personalizzate ci aiuterà a garantire un'esperienza adi prim'ordine ai pazienti, nonché ottimi risultati per un maggior numero di pazienti".

Con l'acquisizione si aggiungeranno alla rete esistente di 10 laboratori e 29 satelliti di IVI RMA in Nord America, oltre 600 dipendenti in 13 laboratori e 32 uffici satellite, portando l'organico totale dell'organizzazione a oltre 4.400 persone a livello globale. Inoltre, Boston IVF vanta numerose affiliazioni accademiche, tra cui la Harvard Medical School, la Dartmouth Hitchcock Medical School, il Boston University Medical Center e il Tufts Medical Center. Le aziende acquisite continueranno a operare con i loro marchi esistenti.

"L'ingresso di questi prestigiosi marchi della fertilità nella famiglia IVI RMA rappresenta una pietra miliare per la nostra attività e un enorme beneficio per i pazienti che serviamo", ha aggiunto Lynn Mason, CEO di IVI RMA America. "Siamo solo all'inizio e vogliamo continuare a crescere unendo le forze con medici e organizzazioni come Boston IVF che condividono la visione culturale e medica della leadership medica statunitense di IVI RMA. Il nostro team è entusiasta delle opportunità che abbiamo di imparare gli uni dagli altri e di diventare più forti insieme, creando al contempo una cultura e un ambiente di lavoro eccellenti per i nostri dipendenti."

"IVI RMA ha la reputazione di offrire i migliori risultati ai pazienti, grazie a tre decenni di ricerche scientifiche condotte dai maggiori esperti di fertilità al mondo", ha dichiarato David Stern, CEO di Boston IVF. "Noi e i nostri colleghi di TRIO siamo entusiasti di unirci a questa solida rete globale, in modo che i nostri pazienti possano continuare a beneficiare delle migliori conoscenze del settore. Inoltre, prevediamo miglioramenti logistici, come una migliore tecnologia per le cartelle cliniche elettroniche, nonché una fiorente collaborazione, mentre continuiamo a crescere in Nord America come parte di IVI RMA".

Informazioni su IVI RMA Global

IVI RMA è uno dei gruppi leader mondiali nel campo della medicina riproduttiva. Si impegna a fornire soluzioni per la fertilità basate su prove di efficacia, che hanno le maggiori probabilità di successo nel minor tempo possibile, ai pazienti che richiedono un trattamento in qualsiasi parte del mondo. IVI RMA impiega più di 4.400 persone in +150 sedi in 14 Paesi. Il gruppo si avvale di un team di medici altamente qualificati e di rinomati scienziati e ricercatori, in linea con la sua visione di pioniere nel campo della medicina riproduttiva.

Per saperne di più su rmanetwork.com e ivirma.com.

Informazioni su Boston IVF

Boston IVF è una delle reti di fertilità più grandi ed esperte degli Stati Uniti, che vanta oltre 150.000 bambini nati dal 1986. Fondata come uno dei primi centri di fecondazione assistita privati della nazione, la rete Boston IVF è cresciuta fino a comprendere oltre 30 endocrinologi per la riproduzione in 30 centri in Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, New York, Delaware, Idaho, Indiana, North Carolina, Ohio e Utah. Rinomato innovatore di tecnologie riproduttive, protocolli avanzati e ricerca all'avanguardia, il Boston IVF ha raggiunto numerosi "primati" nell'ambito delle cure riproduttive. Il suo braccio scientifico e di ricerca continua a spianare la strada alle scoperte nel campo della fertilità e il suo programma accreditato REI Fellowship Program vanta tra i suoi laureati, numerosi endocrinologi della riproduzione nell'ambito della sua missione di formare la prossima generazione di esperti della fertilità.

Infomaizoni su TRIO

TRIO è la clinica della fertilità leader in Canada, con 10 sedi in tutto l'Ontario e oltre 40 anni di esperienza. TRIO è orgogliosa di avere la più grande équipe medica interna di fertilità del Canada, con 13 specialisti della fertilità e oltre 45 medici di supporto.

