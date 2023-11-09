美國政府的開發金融機構「美國國際開發金融公司」投資5.53億美元於阿達尼集團位於斯里蘭卡的共同企業體「可倫坡西國際碼頭有限公司」

斯里蘭卡，可倫坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 美國國際開發金融公司 (DFC) 宣布將投資總計5.53億美元於可倫坡西國際碼頭私人有限公司（Colombo West International Terminal Pvt. Ltd.，以下簡稱「CWIT」）。CWIT是印度最大的港口營運商「阿達尼港口和經濟特區有限公司」(Adani Ports and SEZ Ltd.)、斯里蘭卡的龍頭企業「John Keells Holdings」(JKH) 和斯里蘭卡港務局 (Sri Lanka Ports Authority) 的聯營企業。

美國國際開發金融公司是美國政府的開發金融機構。該公司與私部門合作，投資解決發展中國家面臨的嚴峻挑戰。其投資對象多元，包括能源、醫療保健、基礎建設、農業、小型企業和金融服務。

這是美國政府首度透過代理機構投資阿達尼集團的開發計劃，對阿達尼集團而言，無異是一份重量級的背書，顯示美國政府對阿達尼集團在可倫坡投資興建世界級貨櫃設施的信心。

「我們歡迎美國政府的開發金融機構美國國際開發金融公司參與，投資阿達尼集團的開發計劃。我們視此舉為國際社群對阿達尼的願景、實力和公司治理作出的又一肯定。」阿達尼港口和經濟特區有限公司全職董事暨執行長Karan Adani先生說，「阿達尼港口和經濟特區有限公司是全球規模居前的港口開發商和營運商，我們傾注於這個計劃的，不僅有我們備受認可的世界級專業能力，還有我們建設基礎設施的豐富經驗。可倫坡西國際碼頭計劃完工後，將直接或間接帶來數千個就業機會，大幅刺激斯里蘭卡的貿易及商業生態，轉變從可倫坡乃至這個島國全境的社會經濟風貌。」

可倫坡港是印度洋中最大、也是最繁忙的轉運港。自從2021年以來，它的利用率一直在90%以上，顯示擴建的必要性。新碼頭將配合孟加拉灣內不斷成長的經濟體，利用斯里蘭卡位居主要航線和鄰近這些成長市場的領先優勢。

「美國國際開發金融公司的工作是促動私營投資，增進開發和經濟成長，同時強化合作夥伴的戰略地位。這也是我們投資可倫坡港基礎設施將帶來的效益。」美國國際開發金融公司執行長Scott Nathan先生表示，「斯里蘭卡是全球關鍵交通要津，全球半數的貨櫃船都會通過它的水域。美國國際開發金融公司應允向私部門提供5.53億美元貸款建設西貨櫃碼頭，將可擴大它的運輸能力，為斯里蘭卡帶來更繁榮的前景，但無需增加主權債務，同時又可以為我們在這個地區的盟友提升地位。」

美國駐斯里蘭卡大使鄭智允 (Julie Chung) 女士表示：「美國國際開發金融公司的5.53億美元投資將用於可倫坡西國際碼頭所在港口的長程發展，鼓勵私部門主導斯里蘭卡的成長，在該國經濟復甦期間吸引重要外匯流入。幫助斯里蘭卡重獲經濟基礎將可推進我們實現印度太平洋地區自由繁榮的共同願景。」

John Keells Holdings董事會主席Krishan Balendra先生說：「美國國際開發金融公司的投資不僅肯定西碼頭計劃的潛力，也在斯里蘭卡經濟復甦之際，為投資者的信心打了一劑強心針。」

阿達尼集團正在對新興市場進行戰略性投資，以擴張其全球足跡。阿達尼港已將自己定位為運輸物流業及能源公共事業投資組合業務的市場領導者，著眼開發印度的大規模基礎建設，並採用全球標準進行營運和管理。該集團以不變的決心打造優秀且永續的資產，矢志在建設印度及全世界的美好未來過程中扮演重要的角色。

關於可倫坡西國際碼頭私人有限公司

可倫坡西國際碼頭私人有限公司 (Colombo West International Terminal Pvt. Ltd.) 是印度最大的港口營運商「阿達尼港口和經濟特區」(Adani Ports and SEZ Ltd.)、斯里蘭卡的龍頭企業「John Keells Holdings」和斯里蘭卡港務局 (Sri Lanka Ports Authority) 的聯營企業。該聯營企業將以BOT模式（民間機構投資新建並為營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府）開發可倫坡西國際碼頭 (CWIT)，為期35年。西碼頭的開發將鞏固可倫坡港身為該地區主要航運樞紐的地位，並有望躍升為世界第20大頂級貨櫃港。它也將改變該港的全球航運連通性排名（目前為全球第12名）。委託開發後，可倫坡西國際碼頭將成為斯里蘭卡最大最深的貨櫃碼頭：碼頭長1,400公尺、深20公尺，將有可停泊裝載能力為24000TEU超大貨櫃船的裝備。新碼頭的年吞吐量極有可能超過320萬TEU。

關於阿達尼港口和經濟特區有限公司

阿達尼港口和經濟特區有限公司 (APSEZ) 是印度一流商業公司阿達尼集團旗下所屬單位。它已從一家港務公司蛻變為一份綜合性公共事業，提供從港口到客戶門口的端到端解決方案。它是印度最大的港口開發商和營運商，戰略性地在印度西岸佈署了六座港口和碼頭（Mundra、Dahej、古加拉特邦的Tuna及Hazira、果亞邦的Mormugao、馬哈拉什特拉邦的Dighi），又在印度東岸佈署了五座港口和碼頭（奧迪沙邦的Dhamra、安德拉普拉迪什邦的Gangavaram和Krishnapatnam、塔米爾納杜邦的Kattupalli和Ennore）。APSEZ有能力處理位於沿岸和內陸的大量貨櫃，其經手貨櫃數量占該國港口吞吐量的24%。該公司也在喀拉拉邦的Vizhinjam和鄰國斯里蘭卡的可倫坡開發了兩座轉運港。APSEZ的港口到物流平台結合港口設施和綜合物流能力，包括多式聯運物流園區、甲級倉庫和工業經濟區。鑒於印度即將從全球供應鏈改革中受益，這將使它居於有利地位。APSEZ有計劃在下一個十年內成為世界最大港口和物流平台。APSEZ是印度第一個、也是全球第三個簽署「科學基礎減量目標倡議」(Science-Based Targets Initiative, SBTi) 的港口，承諾將全球升溫控制在不超過前工業化時代1.5°C的減碳目標，並懷有在2025年之前達成碳中和的願景。

如需進一步資訊，請造訪：www.adaniports.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。