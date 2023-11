Un nouveau livre blanc de la fondation Tholos montre que des alternatives plus sûres à la nicotine conduisent à une réduction significative des taux de tabagisme

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--La fondation Tholos, en partenariat avec le Pacific Alliance Institute basé au Japon et le cabinet de conseil Scantech Strategy Advisors basé en Suède, a publié aujourd'hui un document d'orientation intitulé Safer Nicotine Works, qui détaille comment la Suède et le Japon sont parvenus à réduire les taux de tabagisme en lançant des produits nicotinés alternatifs plus sûrs.

Safer Nicotine Works étudie les effets de la nicotine orale et du tabac chauffé sur les taux de tabagisme en Suède et au Japon. Elle fait suite à Vaping Works, qui a étudié les expériences de quatre pays en matière de vapotage. Cette dernière a révélé que les pays qui ont adopté le vapotage, comme le Royaume-Uni, la France, le Canada et la Nouvelle-Zélande, ont enregistré des réductions des taux de tabagisme deux fois plus importantes que la moyenne mondiale.

Au Japon, l’introduction de produits du tabac chauffés a permis de réduire nettement les taux de tabagisme chez les hommes, en-dessous de 30 % pour la première fois, inversant la période de stagnation antérieure.

Avec un taux de tabagisme de 5,6 %1, la Suède est sur le point de devenir ‘non-fumeur’ durant l’année. Le déclin récent du tabagisme est attribué à l'essor des sachets de nicotine, lancés en 2019.

L’étude de la fondation Tholos indique que les consommateurs dans les deux pays ont contribué à la transition vers des alternatives plus sûres. Le rôle clé joué par les décideurs politiques consistait à garantir l’accessibilité et la viabilité de ces alternatives. Les données confirment qu’une nicotine plus sûre contribue fortement à l’arrêt du tabac. Grâce à des produits nicotinés plus sûrs comme le vapotage, le tabac chauffé, les sachets de nicotine et le tabac à chiquer, les taux de tabagisme baissent rapidement.

Commentant les résultats, Lorenzo Montanari, vice-président de la fondation Tholos, a déclaré :

Une nicotine plus sûre permet littéralement de sauver des vies dans le monde entier. L’expérience de la Suède et du Japon, tout comme au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en France, prouve que lorsque les personnes ont accès à des produits plus sûrs, elles les choisissent en masse. Nous disposons dorénavant des outils nécessaires pour combattre des taux de tabagisme élevés préjudiciables : les gouvernements dans le monde entier doivent à présent aider leurs citoyens à faire un meilleur choix.

La réussite de la Suède et du Japon en matière de réduction des taux de tabagisme met en exergue l’efficacité des stratégies globales de lutte antitabac. Ces pays disposent de produits nicotinés alternatifs réglementés, donnant la priorité à la santé publique. Les expériences en Suède et au Japon fournissent des enseignements utiles pour les pays visant à réduire le tabagisme et à encourager les alternatives sans fumée. En donnant accès à des produits nicotinés alternatifs plus sûrs et en mettant en œuvre des réglementations appropriées, les pays améliorent significativement les résultats pour la santé publique et luttent contre le tabagisme.

Un lien complet vers le rapport est disponible ici : https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf.

1 Adult use of tobacco and nicotine products — Agence suédoise de santé publique (folkhalsomyndigheten.se)

