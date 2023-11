Interswitch et ACI Worldwide renforcent leur partenariat stratégique pour promouvoir la modernisation des paiements en Afrique subsaharienne

From Left to Right: Cherry Eromosele, EVP, Marketing & Corporate Communications, Interswitch; Mitchell Elegbe, CEO, Interswitch; Tom Warsop, CEO, ACI Worldwide; Debbie Guerra, Chief Product Officer, ACI Worldwide; Jonah Adams, MD, Digital Infrastructure and Managed Services, Interswitch (Photo: Business Wire)

From Left to Right: Cherry Eromosele, EVP, Marketing & Corporate Communications, Interswitch; Mitchell Elegbe, CEO, Interswitch; Tom Warsop, CEO, ACI Worldwide; Debbie Guerra, Chief Product Officer, ACI Worldwide; Santhosh Rao, Sr. Vice President Sales, MEASA (Photo: Business Wire)

MIAMI et LAGOS, Nigeria--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un leader mondial des logiciels stratégiques de paiement en temps réel, et Interswitch Group, principale société africaine intégrée de paiements et de commerce numériques, ont annoncé aujourd’hui un renforcement de leur relation de 20 ans, aux termes duquel ACI passe du statut de revendeur à celui de partenaire stratégique sur plusieurs marchés d’Afrique subsaharienne.

Le partenariat permettra désormais aux banques, aux fintechs et à d’autres établissements financiers de la région de transformer et moderniser progressivement leur infrastructure de paiements grâce à la plateforme révolutionnaire Enterprise Payments Platform.

Grâce à ce développement, Interswitch intégrera et proposera toute la gamme des solutions de paiement offertes par l'Enterprise Payments Platform d’ACI, ce qui permettra aux banques et aux établissements financiers de toute l’Afrique de satisfaire rapidement aux obligations réglementaires et de répondre aux nouvelles formes de concurrence et à l’évolution des tendances dans un secteur des paiements en mutation rapide.

L’Enterprise Payments Platform d’ACI est une solution de bout en bout pour les paiements de détail et de gros qui intègre toutes les fonctionnalités de ACI Issuing, ACI Low Value Real-Time Payments, ACI Acquiring, ATM and Self-Service Banking et ACI Fraud Management. La solution permet aux banques de pérenniser leur infrastructure de paiements et de répondre aux nouvelles exigences des clients relatives à tous les types de paiements, qu’ils émanent de particuliers, de commerçants ou d’entreprises.

Partenaire stratégique d’ACI depuis plus de 20 ans, Interswitch proposera de nouveaux produits et services innovants au Nigéria et à 31 autres marchés d’Afrique subsaharienne, où le secteur des paiements connaît une révolution sans précédent et devrait enregistrer une croissance significative, grâce à une population jeune et croissante, aux avancées de la numérisation et à des perspectives réglementaires progressistes.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’extension de notre partenariat à long terme avec Interswitch, a déclaré Thomas Warsop, PDG d’ACI Worldwide.Nos solutions logicielles de paiement flexibles, agiles et innovantes seront désormais mises à la disposition des banques et des établissements financiers de tout le continent. En collaboration avec des partenaires et des experts locaux, nous nous sommes engagés à investir à long terme en Afrique et nous sommes maintenant dans la meilleure des positions pour soutenir toutes les parties prenantes dans leur tâche de transformation numérique et leur quête d’innovation, tout en garantissant la résilience et la qualité des services exigées par la prochaine génération de systèmes de paiement. »

« Nous sommes très heureux de cet important avenant à notre partenariat stratégique avec ACI Worldwide qui consolide 20 années de relations au service des pays d’Afrique subsaharienne, a déclaré Mitchell Elegbe, fondateur et PDG d’Interswitch. Du fait de l’augmentation continue des transactions et des paiements numériques en temps réel, il est impératif de disposer d’une infrastructure de paiement durable capable de soutenir l’augmentation de la demande de transactions. Interswitch et ACI se sont engagées à promouvoir la transformation numérique en Afrique en déployant des solutions numériques adéquates et des infrastructures innovantes qui optimisent l’efficacité des entreprises et stimulent la croissance et la rentabilité de nos clients. »

À propos d’ACI Worldwide

ACI Worldwide est un leader mondial du secteur vital des logiciels de paiements en temps réel. Nos solutions logicielles éprouvées, sécurisées et évolutives permettent aux grandes entreprises, aux fintechs et aux disrupteurs financiers de traiter et de gérer les paiements numériques et les paiements omni-commerce, de présenter et traiter les paiements de factures et de gérer la fraude et les risques. Nous combinons notre présence mondiale avec une présence locale pour conduire la transformation numérique en temps réel des paiements et du commerce.

© Copyright ACI Worldwide, Inc. 2023

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay et tous les noms de produits/solutions d’ACI sont des marques commerciales ou des marques déposées d’ACI Worldwide, Inc. ou de l’une de ses filiales aux États-Unis, dans d’autres pays ou les deux à la fois. Les marques des autres parties mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos d’Interswitch

Interswitch est une société technologique de pointe axée sur la numérisation des paiements au Nigeria et dans d’autres pays d’Afrique. Fondée en 2002, Interswitch a bouleversé la chaîne de valeur traditionnelle des paiements au Nigéria en favorisant l’introduction de services électroniques de traitement de paiements et de commutation.

Interswitch est aujourd’hui un acteur de premier plan disposant d’une masse critique dans l’écosystème financier en développement du Nigeria. Active tout au long de la chaîne de valeur des paiements, la Société offre une gamme complète de solutions de paiement omni-canal. Interswitch a pour but d’assurer quotidiennement la fluidité des opérations de paiement en Afrique. Sa mission consiste à créer des solutions de transaction permettant aux personnes et aux communautés de prospérer partout en Afrique. Le vaste réseau et la solide plateforme de paiement d’Interswitch ont joué un rôle déterminant dans le développement de l’écosystème des paiements au Nigeria et ont fourni à Interswitch l’infrastructure nécessaire pour s’étendre à toute l’Afrique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.