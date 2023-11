Brightcove et Socialive s'associent pour améliorer les offres de gestion de diffusions en direct pour les communications internes

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat majeur avec Socialive, une plateforme de création de contenu vidéo de haut niveau conçue pour les entreprises, afin de fournir à ses clients des capacités supplémentaires de production vidéo à distance. Enrichir la solution de streaming complète et fiable de Brightcove avec les fonctionnalités de Socialive offre aux clients un meilleur contrôle sur la création, la gestion et la distribution de contenus vidéo internes en direct et à la demande.

« Le personnel réparti dans le monde et hybride a créé un besoin pour les entreprises de trouver des moyens engageants de renforcer leur culture, de transmettre des informations et de réunir leurs employés. Le streaming s'est avéré être l'un des moyens les plus efficaces pour combler cette lacune », a déclaré Marty Roberts, SVP de la stratégie produit et du marketing chez Brightcove. « L'intégration de la technologie de streaming de Brightcove avec Socialive améliore les communications internes de nos clients grâce à des outils de production plus performants pour mieux gérer tous les aspects d'une diffusion en direct, tels que la régie, les nombreux présentateurs et les éléments interactifs. Avec ces nouveaux outils, nos clients peuvent considérer Brightcove comme leur plateforme tout-en-un et de référence en matière de production, de gestion et de distribution de streaming de qualité studio pour leurs employés. »

Les employés considèrent la vidéo comme la forme de communication la plus engageante, et les entreprises devraient l'utiliser pour revitaliser leurs communications internes. Selon une étude de Brightcove et Ascend2, 81 % des employés du monde entier occupant des postes non exécutifs déclarent se sentir plus connectés à leur direction lorsqu'ils reçoivent des communications vidéo de leur part. 80 % ont également déclaré préférer des annonces vidéo de leur PDG. Le problème est que moins d'un tiers (31 %) des directions d’entreprises utilisent régulièrement la vidéo dans le cadre de leurs communications.Forrester Research a également constaté que les employés sont 75 % plus susceptibles de regarder une vidéo que de lire un document, un courriel électronique ou un article en ligne.

« C’est avec joie que nous vous annonçons notre partenariat de streaming avec Brightcove », a déclaré David Moricca, fondateur et PDG de Socialive. « Ensemble, nous proposons la meilleure solution, facilitant grandement aux entreprises la création et la distribution de vidéos en direct qualitatives et évolutives dans le monde numérique d'aujourd'hui. »

Le partenariat élargi de Brightcove avec Socialive renforce sa position en tant que leader avéré des communications d'entreprise avec la gestion de contenus en direct et à la demande. Grâce à cette intégration, les clients pourront :

Produire facilement des vidéos en direct qualitatives et dynamiques grâce au studio de Socialive, où ils seront en mesure de combiner plusieurs présentateurs dans des mises en page, d’ajouter des graphiques, des effets sonores et des vidéos préenregistrées.

grâce au studio de Socialive, où ils seront en mesure de combiner plusieurs présentateurs dans des mises en page, d’ajouter des graphiques, des effets sonores et des vidéos préenregistrées. Accéder à la fonction Virtual Green Room de Socialive, qui simplifie la gestion des talents invités lors d'événements virtuels en direct depuis n'importe quel appareil.

qui simplifie la gestion des talents invités lors d'événements virtuels en direct depuis n'importe quel appareil. Streamer et gérer des vidéos en direct et du contenu à la demande à l'échelle mondiale sur divers formats et appareils, et bénéficier des analyses et des informations de Brightcove pour mesurer l'impact du contenu vidéo.

sur divers formats et appareils, et bénéficier des analyses et des informations de Brightcove pour mesurer l'impact du contenu vidéo. Intégrer une solution de création, de distribution et de gestion de vidéos de bout en bout qui combine facilement Socialive et Brightcove avec l'échelle, la sécurité, la fiabilité et le support 24/7 requises par les plus grandes organisations du monde.

Pour plus d'informations, visitez le site Brightcove.com.

À propos de Socialive

La plateforme de création vidéo de bout en bout de Socialive est le moyen le plus rapide et le plus rentable d'enregistrer, de monter, de publier et de diffuser des vidéos professionnelles. La plateforme offre une expérience intuitive pour tous, transformant les personnes sans connaissance formelle dans le domaine de la vidéo en créateurs de contenu à part entière, tout en réduisant le temps et les coûts de production pour les experts de la vidéo. La plateforme affiche un potentiel illimité pour les communications interne et externe en démocratisant la possibilité de concevoir des vidéos.

À propos de Brightcove

Brightcove crée les solutions technologiques de streaming les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde afin d'établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu'ils soient et quels que soient les supports sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux principaux médias de diffuser et de monétiser des contenus de manière plus fiable, et à toutes les organisations de mettre en œuvre une communication plus performante avec les membres de leurs équipes. Lauréats de deux prix de l'innovation Emmy ® dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, et forts d'une disponibilité toujours à la pointe du secteur et d'une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que peut faire la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.