Tholos基金会新近发布的白皮书显示，更安全的尼古丁替代品可显著降低吸烟率

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tholos基金会与日本的太平洋联盟（Pacific Alliance Institute）和瑞典咨询公司Scantech Strategy Advisors于今天合作发布了一份政策白皮书：《安全尼古丁可有效防治烟害》(Safer Nicotine Works)，介绍了瑞典和日本如何通过引入更安全的尼古丁替代品而成功降低吸烟率。

《安全尼古丁可有效防治烟害》对瑞典和日本口服尼古丁和加热烟草对吸烟率的影响展开了调查。此前，《电子烟可有效防治烟害》(Vaping Works) 调查了四个国家的电子烟使用情况。该研究发现，在接受电子烟的国家如英国、法国、加拿大和新西兰，吸烟率的降幅是全球平均水平的两倍。

在日本，加热烟草产品的引入首次将男性吸烟率显著降至30%以下，扭转了之前的停滞状态。

瑞典的吸烟率为5.6%1，有望在今年内实现“无烟”。该国近期吸烟率的下降归因于2019年推出的尼古丁袋的兴起。

Tholos基金会的研究表明，两国的消费者引领了向更安全替代品的转变。政策制定者的关键作用是确保这些替代方案的易得和可行。数据证实，更安全的尼古丁显著有助于戒烟。随着电子烟、加热烟草、尼古丁袋和鼻烟等更安全的尼古丁产品的出现，吸烟率正在迅速下降。

Tholos基金会副主席Lorenzo Montanari在评论这些研究结果时表示:

毫不夸张地说，更安全的尼古丁正在拯救世界各地的生命。瑞典和日本的经验，以及英国、加拿大、新西兰和法国的经验证明，当人们有机会获得更安全的产品时，他们会大量选择这些产品。我们现在有了打击有害高吸烟率的利器，世界各国政府必须支持其公民做出更好的选择。

瑞典和日本在降低吸烟率方面的成功突出了综合性烟草控制战略的成效。两国对尼古丁替代品进行了监管，把公共健康放在首位。瑞典和日本的经验为旨在减少吸烟和鼓励无烟替代品的国家提供了重要的经验教训。各国通过提供更安全的替代尼古丁产品和执行适当的条例，大大改善了公共卫生成果并解决了吸烟问题。

点击阅读完整报告：https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf。

1 成人使用烟草和尼古丁产品的情况 — 瑞典公共卫生署 (folkhalsomyndigheten.se)

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